Пресса Британии: Запад готовит защиту от российской дезинформации

В обзоре британских газет:





Вирусы и хакеры не смогут победить

Борьба с российской пропагандой

Москва поглядывает на новый Шелковый путь



Компьютерные и биологические вирусы — братья



Financial Times пишет, что кибератака на компьютеры в 150 странах мира, произошедшая в пятницу, стала сигналом к действию в момент, когда и без того было ясно, что системы кибербезопасности оставляют желать лучшего.



Программа-вымогатель WannaCry отличается от предыдущих скоростью своего распространения. Это нападение произошло после того, как хакеры опубликовали в интернете программу, якобы разработанную Агентством национальной безопасности США и эксплуатирующую уязвимость в операционной системе.



Эта программа стала своего рода отмычкой для вымогателей. Если это и в самом деле так, то это пятно на репутации спецслужб.



Да, нельзя ожидать, что спецслужбы вроде АНБ откажутся использовать кибероружие, особенности в свете того, что у их противников, скорее всего, тоже есть подобные инструменты.



Но необходимы серьезные дебаты о том, почему такое оружие необходимо, как оно защищено, и как его можно использовать. Пока не ясно не только, каким арсеналом кибероружия обладают спецслужбы, но нет даже информации о том, использовалось ли оно уже, и если да, то как.



Кроме того, тот факт, что сетевой вирус WannaCry смог распространиться столь быстро и так широко — плохая новость для Microsoft, так как это демонстрирует, сколь катастрофическими могут быть последствия лишь одной уязвимости в программном обеспечении.



Серьезность этой кибератаки также демонстрирует необходимость скоординированных усилий по борьбе с киберугрозами. Это напоминает угрозу так называемой "ошибки 2000 года", из-за которой к концу 90-х годов правительства и компании по всему миру были вынуждены основательно модернизировать свои компьютерные системы.



Теперешний кризис в деле обеспечения кибербезопасности не менее серьезен, и требует не менее скоординированных действий.



Правительства и компании должны вложить деньги и время для того, чтобы обеспечить нашу безопасность.



Хотя WannaCry и нанес серьезный урон, все могло быть гораздо хуже. Например, этот сетевой вирус мог уничтожить всю информацию на зараженных им компьютерах.

Эта программа-вымогатель оказалась очень дорогостоящей неприятностью. В следующий раз нам может повезти меньше, пишет Financial Times.



Times публикует статью своего аналитика Матта Ридли, который предсказывает, что борьба с компьютерными вирусами будет бесконечной.



Атака WannaCry, может, и была одной из крупнейших в истории, но она явно была не последней.



Ридли цитирует Черную Королеву из "Алисы в Зазеркалье": "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"



Мы, добропорядочные люди, бежим наперегонки с хакерами. Окончательная победа в этой гонке невозможна, но также невозможен и полный проигрыш. Остается лишь вечная борьба.

Об этом можно сказать с уверенностью, потому что в данном случае справедливы аналогии с биологией. Обозреватель Times предлагает думать о кибербезопасности в параметрах эпидемиологии. Сходство компьютерного вируса с вирусом реальным — не метафора.



Оба представляют собой носителя линейной цифровой информации (один основан на двоичном коде, а другой — на четвертичной структуре ДНК), способного самовоспроизводиться и распространяться.



Согласно одной из ведущих теорий, половое размножение возникло миллиард лет тому назад как своего рода патч безопасности от паразитов, продолжает Матт Ридли.

Тот факт, что хакерские программы создают люди, а "обычные" вирусы — природа, не имеет никакого значения. Оба вида вирусов будут продолжать развиваться, мутировать, проходить процесс селекции и рекомбинации.



Биологов не удивит то, что это последнее кибероружие позаимствовало элементы программы, созданной АНБ. У паразитов есть тенденции заимствовать "хорошие" гены у организма-носителя.



Компьютерным вирусам столько же лет, что и самим компьютерам. Одним из первых таких вирусов, получивших широкое распространение, был Elk Cloner, переносившийся на компьютерах Apple при помощи гибких дисков.



Да, компьютерные вирусы быстро развиваются. Но антивирусная защита развивается не менее быстро.



Есть одна компьютерная система, столь набитая старыми вирусами, что в ней практически не осталось места для реальных программ. Почти половина ее кода состоит их так называемых транспозон (участков ДНК, способных к передвижению и размножению в пределах генома). Некоторые полны вирусов — как аттенуированных и сокращенных остатков вирусов прошлого, так и вирусов, которые живут за счет других вирусов, паразитируя на других паразитах. Вся система заражена.



Речь идет о геноме человека, компъютерной системе в каждой из наших клеток.

Утешительно то, что Шекспир написал "Гамлета", а Эйнштейн разработал теорию относительности при помощи своих мыслительных компьютеров, в чьих клетках были миллионы подобных вирусов.



Урок последнего нападения прост: следует быть постоянно начеку, регулярно обновлять программное обеспечение, держать запасные копии своих файлов, фильтровать электронную почту и с подозрением относиться к любым приложениям.

Проблема никуда не уйдет, но не стоит думать, что компьютерные вирусы одержат над нами победу, резюмирует Матт Ридли в Times.



Руки прочь от наших выборов!



