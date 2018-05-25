Пресса Британии: в официальной версии отравления Скрипалей что-то не сходится

В обзоре британской прессы за 25 мая от Русской службы Би-би-си — противоречия в британской версии отравления Скрипалей.

Газета "i" публикует статью комментатора Мэри Дежевски о видео Юлии Скрипаль. Дежевски часто пишет о событиях, связанных с Россией, и при этом обнаруживает заметное совпадение взглядов с российскими властями.

В этот раз автор находит, что выступление Юлии Скрипаль мало что прояснило.

Речь Скрипаль была написана с тем, чтобы поддержать официальную британскую версию событий.

Она сказала, что она сама и ее отец были отравлены, что она была в коме в течение 20 дней и что лечение было малоприятным.

Но ее слова кое в чем и отклонялись от британской официальной версии. Она не обвиняла Россию. Она не сказала, каким именно веществом они с отцом были отравлены. Она даже не намекнула, что не собирается возвращаться в Россию.

Случай со Скрипалями продолжает вызывать множество вопросов, пишет Мэри Дежевски.

Где именно и когда именно были отравлены Скрипали? Были ли они отравлены гелем или спреем? Было ли это вещество в их автомобиле, в чемодане Юлии или оно было нанесено на ручку входной двери? В чем был мотив преступления? Почему до сих пор не названы подозреваемые, за исключением России? Чем занимался в Солсбери Сергей Скрипаль?

С момента отравления прошло почти три месяца, но ответов на эти вопросы пока нет. Но "я подозреваю, — пишет Мэри Дежевски в газете "i", — что Великобритания и Россия знают гораздо больше, чем они нам говорят".

Guardian публикует статью Ангуса Роксборо на ту же тему.

Роксборо напоминает, что после трансляции видеозаписи Юлии Скрипаль в Кремле заявили, что, вероятно, она произнесла свои слова под давлением властей.

Ангус Роксборо с этим утверждением не согласен. В прошлом он видел достаточно "признаний" диссидентов на советском телевидении. Юлия выглядела совсем по-другому.

Она была расслабленной, иногда отрывалась от своего текста.

Конечно, лучшим способом развеять все подозрения была бы ее встреча с журналистами. Любой журналист спросил бы ее, кто и почему решил ее отравить.

Но не следует забывать, что она сказала, что в будущем хотела бы вернуться в свою страну. Если она хочет вернуться в Россию и жить там в безопасности, ей нельзя слишком широко открывать рот, полагает журналист.

Попытка убийства Юлии Скрипаль и ее отца остается загадкой, но нет практически никаких сомнений в том, что это было организовано Россией, особенно учитывая, что Кремль уже не раз был замешан в убийствах и после этого постоянно лгал, чтобы замести свои следы.

Тем не менее, нельзя сказать, что британское правительство предоставляло своевременную и непротиворечивую информацию об этом деле.

В Британии найдется мало людей, которые думают, что о деле Скрипалей им сказали всю правду. "Даже мое почти 100-процентное убеждение, что нападение организовала Россия, основывается скорее на интуиции, а не на твердых фактах", — пишет комментатор.

Но тут стоит еще один важный вопрос: что делать с Россией?

Нет никаких сомнений, что мы имеем дело с Кремлем, который при Владимире Путине считает, что может безнаказанно делать что угодно по всему миру.

Было ли отравление Скрипалей решением самого Путина или же делом рук кого-то вдохновленного гиперактивным патриотизмом, столь широко распространенным сейчас в России, — видимо, не станет известно никогда.

Из этого следует, что перед Западом стоит выбор: либо отвечать на любое бесчинство России, усиливая истерию и давление на Москву (что не изменит политику Путина), либо принять тот факт, что у нас нет иного выбора, как работать с Путиным в течение ближайших шести лет, так как по целому ряду вопросов мы можем с ним сотрудничать.

Западу не удастся победить Путина, но мы можем попробовать сделать все, чтобы следующие шесть лет были менее опасными, пишет Ангус Роксборо в Guardian.

Daily Mail пишет о так называемом "эффекте Скрипалей".

По словам источников в британской разведке МИ-6, нападение на Сергея и Юлию Скрипалей с применением нервно-паралитического вещества привело к резкому росту числа соискателей работы в разведке.

МИ-6 сообщает, что после нападения в Солсбери к ним обращается все больше и больше высокомотивированных кандидатов.

Глава отдела кадров МИ-6, имя которого держится в секрете, сказал, что повышенный интерес к работе в разведке был предсказуем, так как нападение на Скрипалей уже почти три месяца не исчезает из новостей. "Это одновременно рекламирует саму разведку, и многие задумываются: а почему бы и не поработать там?" — пишет Daily Mail.