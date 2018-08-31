Преступник напал с ножом на пассажиров на вокзале Амстердама

Полиция открыла огонь по нападавшему, ранив его, пишет Meduza. Очевидцы говорят, что слышали не менее трех выстрелов. Преступника и двоих пострадавших госпитализировали.

Во время происшествия на вокзале возникла паника, рассказали свидетели случившегося. Многие люди с криками убегали со станции.

На время расследования полиция перекрыла автомобильный туннель возле вокзала. Кроме того, временно приостановили железнодорожное сообщение.