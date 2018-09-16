16.09.2018, 11:25

Президент Финляндии: мы не собираемся в НАТО, это грозит нашим хорошим отношениям с Россией

 (176)
rus.delfi.ee
EST 158
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung финский президент Саули Ниинистё прокомментировал прошедший в июле в Хельсинки саммит лидеров США и России, а также отношения Финляндии и России, передает русская служба финского YLE.

Встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, надо быть предельно осторожным, так как он всегда очень хорошо подготовлен. Финский президент прокомментировал состоявшийся в июле в Хельсинки саммит президентов США и России, а также состояние финляндско-российских отношений.

По словам Ниинистё, географическое положение Финляндии нельзя изменить, Финляндия и Россия — соседи, имеющие 1300 километров общей границы, поэтому Финляндия и Россия должны иметь хорошие деловые отношения.

Фото: Dan Ekholm / Yle

– Я хорошо лажу с ним (Путиным), мы можем открыто обсуждать с ним разные вопросы, даже самые щекотливые, — рассказал Нийнистё в интервью.

Финский президент также повторил свою мысль о том, что сейчас Финляндии не стоит подавать заявку на членство в НАТО. По его словам, у России по этому вопросу имеется четкая позиция.

– Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, то они будут видеть врагов. Это их позиция, — заявил финский президент.

В понедельник в Финляндию с официальным трехдневным визитом прибудет федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он посетит Хельсинки и Оулу.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ЗАВТРА | Министр обороны будет в Рийгикогу отдуваться за слова руководителя внешней разведки

16.09.2018
В предстоящий понедельник, 17 сентября, министр обороны Юри Луйк ответит в Рийгикогу на запрос группы депутатов о том, действительно ли в парламенте и правительстве работают люди, которые могут быть агентами влияния России, сообщает rus.err.ee.
Подробнее




ВИДЕО: Март Хельме — о русских, мигрантах, геях, ЕС, Путине и Трампе

16.09.2018
Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о пропаганде гомосексуализма в Эстонии, проблеме интеграции русских в эстонское общество, мигрантах из африканских и исламских стран, а также рассказал о своем отношении к ЕС, Владимиру Путину и Дональду Трампу.
Подробнее

Президент Финляндии: мы не собираемся в НАТО, это грозит нашим хорошим отношениям с Россией

16.09.2018
В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung финский президент Саули Ниинистё прокомментировал прошедший в июле в Хельсинки саммит лидеров США и России, а также отношения Финляндии и России, передает русская служба финского YLE.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

Суббота в полицейской хронике: 9 пострадавших в ДТП, 31 алководитель

16.09.2018
По данным Департамента полиции и погранохраны, за минувшие сутки в Эстонии произошли 4 тяжелые аварии, в результате которых пострадали 9 человек. В субботу на дорогах был также задержан 31 водитель с признаками алкогольного опьянения.
Подробнее

В КХЛ разгорелись страсти из-за фото Путина на логотипе финского клуба ”Йокерит”

16.09.2018
В международной хоккейной лиге КХЛ прекрасно стартовал единственный финский клуб ” Helsingin Jokerit”. Из прошедших шести матчей ”Джокеры” выиграли 5 и один проиграли лищь в добавленное время, сейчас они занимают первое место в Западной конференции. В то же время клуб оказался втянутым в скандал.
Подробнее

Деньги из воздуха | Собираетесь на курорт? Это может быть вам полезным!

16.09.2018
А вы и не знали: за перенесенный или отложенный авиарейс некоторые получают компенсации, практически равные стоимости турпутевки!

Вы отдыхаете на курорте, отпуск подходит к концу, но в день вылета выясняется, что придется задержаться еще на сутки, потому что авиарейс перенесли. Вы остаетесь в отеле, еще целый день наслаждаетесь теплом и солнцем, причем без всякой доплаты. А вернувшись домой, еще и выбиваете от авиакомпании солидную компенсацию в несколько сотен евро! Скажете, фантастика? Вовсе нет! Как это сделать, и в каком случае можно рассчитывать на возмещение — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

Британский таблоид: Петров и Боширов перед визитом в Солсбери устроили нарковечеринку с проституткой

16.09.2018
Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, провели ”шумную” ночь в лондонском CityStay Hotel перед второй поездкой в Солсбери. Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на постояльца гостиницы, сообщает портал gazeta.ru.
Подробнее

Всемирный день чистоты в Эстонии: почти 10 тысяч участников и 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора

16.09.2018
Всемирный день чистоты в Эстонии вывел убирать природу приблизительно 9 500 человек, в общей сложности в системе было зарегистрировано 300 мест для уборки. На одного человека собрали в среднем 500 литров, или пять столитровых пакетов мусора.
Подробнее