29.09.2018, 16:40

Пресса обнародовала израильскую версию гибели самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

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NEWSru.com
EST
Il-18 militaarvariant Il-20
фото иллюстративноеFoto: Kirill Naumenko, Kirill Naumenko/Wikipedia

Газета "Гаарец" впервые обнародовала подробности расследования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по поводу военного инцидента 17 сентября, когда над Средиземным морем был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в который попала зенитная ракета комплекса С-200 российского производства, выпущенная сирийцами.


Атака израильских военных в тот день осуществлялась "как и сотни других, предыдущих ударов в последние годы". Четыре истребителя F-16 взлетели с базы на юге страны и набрали высоту к востоку от Кипра. Перед этим ЦАХАЛ получил данные о разгрузке с грузовиков в Латакии иранского оборудования для производства ракет высокой точности, предназначенного для "Хезболлы", пишет NEWSru Israel.

Затем они нанесли удар по цели в сирийской Латакии, передает РБК. Это произошло в 21:42, утверждают израильские военные.

Российская сторона, по данным военных, была предупреждена об атаке за четыре минуты до начала удара, в 21:38. Сам боеприпас попал в цель в 21:50. При этом в Москве утверждают, что сигнал от израильской армии получили только за минуту до совершения удара.

Российский Ил-20 находился в небе на севере Сирии, примерно в 200 км к востоку от израильских самолетов, и продолжал двигаться на запад.

В 21:52 сирийская система ПВО, как пишет Haaretz со ссылкой на данные израильских военных, "вышла из-под контроля" и выпустила 27 ракет в разных направлениях. В 22:05 С-200 поразила российский самолет. Израильские истребители к этому времени, как подчеркнули в ЦАХАЛ, уже находились недалеко от израильского города Хайфа, на пути к посадке.

В связи с произошедшим Израиль категорически отверг обвинения России в том, что один из F-16 в момент трагедии скрылся за Ил-20 и, как утверждали в Москве, "подставил" его под удар сирийцев. Два самолета, как пояснили в ведомстве, "летали в разных районах, на разных высотах и с разной скоростью". Российская сторона, как замечает Haaretz, должна была это знать.

Израиль убежден, что радиолокационное изображение, опубликованное россиянами при их разборе инцидента, просто сфабриковано — F-16 в момент гибели Ил-20 просто не было в том месте, где его "засекли" русские.

3D-видео гибели самолета-разведчика над Средиземным морем российское Минобороны опубликовало 23 сентября. В ролике был показан маршрут Ил-20, удары израильских истребителей по сирийским объектам и момент запуска ПВО Сирии. Согласно записи, израильские ВВС использовали российский самолет в качестве прикрытия.

Согласно информации, поступившей из Москвы, после попадания ракеты командир экипажа Ил-20 успел доложить о пожаре на борту и начал экстренное снижение. Через несколько минут отметка российского самолета исчезла с экранов радиолокационных средств. Израильские самолеты, по данным Минобороны, находились в зоне дежурства до 22:40.

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