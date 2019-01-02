Президент Финляндии: Европу раздирают споры о ее собственных ценностях

В конце осени под Триумфальной аркой в Париже горел вечный огонь. Со дня окончания Первой мировой войны прошло сто лет. Мировые политики собрались почтить заключение мира после европейской войны.

Почти месяц спустя у Триумфальной арки горели машины. В то же время люди в желтых жилетах заявляли на улицах о том, что, по их мнению, дела не идут хорошо. Кажущееся единодушие под Триумфальной аркой и согласие о прошлом сменились ярой борьбой за жизнь сегодня.

Это сравнение заставляет задуматься. Европа — это самая демократическая, справедливая с точки зрения равноправия и свободная часть света. А сейчас ее раздирают споры о ее собственных ценностях.

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Если лучшее начинает выглядеть как беспорядок, то прогноз для всего мира тем более неважный. Растет соблазн выбрать другой путь.

Экспорт европейских ценностей сменился их защитой на домашнем поле. И видно ли уже стремление привнести сюда более чуждые нам ценности? Нам знакомы антонимы демократии, равноправия и свободы.

Нам необходимо непрестанно защищать международный порядок, основанный на правилах. Система ООН является важной опорой и для собственной безопасности и благополучия Финляндии. Вместе с тем необходимо готовиться к тому, что нынешняя система, возможно, никогда не будет прежней.

Мир быстро становится все более многополярным, мировой порядок меняет свои формы. Китай использует свою экономическую мощь, Россия укрепляет свой военный потенциал, а США отстраняется от сотрудничества. При всех этих переменах нам нужно оставаться внимательными.

У Финляндии налажены хорошие связи с Вашингтоном, Москвой и Пекином. И нам следует использовать эти связи при достижении наших глобальных целей.

В первую очередь мне приходит на ум опасность возвращения ядерного оружия в повседневную политику. Если рухнут заключенные в период холодной войны соглашения об ограничении вооружений, нам надо будет стремиться к тому, чтобы вместо них были заключены новые. Финляндия готова предоставить свои услуги для строительства мостов переговоров. И мы будем заявлять об этом и в наступившем году.

Однако наши возможности влияния в одиночку крайне ограничены. Европу необходимо усадить за те столы, за которыми решается будущее. Европейский союз, слабый внутри, на это неспособен. Нам вместе нужно добиться лучших результатов.

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Европа имеет длительную традицию представительной демократии. Наряду с ней и вместо нее приходит все больше прямой демократии, непосредственного и быстрого влияния. Возникают требующие изменений марши, движения и противоборствующие им движения.

Мы живем в переломный период. Люди рьяно цепляются за новое, но так же быстро могут от него отказаться. Опасность заключается в том, что мы теряем нечто существенное для представительной демократии, а именно умение согласовать различные мнения. И в то же время умение слушать и пытаться понять чужую точку зрения, даже не принимая ее.

Право ставить под вопрос заключено в самом ядре демократии. Власть быть довольным или быть недовольным принадлежит народу. Даже современные партии родились в свое время из-за недовольства. Сила новых движений тоже может направляться на строительство общего блага.

Но посреди изменений появляются вызывающие беспокойство сигналы об опасных экстремистских движениях. Прячущиеся за желтыми жилетами анархисты и участники маршей с открытой нацистской символикой напоминают о жестокостях и кровожадности прошлого века. Демократии там не место.

Год назад я выразил обеспокоенность тем, что желание понять неправильно опережает попытку понять. Искажающий слова диалог на повышенных тонах — это водоворот, который с легкостью приводит к постоянной ненависти.

Минувший памятный год, в который вспоминались события 1918, дал почву для размышлений. Когда ненависть берез бразды правления, обычный человек может совершить жестокие поступки, о совершении которых он даже не помышлял. Но от ненависти идет путь к нашему общему будущему. Он открывался нам по мере того, как росло доверие к демократии.

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