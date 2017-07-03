Пресса США: Путин "сделает" Трампа, как ребенка

Американские СМИ делают два прогноза относительно исхода первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться на этой неделе на саммите G20 в Гамбурге. Одни предсказывают, что она не принесет ощутимых результатов, другие опасаются, что президент США сыграет на ней в поддавки.

Статья Кимберли Доужер на либеральном сайте The Daily Beast озаглавлена "Шпионы опасаются первой встречи Трампа с Путиным".

Заголовок статьи обозревателя Майкла Краули на сайте Politico говорит о тревогах, которые испытывают накануне встречи внешнеполитические ястребы и эксперты по национальной безопасности. По словам Краули, они беспокоятся, что "разглагольствования о дружбе и неясная повестка дня могут сделать Трампа готовым на все уступки".

Откуда взялось это загадочное расположение?

Журнал левого толка Mother Jones поместил статью Дэвида Корна, заголовок которой не оставляет сомнений: "Мы уже знаем, что Трамп предал Америку". Первая фраза ее гласит: "Скандал "Трамп-Россия" является объектом многочисленных расследований, которые могут вскрыть — либо не вскрыть — новые факты, но уже ясно одно: Дональд Трамп виновен".

По словам автора, расследования, которые проводят сейчас ФБР под водительством спецпрокурора Роберта Мюллера и конгресс, еще могут вскрыть неопровержимые доказательства сговора между Россией и Трампом.

"Но даже если этого не произойдет, жесткий вердикт можно вынести уже сейчас", — пишет Корн.

Вина Трампа в шашнях с Кремлем, по словам публициста, и без того очевидна: "Трамп активно и с энтузиазмом способствовал заговору Путина против Америки", — категорически заявляет Дэвид Корн.

Эта помощь заключалась в том, что Трамп постоянно отмахивался от версии о взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США российскими хакерами, заявляя, что это с таким же успехом могли сделать китайцы или даже "двухсоткилограммовый мужик у себя в кровати".

Избирательный штаб Трампа однажды обвинил во взломе сам Национальный комитет Демократической партии.

Корн доказывает, что Трамп таким образом пытался отвести обвинения от России. "Что могло быть лучше для Путина, чем это? — спрашивает он. — Правительство США обвинило Путина, а кандидат Республиканской партии в президенты пытался дискредитировать заключения своего правительства".

Вашему корреспонденту неоднократно встречались в США люди, которые абсолютно убеждены, что Москва обладает каким-то компроматом на Трампа и его шантажирует, либо что она банально купила его и теперь дергает за ниточки.

Иначе им трудно объяснить десятки благоприятных отзывов нынешнего президента США о Путине и его упорное нежелание критиковать российского президента, хотя Трамп охотно критикует других иностранных лидеров.

Ни малейших эмпирических доказательств шантажа или подкупа пока никто не предоставил, но загадочное расположение Трампа к Путину неминуемо порождает домыслы и подозрения у людей, склонных к конспирологии.

Без руля и без ветрил

Рассуждая о том, как будет проходить первая встреча между двумя президентами, американские комментаторы дружно отмечают, что Путин наверняка хорошо к ней подготовился, тогда как Трамп намерен действовать по наитию и плыть без руля и без ветрил.

"Трамп и Путин встретятся на будущей неделе, — гласил в пятницу заголовок статьи Йочи Дризена на сайте Vox. — Догадайтесь, у кого из них есть план беседы?"

Ответ содержится в подзаголовке: "Путин привезет список конкретных требований. А вот Трамп вряд ли".

"Опытный и безжалостный русский лидер приедет на важнейшую встречу с четким планом и четкой повесткой дня, — отмечает автор. — Неопытный и обожающий автократов американский президент не планирует привезти свои. Это гарантирует серьезные сложности".

Многие авторы цитируют слова помощника Трампа по нацбезопасности генерала Герберта Макмастера о том, что у президента США "нет конкретной повестки дня. Президент будет говорить о том, о чем ему захочется".

Дризен упрекает Трампа за то, что тот отказывается наказать Россию за ее вмешательство в американские выборы или безоговорочно принять заключение своих разведслужб о том, что Москва пыталась помочь ему завоевать Белый дом.

"Вместо этого, — пишет он, — Трамп и его помощники продолжают озадачивать и выводить из себя многих республиканцев, выступая против новых санкций против России и публично доказывая, что Россия является союзницей в борьбе с ИГ (а это не так; Москва бомбит в основном формирования, пытающиеся свергнуть Башара Асада, близкого союзника Путина)".

"Неопытность Трампа и умение Путина"

Как пишет Майкл Краули на сайте Politico, американские ястребы и эксперты по национальной безопасности "тревожатся, что президент, который много месяцев подряд рассуждал о перспективах дружеских отношений с Путиным, может испытывать слишком сильный позыв ублажить своего волевого русского коллегу".

Поэтому некоторые американские деятели хотели бы, чтобы Трамп уклонился от переговоров с Путиным на саммите "двадцатки" и ограничился неформальной импровизированной встречей с ним, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке).

"Трамп месяцами говорил о встрече с Путиным, — заметил Краули бывший советник Джорджа Буша по России Томас Грэм. — Другие деятели администрации относятся к ней настороженно".

По словам Кимберли Доужер с сайта The Daily Beast, "как выяснили европейские разведслужбы, в Кремле думают, что на "двадцатке" Путин "сделает" Трампа, как ребенка".

Как поведали сайту непоименованные европейские чиновники, в Москве полагают, что "былой мастер шпионажа Владимир Путин может расколоть Трампа на важные уступки. Путин считает, что он может переиграть Трампа на саммите G20, использовав посулы сотрудничества в таких сферах, как борьба с терроризмом, для получения таких уступок, как облегчение наложенных на Россию санкций".

Многих европейских деятелей пугает такая перспектива, замечает Доужер. Как заметил один из них, "когда вы встречаетесь с Россией, не давайте ей ничего даром".

Европейцы беспокоятся, что "неопытность Трампа и умение Путина льстить людям мало-помалу ослабят со временем союз между США и Европой и снова возведут Россию в ранг почти что сверхдержавы, не добившись взамен изменения ее агрессивного, экспансионистского курса".