В обзоре британских газет:

Усилия Запада по сдерживанию России терпят крах

Чехия борется с российской пропагандой по-своему

Пришло время переосмыслить Европу

Запад играет по правилам Москвы?

"Усилия Запада по сдерживанию России терпят крах" — под таким заголовком Financial Times публикует статью известного политолога Лилии Шевцовой, в настоящее время работающей в программе по России и Евразии британского исследовательского центра "Чэтам-хаус".

Возвращение России на мировую арену, считает Шевцова, не только в качестве оппонента Запада, но в качестве государства, стремящегося влиять на внутриполитические процессы в западных странах, создает новый интеллектуальный и геополитический вызов для Запада. Предположения о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США — свидетельство уязвимости Запада перед лицом растущей мощи России, реальной или мнимой. И пусть на деле сегодняшняя Россия намного слабее Советского Союза, она гораздо больше способна провоцировать Запад, чем это когда бы то ни было могла сделать коммунистическая империя, в то время как ведущиеся на Западе дебаты о путях сдерживания России отдают беспомощностью.

С точки зрения истории ситуация беспрецедентная, подчеркивает автор статьи в FT. Россия не сумела трансформироваться в либеральное государство, и, по горькой иронии судьбы, именно российские либералы, поддерживающие единоличную систему правления и работающие на нее, сыграли решающую роль в укреплении ее жизнеспособности. Система выжила, отбросив коммунизм, мимикрируя под либеральные стандарты и имитируя партнерство с Западом, а на самом деле противостоя ему. Государство впрыскивает себе адреналин, не только открыто борясь со своим оппонентом, но и подрывая его изнутри.

Крах Советского Союза оставил Запад без идеологического соперника, открыв дорогу самоуспокоению и беспечности. Со временем, по мере стирания граней между основополагающими принципами — суверенитетом и вмешательством, правом и беззаконием, демократией и единоличной властью — нелиберальная система обнаружила, что возникшая геополитическая среда ее вполне устраивает.

Сдерживание предполагает идеологическую ясность, в то время как двусмысленность сложившейся после окончания холодной войны эпохи сделала какую бы то ни было стратегию бессмысленной. Как сдерживать оппонента, который бросает тебе в лицо твои же либеральные лозунги? Как сдерживать оппонента, создающего могущественные лоббистские группы внутри самих западных обществ или же прибегающего к ядерному шантажу?

Успешное сдерживание такого рода государства, интегрированного в мировую систему торговли и безопасности, невозможно, утверждает Шевцова. Изоляция ядерной державы чревата еще большими рисками. Более того, сдерживание России еще более усложняется непрекращающейся дипломатией улыбок: "Мы не хотим конфронтации… мы хотим дружить", — беспрестанно повторяет Путин.

Настойчивость Кремля вынудила Запад начать играть по правилам Москвы. Осознав бесплодность тактики давления и угроз, он перешел к тактике раскола либерального мира. К тому же антизападные настроения в самой России идут на спад. 71% россиян выступают сегодня за нормализацию отношений с Западом. В результате Кремль по всей видимости будет пытаться искать компромисс между сотрудничеством с Западом и противостоянием ему.

Раздающиеся на Западе призывы примириться с Россией лишь усиливают позиции анти-либеральных, анти-модернизационных сил в самой России, считает автор статьи. Двойственная стратегия сдерживания/сотрудничества тоже не работает. Сдерживание не способно породить необходимое для диалога доверие — скорее, наоборот.

Новая тактика "надсанкционных отношений" (поддерживаемая, как кажется, новым американским президентом Дональдом Трампом) также не вселяет больших надежд. Москва готова к новой "большой сделке" и довольно четко обрисовывает свои условия. Она хочет не только "новой Ялты", но и одобрения со стороны Запада ее права истолковывать мировые правила так, как ей это представляется удобным, и строить мировой порядок, основанный на балансе сил и интересов.

Но какой может быть баланс при столь вопиющей асимметрии экономической и военной мощи сторон? (ВВП России составляет лишь 2,1% от мирового; бюджет НАТО намного превышает военные расходы России). Да, Кремль может возместить дисбаланс готовностью прибегать к шантажу и другим приемам "мягкой силы". Но что получает Запад взамен?

Российская система отвергает идею уступок враждебной цивилизации. Для того, чтобы Кремль отказался от своей ментальности осажденной крепости, основанной на восприятии Запада как врага, ему должна быть убедительно продемонстрирована готовность Запада уступить российской силе и интересам. Но готов ли Запад сигнализировать капитуляцию?

"Мы стоим на пороге новой эры, — пишет Шевцова в заключении своей статьи. — Нам придется пересмотреть многие сложившиеся после окончания холодной войны аксиомы. Запад не сможет ответить на новую реальность до тех пор, пока он не решит, что ему делать с механизмами поддержки укрепившихся в странах, подобных России, нелиберальных систем и до тех пор, пока он не избавится от колебаний в защите либерально-демократических ценностей".

Перспективы такого рода перемен, однако, не выглядят обещающими. Политические элиты как России, так и на Западе не показывают пока никаких признаков готовности управлять отношениями противоборства в эпоху глобализации.

