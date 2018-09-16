16.09.2018, 11:25

Президент Финляндии: мы не собираемся в НАТО, это грозит нашим хорошим отношениям с Россией

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung финский президент Саули Ниинистё прокомментировал прошедший в июле в Хельсинки саммит лидеров США и России, а также отношения Финляндии и России, передает русская служба финского YLE.

Встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, надо быть предельно осторожным, так как он всегда очень хорошо подготовлен. Финский президент прокомментировал состоявшийся в июле в Хельсинки саммит президентов США и России, а также состояние финляндско-российских отношений.

По словам Ниинистё, географическое положение Финляндии нельзя изменить, Финляндия и Россия — соседи, имеющие 1300 километров общей границы, поэтому Финляндия и Россия должны иметь хорошие деловые отношения.

Фото: Dan Ekholm / Yle

– Я хорошо лажу с ним (Путиным), мы можем открыто обсуждать с ним разные вопросы, даже самые щекотливые, — рассказал Нийнистё в интервью.

Финский президент также повторил свою мысль о том, что сейчас Финляндии не стоит подавать заявку на членство в НАТО. По его словам, у России по этому вопросу имеется четкая позиция.

– Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, то они будут видеть врагов. Это их позиция, — заявил финский президент.

В понедельник в Финляндию с официальным трехдневным визитом прибудет федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он посетит Хельсинки и Оулу.

Tallinn Hockey weekend
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