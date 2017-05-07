Президент Финляндии прокомментировал "разногласия" с парламентом по вопросам безопасности

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает уму непостижимой статью газеты Iltalehti, в которой утверждается, что между президентом и парламентом существуют крупные разногласия в отношении политической линии по вопросам безопасности. Ответ президента был опубликован на сайте президентской канцелярии, передает Yle.

- Одной из сторон этой работы является то, что откуда-то со стороны мне приписывают мысли и мотивы, которых не существует, — пишет Ниинистё.

Он отдельно называет автора статьи Iltalehti Олли Айнола, который в сегодняшней статье написал, что президент и парламент не придерживаются единого мнения о том, будет ли Финляндия наряду с другими странами ЕС и НАТО оказывать военную поддержку странам Балтии.

Айнола пишет, что парламент пытается на практике полностью отказаться от военной поддержки, но линия правительства и президента страны является в этом отношении положительной. По мнению Айнола, разногласия пока тлеют в кулуарах, но проблемы могут возникнуть после парламентских выборов, если к власти придут левое крыло, выступающее против военной помощи, и консервативно настроенные центристы, а президентом будет Ниинистё.

Парламентские выборы состоятся в апреле 2019 года, а президентские — в следующем январе.

По мнению журналиста Iltalehti, главные стороны раздора — это президент Саули Ниинистё и бывший глава МИД Эркки Туомиоя (СДП). Как следует из статьи, Туомиоя смог протащить от лица всего парламента резолюцию, с помощью которой парламент сможет опрокинуть основную линию политики безопасности президента Ниинистё.

Как пишет президент, ни он, ни Туомиоя никогда ”не расставались в раздоре”.

Туомиоя также прокомментировал статью Iltalehti на своем сайте, назвав ее уму непостижимой. Туомиоя не понимает, с чьей подачи и для чего такие статьи пишутся.