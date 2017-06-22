Президент Чехии поддержал идею проведения референдума по выходу из ЕС

Президент Чехии Милош Земан высказался за проведение референдума по выходу страны из состава ЕС, передает Topky.

”Чешская Республика присоединиться к зоне евро готовится почти десять лет, мы выполняем критерии Маастрихтского договора, но есть ментальный барьер. Только 30% чехов готовы присоединиться к зоне евро”, — отметил Земан.

Он также отметил, что решать вопрос о выходе из состава ЕС должны граждане страны. При этом, по словам Земана, сам бы он проголосовал на таком референдуме против выхода из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начинает процедуру санкций против Чехии и Венгрии из-за беженцев.