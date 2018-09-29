Пресса обнародовала израильскую версию гибели самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

В связи с произошедшим Израиль категорически отверг обвинения России в том, что один из F-16 в момент трагедии скрылся за Ил-20 и, как утверждали в Москве, "подставил" его под удар сирийцев. Два самолета, как пояснили в ведомстве, "летали в разных районах, на разных высотах и с разной скоростью". Российская сторона, как замечает Haaretz, должна была это знать.
Израиль убежден, что радиолокационное изображение, опубликованное россиянами при их разборе инцидента, просто сфабриковано — F-16 в момент гибели Ил-20 просто не было в том месте, где его "засекли" русские.
3D-видео гибели самолета-разведчика над Средиземным морем российское Минобороны опубликовало 23 сентября. В ролике был показан маршрут Ил-20, удары израильских истребителей по сирийским объектам и момент запуска ПВО Сирии. Согласно записи, израильские ВВС использовали российский самолет в качестве прикрытия.
Согласно информации, поступившей из Москвы, после попадания ракеты командир экипажа Ил-20 успел доложить о пожаре на борту и начал экстренное снижение. Через несколько минут отметка российского самолета исчезла с экранов радиолокационных средств. Израильские самолеты, по данным Минобороны, находились в зоне дежурства до 22:40.