Президент Чехии возмущен статьей о "Пражской весне" на сайте телеканала "Звезда"

На встрече с премьером РФ Милош Земан назвал автора публикации о "Пражской весне" сумасшедшим. Медведеву пришлось оправдываться и прояснять официальную позицию Кремля.

Президент Чехии Милош Земан во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в среду, 22 ноября, назвал "сумасшедшим" автора статьи, опубликованной на сайте телевизионного канала Минобороны РФ "Звезда". Земан, который принес на встречу с Медведевым копию этой публикации, добавил, что из-за нее ему предлагали прервать визит в Россию.

Материал под заголовком "Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история "Пражской весны" была размещена на сайте "Звезды" 21 ноября. Позднее ее удалили без объяснения причин, но ее текст сохранился в кэше Google. Автор материала — Леонид Масловский, чьи публикации появляются на сайте "Звезды" еженедельно. В конце статьи отмечалось, что мнение, выраженное в ней, — личная позиция журналиста и "может не совпадать с мнением редакции".

Прага должна быть благодарна?

В материале, в частности, подчеркивалось, что Прага должна быть благодарна Москве, поскольку "ввод войск в Чехословакию в 1968 году не позволил Западу совершить там "государственный переворот". "В результате нация избежала огромного количества человеческих жертв, которые всегда бывают" при госпереворотах, писал Масловский.

Милош Земан попросил Дмитрия Медведева публично заявить, что подобный подход "не имеет ничего общего" с позицией властей РФ. "Готов это… подтвердить, — отреагировал Медведев. — Ничего общего с автором мы не имеем".

Как отмечает Radio Praha, возмущение публикацией выразили также глава МИД Чехии Лубомир Заоралек и министр обороны страны Мартин Стропницкий.

События "Пражской весны"

В августе 1968 года в Чехословакию вошли войска стран Организации Варшавского договора, они подавили восстание, направленное на создание "социализма с человеческим лицом". Жертвами столкновений стали более 100 человек.

Официальная советская оценка ситуации, согласно которой "подавляющее большинство одобряло это мероприятие советской власти", кардинально отличалась от взглядов целого ряда местных жителей. Сохранились документы из госархива Службы безопасности Украины, где приводятся слова иностранных туристов, которые указывали, что население встречало советские войска враждебно.