25.05.2018, 09:48

Пресса Британии: в официальной версии отравления Скрипалей что-то не сходится

 (24)
rus.delfi.ee
EST
Salisbury
SalisburyFoto: BEN STANSALL, AFP

В обзоре британской прессы за 25 мая от Русской службы Би-би-си — противоречия в британской версии отравления Скрипалей.

Газета "i" публикует статью комментатора Мэри Дежевски о видео Юлии Скрипаль. Дежевски часто пишет о событиях, связанных с Россией, и при этом обнаруживает заметное совпадение взглядов с российскими властями.

В этот раз автор находит, что выступление Юлии Скрипаль мало что прояснило.

Речь Скрипаль была написана с тем, чтобы поддержать официальную британскую версию событий.

Она сказала, что она сама и ее отец были отравлены, что она была в коме в течение 20 дней и что лечение было малоприятным.

Но ее слова кое в чем и отклонялись от британской официальной версии. Она не обвиняла Россию. Она не сказала, каким именно веществом они с отцом были отравлены. Она даже не намекнула, что не собирается возвращаться в Россию.

Случай со Скрипалями продолжает вызывать множество вопросов, пишет Мэри Дежевски.

Где именно и когда именно были отравлены Скрипали? Были ли они отравлены гелем или спреем? Было ли это вещество в их автомобиле, в чемодане Юлии или оно было нанесено на ручку входной двери? В чем был мотив преступления? Почему до сих пор не названы подозреваемые, за исключением России? Чем занимался в Солсбери Сергей Скрипаль?

С момента отравления прошло почти три месяца, но ответов на эти вопросы пока нет. Но "я подозреваю, — пишет Мэри Дежевски в газете "i", — что Великобритания и Россия знают гораздо больше, чем они нам говорят".

Guardian публикует статью Ангуса Роксборо на ту же тему.

Роксборо напоминает, что после трансляции видеозаписи Юлии Скрипаль в Кремле заявили, что, вероятно, она произнесла свои слова под давлением властей.

Ангус Роксборо с этим утверждением не согласен. В прошлом он видел достаточно "признаний" диссидентов на советском телевидении. Юлия выглядела совсем по-другому.

Она была расслабленной, иногда отрывалась от своего текста.

Конечно, лучшим способом развеять все подозрения была бы ее встреча с журналистами. Любой журналист спросил бы ее, кто и почему решил ее отравить.

Но не следует забывать, что она сказала, что в будущем хотела бы вернуться в свою страну. Если она хочет вернуться в Россию и жить там в безопасности, ей нельзя слишком широко открывать рот, полагает журналист.

Попытка убийства Юлии Скрипаль и ее отца остается загадкой, но нет практически никаких сомнений в том, что это было организовано Россией, особенно учитывая, что Кремль уже не раз был замешан в убийствах и после этого постоянно лгал, чтобы замести свои следы.

Тем не менее, нельзя сказать, что британское правительство предоставляло своевременную и непротиворечивую информацию об этом деле.

В Британии найдется мало людей, которые думают, что о деле Скрипалей им сказали всю правду. "Даже мое почти 100-процентное убеждение, что нападение организовала Россия, основывается скорее на интуиции, а не на твердых фактах", — пишет комментатор.

Но тут стоит еще один важный вопрос: что делать с Россией?

Нет никаких сомнений, что мы имеем дело с Кремлем, который при Владимире Путине считает, что может безнаказанно делать что угодно по всему миру.

Было ли отравление Скрипалей решением самого Путина или же делом рук кого-то вдохновленного гиперактивным патриотизмом, столь широко распространенным сейчас в России, — видимо, не станет известно никогда.

Из этого следует, что перед Западом стоит выбор: либо отвечать на любое бесчинство России, усиливая истерию и давление на Москву (что не изменит политику Путина), либо принять тот факт, что у нас нет иного выбора, как работать с Путиным в течение ближайших шести лет, так как по целому ряду вопросов мы можем с ним сотрудничать.

Западу не удастся победить Путина, но мы можем попробовать сделать все, чтобы следующие шесть лет были менее опасными, пишет Ангус Роксборо в Guardian.

Daily Mail пишет о так называемом "эффекте Скрипалей".

По словам источников в британской разведке МИ-6, нападение на Сергея и Юлию Скрипалей с применением нервно-паралитического вещества привело к резкому росту числа соискателей работы в разведке.

МИ-6 сообщает, что после нападения в Солсбери к ним обращается все больше и больше высокомотивированных кандидатов.

Глава отдела кадров МИ-6, имя которого держится в секрете, сказал, что повышенный интерес к работе в разведке был предсказуем, так как нападение на Скрипалей уже почти три месяца не исчезает из новостей. "Это одновременно рекламирует саму разведку, и многие задумываются: а почему бы и не поработать там?" — пишет Daily Mail.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Улыбайтесь, вас не снимает скрытая камера. Что нужно знать о GDPR — новых правилах защиты данных

25.05.2018
25 мая в Европейском Союзе в силу вступает GDPR — Всеобщее регулирование по защите данных. Что теперь будет с фотографиями в общественных местах? С рекламными рассылками? Видеонаблюдением? Кредитными рейтингами? Латвийский Delfi коротко рассказывает о том, что GDPR значит для обычного человека.
Подробнее


Читатель Delfi: может, стоит перенести Таллиннский аэропорт в другое место?

25.05.2018
Наш аэропорт расположен в историческом месте, где в начале 20-го века зарождалась авиация в Эстонии. Тогда площадь Таллинна была в разы меньше, чем нынешний город. Аэродром находился далеко за городом. Но Таллинн за 100 лет значительно расширился во всех направлениях и сейчас аэропорт находится практически в черте города.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
87,20 €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
111,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


На кого пойти учиться: 10 наиболее перспективных специальностей

25.05.2018
Настало время государственных экзаменов и тысячи молодых людей должны будут решить, чему учиться дальше. Согласно данным международного исследования компании Manpower Eesti в ближайшем будущем будут востребованы:
Подробнее