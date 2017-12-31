Пресса США о годе президента Трампа: "Неужели это действительно было?!"

Американская пресса посвятила оценкам первого года президента Дональда Трампа сотни статей. Вот десяток самых колоритных и репрезентативных из них.

Премию за самую потешную получает известный сатирик Дэйв Барри, напечатавший в либеральной Miami Tribune длиннющий обзор событий 2017 года.

Автор воспринимает уходящий год как бурную новогоднюю вечеринку, после которой ты просыпаешься в мусорном баке в другом штате, измазанный острым соусом и посыпанный блестками. Когда в твое сознание проникает полная, ужасная картина произошедшего, ты начинаешь скулить, сворачиваешься калачиком и задаешь себе вопрос: "Неужели это действительно было?!"

"Вот как мы воспринимаем 2017 год, — пишет Барри. — Это был такой сюрреалистический год, так кишевший странными и тревожными событиями, что вам приходится серьезно предположить, что некто — и когда мы говорим "некто", мы подразумеваем "Россию", — подмешивал нам в водопровод ЛСД".

"Происходит диковинное событие, — продолжает автор, — которое заполняет весь эфир, но до того, как мы его осознаем, происходит другое диковинное событие, и еще одно, и еще. Они происходят все быстрее и быстрее, обрушиваются на нашу страну с силой урагана ненормальности 5-й категории, который заставляет нас забиться в норки, прицепляются к нашему разуму, и мы больше не уверены, что реально, а что нет".

Примеры? Барри упоминает загадочное слово covfefe, которое однажды твитнул Трамп и которого нет ни в одном словаре. Это была сенсация. "Все об этом говорили! Covfefe! Но потом оно исчезло, как дым, как утренний туман. Что это было?! Действительно ли это произошло?"

"И действительно ли тысячи людей маршировали по Вашингтону в шляпах в форме влагалищ? — продолжает сатирик перечень странных, но реальных событий 2017 года. — И действительно ли государственный секретарь назвал президента США "кретином"?

Начало года застало страну в состоянии жестокого раскола по поводу выборов 2016 года, пишет автор.

"На одной стороне были люди прогрессивных взглядов, которые отказывались признать Дональда Трампа президентом в силу следующих обстоятельств:

Он — Гитлер.

Он буквально как Гитлер.

Он буквально хуже Гитлера.

На другой стороне были сторонники Трампа, чья позиция заключалась в следующем:

Вы проиграли!

Вы — блевотные либеральные нытики.

Заткнитесь, лузеры!"

Барри констатирует, что между этими позициями было довольно мало общего. Но время шло, и стороны нашли путь к тому, чтобы возненавидеть друг друга еще пуще, в чем автор иронически находит проявление "широты и щедрости американского духа".

Главым новостным сюжетом года Барри называет "русских, которые, согласно множеству непоименованных источников, вмешались в выборы. Никто не знает, как конкретно русские повлияли на выборы, но все уверены, что они что-то сделали, особенно Си-эн-эн… Вы можете включить Си-эн-эн в любое время дня и ночи, и практически гарантировано, что вы услышите слово "русские" в течение 10 секунд, даже во время рекламы исподнего Depends".

Автор считает самым увлекательным аспектом этой саги "некое досье, в котором якобы утверждается, что Трамп якобы заплатил предполагаемым русским проституткам, чтобы они якобы помочились на кровать, которой якобы пользовался президент Барак Обама во время его предпогаемого визита в Москву. Судя по всему, нет ни малейших доказательств истинности этого утверждения, но, поскольку в нем фигурируют два американских президента И проститутки, И моча, у многих крупных органов СМИ (вы знаете, кого я имею в виду) нет журналистской альтернативы тому, чтобы освещать эту тему до одурения".

"Первый год Путина в Белом доме"

Если Барри относится к версии о вмешательстве Москвы в выборы и ее сговоре с Трампом насмешливо, то либеральный публицист Эндрю Салливан, родившийся в английском графстве Суррей и переехавший в молодости в США, воспринимает ее вполне серьезно.

Его статья в журнале New York озаглавлена "Первый год Путина в Белом доме".

По словам автора, его вдохновил на этот заголовок бывший глава национальной разведки США Джеймс Клэппер, который заявил на днях Си-эн-эн, что Владимир Путин, по его мнению, был превосходным оперативным сотрудником резидентуры.

"Он знает, как обращаться с агентом, и именно это делает он с президентом (Трампом), — продолжал Клэппер. — Это то, чем они занимаются. Они вербуют агентов. И я думаю, что какой-то опыт и инстинкты Путина проявились здесь в управлении агентом, если я могу употребить этот термин, который для него весьма важен, — нашим президентом".

Как отмечает Салливан, Клэппер потом оговорился, что выражался фигурально, а не буквально. Поэтому автор задает фигуральный вопрос: "Насколько успешным было фигуральное капиталовложение Кремля в течение минувшего года?"

Как считает Салливан, оно было внушительным.

По словам автора, больше всего Путина, "как и любого деспота, прежде всего заботит то, чтобы изобразить свою псевдодемократическую автократию легитимной, а это требует дискредитации разных особенностей либеральных демократий Запада".

Здесь, пишет Салливан, Путину, наверное, с трудом верится, как ему подфартило с Трампом, "который весь свой первый год во власти атаковал либеральную демократию, выказывал презрение к свободной прессе, называя большую часть западной журналистики "фейковыми новостями", и этим радовал сердца диктаторов по всей планете".

По словам автора, Трамп имитирует "и другой критический аспект путинизма — разграбление казны олигархами", а именно, проталкивает нынешнюю налоговую реформу, которая особенно облагодетельствует инвесторов в недвижимость.

Правда, основатель сайта YourFinancialWizard.com бухгалтер Харви Безози сказал агентству "Блумберг", что от реформы выиграют не только американские олигархи, но и рядовые граждане, вкладывающие деньги в недвижимость.

Россия, пишет дальше Салливан, "перманентно заинтересована в углублении расовых и партийных распрей в Америке" в расчете на то, что та погрязнет во внутренних конфликтах и будет уделять меньше внимания внешним делам. Тут Трамп тоже дивно пригодился Путину, заявляет автор. По его словам, "ужасы Шарлоттсвилля, расовый раскол в НФЛ или кандидатура Роя Мура" служат Кремлю превосходным пропагандистским материалом.

В Шалоттсвилле, штат Вирджиния, в августе произошло столкновение между левыми активистами и участниками митинга Unite the Right, в котором участвовавали неонацисты, альт-правые и белые расисты, протестовавшие против демонтажа памятника генералу южан Роберту Ли. В ходе беспорядков погибла демонстрантка, на которую намеренно наехал один из правых.

Трамп навлек на себя критику со всех сторон тем, что не осудил правых экстремистов категорически и недвусмысленно.

Раскол в Национальной футбольной лиге завязался в 2016 году, когда футболист Колин Каперник начало опускаться на одно колено в знак протеста против расового неравенства и убийств чернокожих полицией.

В этом году Каперника не пригласила ни одна команда, но его почин подхватил ряд других игроков и тренеров. Почин оказался непопулярен у болельщиков. Посещаемость матчей и, соответственно, доходы владельцев команд и стадионов заметно сократились.

Трамп осудил протестную тактику Каперника и его эпигонов, обвинив их в неуважении к святыням. Опросы показали, что большинство американцев с ним согласны.

Президент поддержал кандидатуру республиканца Мура, который баллотировался в сенаторы от ультраконсервативной Алабамы, но споткнулся об обвинения в сексуальных домогательствах, в том числе к девушкам-подросткам. Мур проиграл демократу, но поражения до сих пор не признал.

Ощетинившаяся Америка

Если Салливан обвинил Трампа в том, что его поведение играет на руку тиранам, то обозреватель-международник Washington Post Джош Рогин напечатал статью под заголовком "Трамп берет на заметку худших мошенников и убийц мира".

Как писал Рогин на прошлой неделе, за несколько дней до этого администрация Трампа, которая долго посылала двусмысленные сигналы, "сделала большой шаг к резкому расширению наказаний для нарушителей прав человека и клептократов всего мира".

Многие сомневались, что команда Трампа будет с энтузиазмом претворять в жизнь Глобальный закон Магнитского, подписанный Обамой в последние дни своего правления. Закон уполномочивает президента запрещать въезд в США и налагать санкции на граждан любой страны, нарушивших права человека или совершивших сушественные коррупционные нарушения.

Эти сомнения были развеяны 21 декабря, когда Госдеп и минфин США объявили первый список объектов этих репрессалий, содержащий 51 фамилию, в том числе Артема Чайки, сына российского генпрокурора.

По словам автора, это показало, что администрация Трампа поддерживает закон и будет добросовестного его соблюдать.

Ожидают, что администрация будет периодически издавать новые списки. Это значит, что нарушители никогда не будут уверены, что чаша сия их миновала.

Как отмечает Рогин, новый подход администрации к Глобальному закону Магнитского идет в разрез с сигналами, которые до этого посылали ее верхи. Например, в мае госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что пропаганда американских ценностей часто препятствует продвижению американских интересов.

Объявленная на днях трамповская стратегия национальной безопасности едва упоминает права человека. "Мы не пытаемся навязать кому-то наш образ жизни", — сказал Трамп на ее презентации.

Обнародование серьезного и грамотно составленного списка нарушителей прав человека положило конец неясности, порожденной противоречивыми сигналами, сказал Рогину бывший сотрудник Госдепа Дэниел Фрид, занимавшийся при Обаме координацией санкций.

Инициатор списка Магнитского Уильям Браудер говорит, что действия администрации Трампа ему больше по душе, чем обамовской.

Обозревательница Washington Post Рут Маркус относится к самым рьяным критикам Трампа и, например, писала 22 декабря в статье "Я никогда не любила свою страну больше, чем сейчас": "Я никогда не уважала президента меньше, чем сейчас, и не любила свою страну больше".

По словам Маркус, замредактора отдела комментариев столичной газеты, в 2017 году мы были свидетелями "худших расистских и ксенофобских проявлений, на которые способна Америка". Автор признает, что эти проявления были и до Трампа, и сохранятся после него, но пишет, что Трамп "усердно удобрял почву, на которой расцветает ненависть".

"Америка Трампа — ощетинившаяся, замкнутая в себе и движимая эгоизмом… — пишет она. — Моя — гостеприимная, идеалистическая и щедрая — сияющий город, а не крепость со стенами".

Маркус продолжает список своих претензий к Трампу, но под конец заявляет, что испытывает к нему благодарность, поскольку "он спустил с цепи моего внутреннего патриота. Я люблю свою страну, несмотря на все ее изъяны и ее никудышного лидера".

Следующая ее статья начинается с оптимистической ноты. Маркус называет 2017 год "отталкивающим", но утешает читателя тем, что предостережения о наступлении фашизма в Америке и о приходе к власти диктатора сейчас выглядят перебором.

Автор относит благополучный пока исход трампизма на счет трех факторов — поведения прессы, которая не давала президенту спуску, судов, которые не дали хода ряду его порочных инициатив, и конгресса, который контролируется сейчас республиканцами, но не всегда идет у Трампа на поводу.

"Я не говорю, что это был хороший год, — резюмирует Маркус. — Нет, он был ужасен. Но если Трамп оказался даже хуже, чем мы ожидали, наша система, пусть несовершенная и потрепанная, выстояла под натиском. Это ужасный момент нашей истории, но я побьюсь об заклад, что это лишь момент, а не погребальный звон!"

"81 крупное достижение"

Консервативная пресса поет Трампу дифирамбы. Газета Washington Examiner отмечает, что Белый дом насчитал 81 "крупное достижение" президента и "отмену 11 элементов обамовского наследия", и перечисляет их все.

Либеральные комментаторы характеризуют те же свершения Трампа как пощечины американскому народу или какой-то части его, выделяя среди пострадавших бедноту, женщин и нацменьшинства.

Бывший спичрайтер Буша-младшего, а ныне комментатор Washington Post Марк Тиссен выполнял две роли. В среду он перечислил "10 лучших вещей, которые сделал Трамп в свой первый год во власти", а в пятницу — 10 худших.

На первое место среди хороших вещей автор ставит тот факт, что президентом избрали Трампа, а не Хиллари Клинтон. На второе — то, что президент назначает консервативных федеральных судей, которые будут работать десятилетия. На третье — налоговую реформу и отмену целого ряда нормативов и правил, которые стреножили, по мнению консерваторов, американскую экономику.

По Тиссену, среди достижений президента — и решение перенести посольство США в Иерусалим (в связи с чем израильский министр транспорта собирается назвать именем Трампа новый железнодорожный вокзал рядом со Стеной Плача), и выход из Парижского соглашения по климату, и уничтожение физического халифата, который создавало в Ираке и Сирии так называемое "Исламское государство" (группировка запрещена в России и многих странах), и прекращение вывода войск из Афганистана, и "неожиданно жесткая линия поведения, которую он проводит по отношению к России".

Раскрывая последний пункт, Тиссен пишет, что Трамп одобрил поставку Украине оружия на 47 млн долларов, отправил войска на границу России с Польшей и наложил новые санкции на Россию за то, что она нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Твиты не помогают

Начав за здравие, автор кончает за упокой. В своей второй статье он приводит список вещей, которые ему не понравились. В некоторых случаях либеральные комментаторы будут с Тиссеном солидарны. Он, например, корит Трампа за то, что тот не делает попыток работать вместе с оппозиционными демократами.

Возможно, участники "Сопротивления", как называют себя противники Трампа слева, положили бы в его протянутую руку камень. Но попытка сотрудничества ему бы зачлась, пишет Тиссен.

Он также недоволен тем, что Трамп предоставляет схваченным экстремистам весь джентльменский набор прав американского арестанта вместо того, чтобы допросить их и отправить в Гуантанамо. Автор хотел бы, чтобы Трамп обращался с ними, как с вражескими комбатантами, а не как с обычными уголовниками.

Автор недоволен тем, что Трамп отмахивается от российского вмешательства в выборы 2016 года. Во время поездки в Азию президент сказал, что, на его взгляд, Путин был искренен, когда заявил ему там, что Россия этого не делала.

"Это очевидный абсурд, — пишет Тиссен. — Путин руководил русским вмешательством. Можно верить в то, что Россия пыталась повлиять на наши выборы, и не признавать при этом наличия какого-то сговора с нею".

По мнению публициста, Трампу не следовало увольнять директора ФБР Джеймса Коми. Если президент хотел сменить руководство ФБР, ему следовало объявить об этом в первый же день. Запоздалое смещение Коми проложило дорогу к назначению спецпрокурора Роберта Миллера, чье расследование висит над Трампом, как Дамоклов меч.

Наконец, Тиссен замечает, что вздорные твиты Трампа губят его президентство и отвлекают внимание от его успехов. Трамп не понимает, что словесные буря и натиск, которые помогли его победе на выборах, плохо смотрятся в Белом доме.