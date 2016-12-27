Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, сообщает Deutsche Welle.

”Есть много попыток со стороны Москвы дестабилизировать Европейский союз”, — сказал он.

По словам болгарского президента, есть много признаков того, что ”российская сторона финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии, а также и в других странах ЕС”.

Плевнелиев отметил, что таким образом Россия пытается достичь тех же целей, что и СССР: ”ослабления Европы и распространения сомнений в демократических ценностях и верховенстве права”.

Президент пояснил, что жители Евросоюза должны знать о том, ”что происходит и на что направлена российская пропаганда”.

В конце ноября депутаты Европарламента приняли резолюцию о противодействии российским СМИ, в которой утверждается, что Москва ведет в отношении ЕС ”враждебную пропаганду”.