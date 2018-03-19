Президент Финляндии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Финляндии Саули Ниинисте поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на канцелярию главы финского государства.

”Президент республики Саули Нийнистё поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина, победившего на президентских выборах. Поздравляя, он отметил, что надеется на конструктивный диалог и обратил внимание на напряженную ситуацию в области политики безопасности в мире. Президент Нийнистё также отметил, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность, но также и возможность влиять на вопросы войны и мира на планете”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с победой на выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также рассказал о поздравлении Путину от президента Франции Эммануэля Макрона.