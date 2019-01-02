Президент Финляндии: Европу раздирают споры о ее собственных ценностях

В своем новогоднем обращении глава Финляндии выразил обеспокоенность разрушением демократических институтов, пишет yle.fi.
Президент Саули Ниинистё в своем традиционном новогоднем обращении подчеркнул, что проблема миграции становятся все более актуальной. Ее необходимо эффективнее решать, независимо от того, идет речь о трудовых мигрантах, беженцах или просителях убежища. Для Европы, по словам президента, миграция стала одним из основных спорных вопросов.
Ниинистё отметил, что Финляндия нуждается в трудовой иммиграции, которая необходима для поддержания финского общества. Говоря о просителях убежища, президент отметил, что Финляндия и в будущем будет соблюдать международные соглашения и будет помогать беженцам, попавшим в беду. Глава государства, однако, признал, что некоторые лица, которые стремятся попасть в страну, используют систему приема беженцев не по назначению.
Другие темы, которые президент Ниинистё затронул в своем обращении, стали изменения в мировой политике, усиление экстремистских организаций и демократические ценности, к которым он обращался не один раз. Ниже вы можете прочитать неофициальный перевод на русский язык полной речи президента. На сайте главы государства можно найти новогоднее обращение на финском, шведском и английском языках. В телевизионном эфире, однако, оно было зачитано только на двух государственных языках.
В конце осени под Триумфальной аркой в Париже горел вечный огонь. Со дня окончания Первой мировой войны прошло сто лет. Мировые политики собрались почтить заключение мира после европейской войны.
Почти месяц спустя у Триумфальной арки горели машины. В то же время люди в желтых жилетах заявляли на улицах о том, что, по их мнению, дела не идут хорошо. Кажущееся единодушие под Триумфальной аркой и согласие о прошлом сменились ярой борьбой за жизнь сегодня.
Это сравнение заставляет задуматься. Европа — это самая демократическая, справедливая с точки зрения равноправия и свободная часть света. А сейчас ее раздирают споры о ее собственных ценностях.
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Если лучшее начинает выглядеть как беспорядок, то прогноз для всего мира тем более неважный. Растет соблазн выбрать другой путь.
Экспорт европейских ценностей сменился их защитой на домашнем поле. И видно ли уже стремление привнести сюда более чуждые нам ценности? Нам знакомы антонимы демократии, равноправия и свободы.
Нам необходимо непрестанно защищать международный порядок, основанный на правилах. Система ООН является важной опорой и для собственной безопасности и благополучия Финляндии. Вместе с тем необходимо готовиться к тому, что нынешняя система, возможно, никогда не будет прежней.
Мир быстро становится все более многополярным, мировой порядок меняет свои формы. Китай использует свою экономическую мощь, Россия укрепляет свой военный потенциал, а США отстраняется от сотрудничества. При всех этих переменах нам нужно оставаться внимательными.
У Финляндии налажены хорошие связи с Вашингтоном, Москвой и Пекином. И нам следует использовать эти связи при достижении наших глобальных целей.
ТОП
В первую очередь мне приходит на ум опасность возвращения ядерного оружия в повседневную политику. Если рухнут заключенные в период холодной войны соглашения об ограничении вооружений, нам надо будет стремиться к тому, чтобы вместо них были заключены новые. Финляндия готова предоставить свои услуги для строительства мостов переговоров. И мы будем заявлять об этом и в наступившем году.
Однако наши возможности влияния в одиночку крайне ограничены. Европу необходимо усадить за те столы, за которыми решается будущее. Европейский союз, слабый внутри, на это неспособен. Нам вместе нужно добиться лучших результатов.
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Европа имеет длительную традицию представительной демократии. Наряду с ней и вместо нее приходит все больше прямой демократии, непосредственного и быстрого влияния. Возникают требующие изменений марши, движения и противоборствующие им движения.
Мы живем в переломный период. Люди рьяно цепляются за новое, но так же быстро могут от него отказаться. Опасность заключается в том, что мы теряем нечто существенное для представительной демократии, а именно умение согласовать различные мнения. И в то же время умение слушать и пытаться понять чужую точку зрения, даже не принимая ее.
Право ставить под вопрос заключено в самом ядре демократии. Власть быть довольным или быть недовольным принадлежит народу. Даже современные партии родились в свое время из-за недовольства. Сила новых движений тоже может направляться на строительство общего блага.
