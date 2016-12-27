”Есть много попыток со стороны Москвы дестабилизировать Европейский союз”, — сказал он.
По словам болгарского президента, есть много признаков того, что ”российская сторона финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии, а также и в других странах ЕС”.
Плевнелиев отметил, что таким образом Россия пытается достичь тех же целей, что и СССР: ”ослабления Европы и распространения сомнений в демократических ценностях и верховенстве права”.
Президент пояснил, что жители Евросоюза должны знать о том, ”что происходит и на что направлена российская пропаганда”.
В конце ноября депутаты Европарламента приняли резолюцию о противодействии российским СМИ, в которой утверждается, что Москва ведет в отношении ЕС ”враждебную пропаганду”.
- Болгария,
- Европа,
- Европарламент,
- Европейский союз,
- Евросоюз,
- ЕС,
- Москва,
- Россия,
- СМИ,
- СССР