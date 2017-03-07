Пресса Британии: в "православном Итоне" мечтают о царе-Путине

В обзоре британских газет:

Россия скоро станет монархией, а Путин — царем?

Военные России и США демонстрируют геополитическую близость в Сирии

Трамп поставил под угрозу доверие институту власти

"Православный Итон" и царь Путин

Корреспондент Guardian Шон Уокер побывал в московской школе "православного олигарха" Константина Малофеева. "Мы воспитываем здесь новую элиту", — сказал ему директор гимназии Святителя Василия Великого 74-летний Зураб Чавчавадзе.

"Выпускники этой гимназии будут морально устойчивыми, религиозными, интеллектуальными патриотами, у них будет много возможностей войти во власть", — такие надежды возлагает Чавчавадзе на юных гимназистов.

По мнению корреспондента Guardian, слова Чавчавазде характерны для небольшой, но влиятельной прослойки россиян, которые черпают вдохновение в царском прошлом России и надеются, что в один прекрасный день монархия в этой стране возродится.

"Посмотрите, что русские люди сделали с Лениным, Сталиным, Путиным. Как только кто-то находится во власти несколько лет, он сразу же становится сакральной фигурой. Русский народ стремится к монархии. Русская душа — монархическая", — продолжает Чавчавадзе.

Константин Малофеев познакомился с Чавчавадзе через великого князя Владимира Кирилловича, который считается главой дома Романовых, рассказывает Guardian.

Несколько лет назад, увлекшись монархическими идеями, Малофеев написал письмо великому князю, после чего Владимир Кириллович отправил своего личного секретаря Чавчавадзе в Москву с тем, чтобы тот лично вручил бизнесмену его ответ.

В интервью Guardian Малофеев сказал, что основанная им гимназия должна играть роль "православного Итона", где будет происходить подготовка новой элиты для будущей российской монархии.

"Для меня очень важно восстановить те традиции, которые были прерваны в 1917 году", — подчеркивает бизнесмен.

Что касается бэкграунда самого Малофеева, то Guardian напоминает, что он не только основал "националистический телеканал "Царьград, близкий к РПЦ", но и — как считается — финансировал пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Шону Уокеру он рассказал о двух книгах, которые он прочитал в 14 лет и которые произвели на него огромное впечатление.

Первая книга — это воспоминания бывшего царского офицера, а вторая — "Властелин колец".

"Образ Арагорна, возвращающегося в Гондор, стал для меня вторым образом монархии. Этот образ оказал сильное влияние на мой монархизм", — признается Малофеев.

Политики продажны и они живут от выборов до выборов, считает бизнесмен — в отличие от царя, который может управлять без вмешательства грязной политики.

Владимира Путина к грязным политикам Константин Малофеев не причисляет. Потому что Путин, по его словам, был выбран Ельциным и посажен на трон.

"Кто бы мог подумать в 1999 году, что к нам придет Путин и Россия вновь станет Россией? В этом была десница божья".

Олигарх считает, что монархия в России может возродиться раньше, чем многие думают. И самым подходящим претендентом на роль царя он видит Путина.

"Никто не хотел, чтобы Ельцин правил вечно, но все хотят, чтобы Путин вечно был на троне", — сказал Константин Малофеев корреспонденту Guardian.

Военные России и США не были так близки со времен Эльбы

Times пишет о том, что впервые с 1945 года российские и американские военные проявляют такое тесное сотрудничество, вместе патрулируя деревни неподалеку от сирийского города Манбидж, в 20 километрах от турецкой границы.

Последний раз армии двух супердержав жали друг другу руки в апреле 1945 года на Эльбе.

"Теоретически две армии играют роль буфера между курдами и поддерживаемыми Турцией боевиками, но в то же самое время американские и российские военные демонстрируют новую геополитическую близость между двумя странами", — пишет издание.

Россия, напоминает Times, поддерживает режим Башара Асада в то время как США оказывает поддерживают курдское ополчение, связанное с Рабочей партией Курдистана — организацией, ведущей партизанскую войну с турецкими военными.

Российские военные сопровождают армию Асада, которая вернула себе контроль над территорией вокруг Манбиджа. Они же раздают гуманитарную помощь жителям деревень.

Один из жителей, врач Мохаммад Хамадех, сказал корреспонденту Times, что ирония заключается в том, что в феврале российские военные бомбили его деревню, а теперь они раздают помощь.

"Российские бомбардировщики бомбили нашу деревню, когда она была под контролем ИГ, и убили мою 10-летнюю дочь 26 февраля", — рассказал он.

Трамп и коррозия доверия

Президент Трамп должен либо срочно привести доказательства своим обвинениям в адрес Барака Обамы по поводу прослушки, или немедленно их опровергнуть, пишет Financial Times в своей редакционной статье.

"Источники этого обвинения в адрес Обамы должны быть установлены. Если они не установлены, подобные заявления могут лишь оказать коррозионное воздействие на доверие институтам государственного управления, без которых страна не сможет функционировать", — отмечает газета.

Если Трамп в ближайшее время не прояснит ситуацию, это должны сделать другие официальные лица. И чем быстрее они это сделают, тем лучше. Иначе, настаивает издание, институту власти будет нанесен серьезный урон.

Газета отмечает, что двое высокопоставленных чиновников — глава ФБР Джеймс Коми и бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер — уже выступили с опровержением обвинений в адрес Барака Обамы.

Теперь свое слово должен сказать министр юстиции США, считает FT.

Да, это может навредить расследованию этих обвинений, но промедление в этом деле может обойтись еще дороже, заключает Financial Times.