Но посреди изменений появляются вызывающие беспокойство сигналы об опасных экстремистских движениях. Прячущиеся за желтыми жилетами анархисты и участники маршей с открытой нацистской символикой напоминают о жестокостях и кровожадности прошлого века. Демократии там не место.
Год назад я выразил обеспокоенность тем, что желание понять неправильно опережает попытку понять. Искажающий слова диалог на повышенных тонах — это водоворот, который с легкостью приводит к постоянной ненависти.
Минувший памятный год, в который вспоминались события 1918, дал почву для размышлений. Когда ненависть берез бразды правления, обычный человек может совершить жестокие поступки, о совершении которых он даже не помышлял. Но от ненависти идет путь к нашему общему будущему. Он открывался нам по мере того, как росло доверие к демократии.
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Миграция стала явлением, которое в последние годы больше других разделяло Европу. Она разделяла мнения как между странами, так и внутри них. Миграция не исчезнет в мире — наоборот, предпосылок к ней становится больше. Поэтому необходимо иметь возможность лучше ее контролировать — независимо от того, идет речь о трудовой миграции, беженцах или просителях убежища.
Заявление на предоставление убежища невозможно оставить без рассмотрения, не нарушив нормы международного права. Международные соглашения созданы ради защиты попавших в беду. Но как показывает и наш опыт, система предоставляет возможность для злоупотребления теми, кто стремится в страну по другим причинам. Кроме того, мы видели, как некоторые из тех, кто искал и получил у нас защиту, сами снижают здесь уровень безопасности нечеловеческими деяниями. И это невыносимая ситуация.
Тем, кто находится здесь, надо дать возможность принимать участие. Но, соответственно, есть и право ожидать желания приспособиться к нашему обществу. И нести ответственность, в том числе просвещая своих соотечественников. Поведение, противоречащее нашим законам и ценностям, повышает риск того, что будут заклеймены целые группы людей, и приводит к подозрительности, даже ненависти.
Европейский союз ищет решения для контроля миграционного потока. Соглашение с Турцией предоставило по крайней мере передышку для того, чтобы договориться о правилах, кто и как прибудет в Европу и где они будут размещены. Если контроль удастся, многие страны, наверняка включая Финляндию, были бы готовы повысить квоты на прием беженцев. Они в беде.
Не стоит забывать, что мы также нуждаемся в иммиграции. В готовых профессионалах и учащихся на таковых, чтобы они участвовали в поддержании нашего общества.
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Мы можем с легким сердцем сказать, что Финляндия является самой демократичной, справедливой с точки зрения равноправия и свободной страной. Нашей сильной стороной всегда было доверие, в том числе к официальным властям: от образования до социальной защиты, от полиции до медицины.
Традиционно эти факторы нашей защиты были в почете. Сейчас же все чаще выходит так, что им приходится сталкиваться на работе с недостойным, даже агрессивным поведением. Что-то явно пошло не так, раз тот, кто оказывает общественные услуги, вынужден опасаться тех, кому он помогает.
Уважение к демократии оценивается в повседневных делах, по обе стороны стола.
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Необходимо помнить, для кого и почему мы пишем нашу большую историю. Мы делаем это для наших детей. Мы растим их с помощью наших слов и на нашем примере. И своими поступками мы формируем мир, которым им достанется. Вид, открывающийся будущему поколению, заставляет человека оставаться или уходить, пытаться или сдаваться — или, как мы уже видели, бунтовать.
Из окна этого кабинета весной можно видеть школьные экскурсионные группы. Из дома они делают шаги в мир под руководством учителя, маленькие для уверенности держат друг другу за руки. В желтых жилетах.
Наше население стареет, и выносливость природы скоро подойдет к концу. Больше нельзя быть уверенным в том, что дети будут жить лучше, чем родители.
Борьба с изменением климата будет требовать от нас от всех отказа от чего-то. Время вещественного изобилия и постоянного роста меняется. Но это не должно означать отказа от всеобщего благоденствия. И не должно означать отказа от равных возможностей. Нам нужно вновь определить, из чего состоит то благо, к которому мы стремимся. Человек гибок и изобретателен. Новое благо может таким образом быть еще лучше.
***
Не только Финляндия и Европа, но и весь мир ощущает себя лучше, чем когда-либо.
Поэтому стоит закончить словами поэтессы Ээвы Килпи.
”То есть красота есть.
Любовь есть.
Радость есть.
Все страдающие от убожества мира, защищайте их!”
Желаю всем вам счастливого начавшегося года и Божьего благословения.