Президент Финляндии: мы не собираемся в НАТО, это грозит нашим хорошим отношениям с Россией

Встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, надо быть предельно осторожным, так как он всегда очень хорошо подготовлен. Финский президент прокомментировал состоявшийся в июле в Хельсинки саммит президентов США и России, а также состояние финляндско-российских отношений.

По словам Ниинистё, географическое положение Финляндии нельзя изменить, Финляндия и Россия — соседи, имеющие 1300 километров общей границы, поэтому Финляндия и Россия должны иметь хорошие деловые отношения.

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– Я хорошо лажу с ним (Путиным), мы можем открыто обсуждать с ним разные вопросы, даже самые щекотливые, — рассказал Нийнистё в интервью.

Финский президент также повторил свою мысль о том, что сейчас Финляндии не стоит подавать заявку на членство в НАТО. По его словам, у России по этому вопросу имеется четкая позиция.

– Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, то они будут видеть врагов. Это их позиция, — заявил финский президент.