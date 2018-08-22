22.08.2018, 13:20

Президент Финляндии проведет переговоры с Путиным в Сочи

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ИТАР-ТАСС
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul

Президент Финляндии Саули Ниинистё совершит 22 августа рабочий визит в Россию и проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

Во время рабочего визита президенты двух стран обсудят актуальные международные темы, а также вопросы взаимоотношений Финляндии и России, сообщили в среду портал финского телерадиовещания Yle и агентство ТАСС.

"22 августа 2018 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля. — В ходе переговоров планируется рассмотреть ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов".

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "визит был заранее согласован". Песков напомнил, что краткое общение двух лидеров состоялось с еще в Хельсинки после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, поэтому предстоящие переговоры в Сочи станут продолжением разговора о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве.

Нийнистё на встрече с Путиным подчеркнул необходимость диалога России и Запада
Песков отметил, что Финляндия традиционно занимает очень важное место для России в плане торгово-экономического взаимодействия. "У нас много совместных проектов, очень много общих проектов, по которым ведется работа, — добавил представитель Кремля. — Финские компании являются активными инвесторами в Российской Федерации".

Пресс-секретарь президента также анонсировал разговор "о более широком контексте отношений между Европой и Россией" и "обмен мнениями по актуальным региональным проблемам". "Это та же Украина, та же Сирия, и так далее", — заключил Песков.

В понедельник, накануне предстоящего визита Ниинистё в Россию, по инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор Саули Ниинистё с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщила президентская канцелярия, стороны обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и отношения между Европой, США и Россией.

Встреча президентов пройдет в летней резиденции Путина в Сочи. В последний раз финский и российский президенты встречались в июле в Хельсинки на полях российско-американского саммита.

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