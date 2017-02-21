Президент Азербайджана назначил свою супругу первым вице-президентом

Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана обусловлено ее успехами и эффективной деятельностью в общественно-политической, культурной и международной работе, заявил ее супруг, президент республики Ильхам Алиев.

"Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана", — сказал во вторник президент на заседании Совета безопасности, представляя Алиеву в качестве первого вице-президента.

Он добавил, что Алиева — профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист.

Читать еще Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti təyin edilib. Fevralın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. İclasda Prezident İlham Əliyev Mehriban Əliyevanı təqdim edib. #Azerbaijan #President #Azerbaijani #FirstVicePresident #aztagram A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstladyofazerbaijanofficial) on Feb 21, 2017 at 1:53am PST

Президент напомнил, что Алиева является заместителем главы правящей партии Азербайджана, число членов которой составляет около 700 тыс. человек.

По его словам, Алиева многое делает для продвижения Азербайджана на международной арене и пропаганды культуры страны. "Она также возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как Евровидение в 2012 году, Первых Евроигр в 2015 году. Все эти мероприятия были прекрасно организованы. Алиева возглавляет оргкомитет IV Исламских игр (состоятся в мае 2017 года — ИФ), и я не сомневаюсь, что и эти игры будут организованы на высшем уровне", — отметил президент.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении своей жены Мехрибан Алиевой первым вице-президентом страны.

В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. В целом, в конституцию было внесено 29 поправок. Изменения в числе прочего предусматривают внедрение в Азербайджане института первого вице-президента и вице-президента. Кроме того, с пяти до семи лет был увеличен срок президентства, а для кандидатов в президенты были отменены возрастные ограничения.

До настоящего момента пост первого вице-президента оставался вакантным.