Отпор пропаганде Кремля

Guardian рассказывает о том, что 1 января 2017 года в Центре по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами министерства внутренних дел Чехии начнет работать новое подразделение по борьбе с фейковыми новостями. По информации газеты, основная задача нового контрпропагандистского подразделения будет бороться с враньем и передергиванием, касающихся мигрантов, которые, по мнению властей страны, распространяются сайтами, поддерживаемыми российским правительством. В первый день нового года к работе приступят 20 сотрудников. Они разместятся в здании, которое использовалось спецслужбами для допросов в годы холодной войны

Но главная и ближайшая цель подразделения: не допустить влияния дезинформации на предстоящие в октябре 2017 года всеобщие выборы. Правительство Чехии опасается, что интернет-дезинформация может оказать влияние на общественное мнение и дестабилизировать демократическую систему, созданную после ликвидации однопартийной системы в 1989 году.

Несмотря на то, что невозможно найти неопровержимые доказательства связи между чешскими медиа и Кремлем, власти страны уверены, что за примерно сорока сайтами на чешском языке, выражающими радикальные взгляды, излагающими конспирологические теории и публикующими неточные репортажи, стоит Кремль.

Газета цитирует слова государственного секретаря по европейским делам Томаса Пруза: "Основная цель российской пропаганды в Чешской республике — посеять сомнения в умах людей, что демократия — лучшая система управления страной, создать негативный образ ЕС и НАТО, демотивировать людей участвовать в демократических процессах".

Решаться эта задача, по информации Guardian, будет при помощи специального твиттер-аккаунта и специального нового раздела на сайте министерства внутренних дел Чехии. Помимо выявления и противодействия пропаганде среди населения, центр будет обучать чиновников, как противодействовать шантажу и иностранным лоббистам.

На условиях анонимности один из руководителей нового отдела сказал в интервью газете, что задача его сотрудников будет состоять в минимизации угроз грядущим выборам.

Как выяснила Guardian, еще до открытия новый центр был заподозрен в попытке ввести цензуру, шпионаж и препятствовать свободе слова, но его руководители отвергают такие обвинения. Газета цитирует слова неназванного сотрудника нового отдела о том, что "кампании по дезинформации стараются радикализировать общество и до определенной степени им это удается".

Евросоюз может не выжить

"Переосмысление Европы" — так озаглавила Times свою редакционную статью. Смысл ее раскрывает подзаголовок: "На континенте растет недовольство и раздражение Евросоюзом. Чтобы выжить, его институты должны реформироваться".

При всяком кризисе Евросоюз раскалывается на сторонников "больше Европы" и "меньше Европы", напоминает газета. Чаще побеждают проинтеграционные силы. Свободное перемещение рабочей силы превратилось в свободное перемещение людей. Единый рынок превратился в зону единой валюты. Европарламент крепнет, его исполнительный аппарат растет. Результат — финансовые проблемы и раздражение людей. Настало время "меньше Европы", и не только в Британии.

Недовольство утратой суверенитета и свободным перемещением людей растет. Британская партия UKIP, так же, как и французский Национальный фронт, получили наибольшее количество голосов на выборах в Европейский парламент. В Германии крепнут позиции антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии".

Ограничения миграции в странах еврозоны ввести довольно трудно, полагает издание. Испытывающая экономические трудности страна еврозоны не может девальвировать свою валюту, чтобы повысить экспортную конкурентоспособность и повысить таким образом занятость. Вместо этого ей приходится позволить своим работоспособным гражданам искать работу за границей.

Это не делает, однако, нынешнюю модель свободного перемещения людей неизбежной. Для начала, ей не должны подчиняться страны, в еврозону не входящие. Внутри же самой зоны есть два теоретических варианта реформ.

Первый — это модель, не так давно принятая в Швейцарии. Не будучи членом ЕС, страна в 1999 году приняла принцип свободного перемещения людей в обмен на более тесные торговые связи. В 2014 году незначительным большинством голосов победили сторонники пересмотра действовавшей системы. По новым правилам компании должны будут объявлять о вакансиях внутри страны, прежде чем им будет позволено привлекать работников из-за границы. Пока ЕС не готов предоставить Швейцарии доступ к свободному рынку на таких условиях. Но если подобного решения захотят и другие страны, Брюсселю будет все труднее и труднее упорствовать.

Второй вариант состоит в введении разрешения на работу, при котором будущий иммигрант должен заручиться рабочим местом, прежде чем отправляться жить в другую страну.

Оба варианта, считает Times, убедят недовольных нынешней системой в том, что иммиграция движима в первую очередь интересами бизнеса. На этих же принципах основаны и предложения Германии ограничить доступ к системе социального обеспечения безработным иммигрантам — то, что предлагал сделать Дэвид Камерон.

Не менее насущной выглядит и необходимость пересмотра принципов европейкой демократии. Национальные парламенты должны иметь возможность сами, помимо Европарламента, вносить законодательные инициативы.

"Брексит" для Евросоюза — и предупреждение, и испытание, — говорится в заключении статьи. — В некоторых кругах в Брюсселе к нему отнеслись как к облегчению. Однако те проблемы, которые привели большинство британцев к голосованию за выход из ЕС, отнюдь не уникальны для нашего острова. Если не заняться их решением, то сам Евросоюз может не выжить".