Guardian пишет, что специалисты по вопросам безопасности из 27 стран, в том числе Великобритании и США встречаются в понедельник в Праге в рамках самой серьезной на данный момент попытки противостоять возможным попыткам Кремля подорвать избирательные процессы в странах Запада.



Конференция продлится пять дней. Она организована центром передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации, который пытается убедить правительства западных стран укрепить защиту своих выборных процессов на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного российского вмешательства в избирательные кампании.



Официальные представители Великобритании, Германии и Чехии уже заявляли о возможности того, что Россия вмешается в предстоящие в этом году выборы в этих странах.

"Западные страны теперь более серьезно относятся к этому, потому, что они видят, что это затрагивает их самих, а не только Украину и страны Балтии", — цитирует газета Якуба Йанда из пражского института "Европейские ценности".



Чехия стала первой страной ЕС, уже принявшей меры. В январе правительство страны основало центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами, цель которого — защитить чистоту выборного процесса от угроз со стороны фейковых новостей и других мер, которые предположительно применяет Москва.



В докладе, написанном 160 правительственными специалистами, который будет представлен делегатам конференции, говорится: "Ясно, что демократиям необходимо разработать национальную политику противостояния враждебным операциям по дезинформации, которые проходят постоянно, а не только во время предвыборных кампаний".



В докладе утверждается, что Москва пыталась помочь сторонникам выхода Великобритании из состава ЕС. Также широко известны ее симпатии Дональду Трампу и поддержка Марин Ле Пен во время президентских выборов во Франции.



"Демократии должны начать относиться к своим избирательным процессам как к критически важной национальной инфраструктуре", — говорится в тексте доклада.



Авторы доклада предлагают кандидатам на выборах создавать подставные адреса электронной почты в рамках защиты от хакеров, а также предлагают правительствам запретить финансирование политических кампаний из-за рубежа при помощи местных подставных лиц.



Аналитики обвиняют Кремль в том, что тот поддерживает в основном крайне правые маргинальные движения, выступающие против НАТО, ЕС и иммиграции сразу в нескольких странах, в том числе в странах Балтии, Чехии, Словакии, Венгрии, Финляндии и Швеции.

Попыткам подобной дестабилизации помогают новостные сайты, распространяющие тенденциозные новости или же откровенную дезинформацию.



В конференции примут участие высокопоставленные представители Пентагона и госдепартамента, несмотря на то, что в США проходят расследования российского вмешательства в президентские выборы и возможных связей штаба кампании Трампа с Россией, пишет Guardian.



Надежды и опасения Москвы



Financial Times пишет, что на международном форуме "Один пояс — один путь" в Пекине, созванном для обсуждения китайской программы многомиллиардных региональных инвестиций, лидер Китая Си Цзиньпин сказал российскому президенту Владимиру Путину, что их обе страны — краеугольные камни международной стабильности.

"Один пояс — один путь" — программа правительства Китая по созданию "экономического пояса Шелкового пути" и "морского Шелкового пути".



Практически все комментаторы обратили внимание, что страны, в которые направляется значительная часть китайских инвестиций в инфраструктуру, также входят в созданный Путиным Евразийский экономический союз (ЕАЭС).



Некоторые даже поговаривают, что Китай покушается на традиционную сферу влияния России.



"Самое неприятное для нас, это то, что Китай становится серьезным интеграционным центром в Евразии, чего никогда не было в прошлом", — цитирует газета Владимира Портякова, замдиректора Института Дальнего Востока Российской академии наук. "Вместо того, чтобы связать ЕАЭС и "Один пояс — один путь", может получиться так, что ЕАЭС будет подчинен этому китайскому плану", — говорит он.



Си Цзиньпин особо подчеркнул в своей речи, что проект "Один пояс — один путь" никак не будет мешать региональным торговым проектам других стран.



Китай, продолжил Си Цзиньпин, не пытается заменить существующие торговые партнерства.

Но Москва заметила контраст между статусом Путина как почетного гостя форума, и тем фактом, что пока что Россия не получила заметной выгоды от этой инициативы Китая.

Некоторые российские эксперты считают, что Москва должна использовать свое географическое положение, для того, чтобы добиться уступок от Пекина.



Евразийская транспортная сеть, которую создает Китай, не сможет функционировать без поддержки России, и она должна требовать от Китая большей платы за доступ к своей транспортной инфраструктуре.



Китайские товары поставляемые либо сухопутным путем в Европу, либо с северо-востока Китая в южные провинции морским путем через российские порты, составляют 70% всех грузовых железнодорожных перевозок в России.



Надежды российских представителей, что планы Китая помогут восстановить разваливающуюся транспортную инфраструктуру Казахстана, оказались тщетными.



Планы экономического развития российского Дальнего Востока, или же строительства сверхскоростного железнодорожного пути между Москвой и Казанью с помощью китайских инвесторов, были отменены.



Москва также опасается, что "Один пояс — один путь" угрожает ее собственным амбициям доминировать на постсоветском пространстве.



Москва давно уже пытается убедить Пекин начать переговоры по вопросу о связи этой программы с ЕАЭС. Но, хотя Си Цзиньпин и Владимир Путин еще в 2015 году обещали интегрировать оба экономических пространства, последующие переговоры не принесли практически никаких результатов, пишет Financial Times.