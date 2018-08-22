Президент Финляндии проведет переговоры с Путиным в Сочи

Во время рабочего визита президенты двух стран обсудят актуальные международные темы, а также вопросы взаимоотношений Финляндии и России, сообщили в среду портал финского телерадиовещания Yle и агентство ТАСС.

"22 августа 2018 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля. — В ходе переговоров планируется рассмотреть ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов".

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "визит был заранее согласован". Песков напомнил, что краткое общение двух лидеров состоялось с еще в Хельсинки после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, поэтому предстоящие переговоры в Сочи станут продолжением разговора о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве.