Пресса России: cанкции для россиян не проблема

В обзоре российских газет:

Первый звонок о снятии санкций?

Россияне не знают, в чем заключаются санкции

Выборы 2018 как референдум Путина

Каждому пятому россиянину урезали зарплату

"Коммерсант": первый звонок

Центральные СМИ пишут о первом телефонном разговоре нового президента США Дональда Трампа и Владимира Путина и возможности обсуждения сторонами вопроса о снятии санкций с России. "Есть контакт" — так называется статья на эту тему в государственной "Российской газете". "В позитивном ключе" оценивают итоги переговоров "Известия". РБК пишет, что это был "разговор в новом тоне". Газета "Коммерсант" считает, что звонок Трампа Путину — это шанс на выход из самого серьезного, по мнению издания, кризиса в российско-американских отношениях.

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"Несмотря на то, что вопрос о снятии санкций не поднимался, Дональд Трамп попытался перехватить инициативу у сторонников давления на Россию в Конгрессе США", — отмечает газета. А аргументом в пользу отмены санкций "Коммерсант" называет новое лидерство двух стран в решении мировых проблем: от нераспространения ядерного оружия до кризисов на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Впрочем, эксперты, опрошенные газетой, больших надежд на состоявшийся телефонный разговор между президентами не возлагают. Профессор истории Американского университета Антон Федяшин считает, что Дональд Трамп вряд ли будет спешить "тратить драгоценный политический капитал на кардинальное улучшение отношений с Москвой".

С этим согласен и заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский. Он добавляет, что даже если новая администрация в Белом доме захочет снять ту часть санкций, которая вводилась президентскими распоряжениями и для снятия которой не требуется резолюции Конгресса, на Капитолийском холме возникнет серьезное противодействие.

"Ведомости": что такое санкции?

Почти четверть россиян согласны на уступки Западу ради снятия санкций, но большинство — 62% — готово жить с ними и дальше. О таких данных, полученных социологами "Левада-центра", рассказывает газета "Ведомости". "Люди привыкают к обстановке санкций и демонстрируют готовность и далее жить при них, надежды на быстрое избавление от санкций за два с половиной года развеялись", — объясняет замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин.

Тема санкций большинству россиян не особенно понятна и они толком не знают, о чем идет речь, не сталкивались с тем, что можно воспринимать как результат санкций или контрсанкций, говорит политолог Константин Калачев. "Но, не зная деталей и тонкостей связи между санкциями и падением уровня жизни, они полагают, что такая связь есть, — и потому в их настроениях сочетаются лозунг "никто Россию не поставит на колени" и желание, чтобы все-таки уровень жизни так сильно не падал", — цитирует Калачева "Ведомости".

"Ведомости": "Уравнение с одним известным"

Материал в свежих "Ведомостях" посвящен выборам президента России в 2018 году. Впрочем, в статье речь идет не о фигуре главного кандидата — он, по мнению издания, уже известен — а о стратегии его переизбрания. Газета пишет, что, хотя сам Владимир Путин пока говорит о преждевременности любых решений, большинство экспертов убеждены, что на четвертый срок Путин пойдет обязательно.

Одним из главных вопросов президентской кампании станет явка избирателей, пишет газета. По мнению политолога Аббаса Галлямова чтобы ее повысить, нужен будет убедительный сценарий. Это нужно и для интриги, и для убедительности победы Путина. Поэтому, считает политолог, в Кремле сейчас просчитывают все варианты: от самого консервативного — Путин, Зюганов, Жириновский — до самого радикального: с Алексеем Навальным, экс-председателем "Парнаса" Владимиром Рыжковым и председателем "Яблока" Эмилией Слабуновой.

Главной же задачей на сегодняшний день "Ведомости" называют удержания рейтинга президента на текущих значениях. По мнению неназванного федерального чиновника, на которого ссылается издание, потенциальное снижение цен на нефть грозит возвращение "партии холодильника", и именно этот фактор может повлиять и на явку, и на результат — а не выбор между "референдумным" и условно конкурентным сценарием выборов президента. Хотя первый, отмечает газета, в этих условиях безопаснее.

Стратегия, которая в итоге будет выбрана, сейчас не презентована, в том числе и по характеру выдвижения Путина, пишет газета. Возможно, это связано с тем, что решено провести короткую, стремительную кампанию с октября 2017 по март 2018 г., предполагает близкий к Кремлю собеседник: "Уровень мобилизации может быть достигнут очень быстро, так как уровень поддержки высок, а угроз со стороны конкурентов сейчас не видно".

"Независимая газета": зарплата на спаде

Работодатели сократили зарплату за последние полгода почти каждому пятому россиянину, пишет в свежем номере "Независимая газета". В 2016 году почти четверть трудоспособных граждан поменяли работу — половина добровольно, а остальные были уволены. Такова нынешняя картина российского рынка, которую специалисты исследовательского центра "Ромир", проведя соответствующее исследование, называют стабильно кризисной.

Шок от кризиса и резкого падения уровня жизни поначалу заставил россиян затаиться, пишет "НГ". Но в последние два года движение на рынке труда возобновилось. В 2014 году опрос "Ромира" показал, что 78% трудящихся "не дергались" и продолжали трудиться там, где их застал кризис. Лишь около 7% решались на смену работы. В 2016 году стабильно трудящихся на одном месте осталось 59%. И это самый низкий показатель за шесть лет наблюдений.

С другой стороны, со ссылкой на портал Superjob.ru "Независимая" пишет, что в кризис компании стали более бережно относиться к своим самым ценным специалистам: талантам, редким и высококвалифицированным специалистам повышают зарплату опережающими темпами, оплачивают обучение, занятие фитнесом или компенсируют транспортные расходы.