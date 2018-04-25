Пресса Британии: у США появился новый "лучший друг" в Европе?

В обзоре британской прессы за 25 апреля:

У США новый "лучший друг" в Европе?

Не слишком ли много внимания уделяют королевскому ребенку?

Юный британец поправляется после сложнейшей операции по пересадке пяти органов



У США новый "лучший друг" в Европе?



Британские газеты отмечают потепление отношений между США и Францией, ставшее очевидным в ходе встречи президентов Дональда Трампа и Эммануэля Макрона в Вашингтоне.

Макрон предложил изменить условия международной сделки по ядерной программе Ирана, которую Трамп много критикует, а сами президенты делали все, что могли, чтобы показать, что между ними есть "химия".

Однако, несмотря на все признаки нового прорыва в отношениях, Франция "вряд ли когда-нибудь станет для США надежным партнером в Европе", — пишет колумнист Telegraph Кон Кофлин.



И Трамп, и Макрон уже давно демонстрируют знаки расположения друг к другу, отмечает колумнист, но времена, когда большинство вашингтонских политиков относилось к Франции пренебрежительно, еще не успели уйти в далекое прошлое.

Это подозрительное отношение возникло в 2003 году, когда французы попытались саботировать планы администрации Джорджа Буша-младшего по свержению Саддама Хуссейна, в последний момент отозвав свою военную поддержку.

В конфликтах в Ливии, Боснии и Афганистане французы раз за разом вызывали всеобщее отчаяние, демонстрируя свой собственный к ним подход и зарабатывая репутацию ненадежных союзников, пишет Кофлин.

Тем не менее, сегодня Белый дом ободрен поддержкой, с которой Франция встретила удары США по правительственным объектам в Сирии. Этот факт, вероятно, вызывает отчаяние в Уайтхолле, так как, судя по всему, означает, что Париж может заменить Лондон в качестве основного партнера США по принятию решений в Европе.

Установление стабильно хороших отношений с Парижем может быть решением давно стоящего перед Вашингтоном вопроса, который сформулировал еще Генри Киссинджер: к кому в Европе должны обращаться США в момент кризиса?

До "брексита" такой страной была Британия, но после выхода британских представителей из процесса принятия решений в ЕС Вашингтону могут понадобиться новые друзья, считает Кофлин.

Очевидно, что общей темой для двух стран может стать иранская ядерная сделка, которую Трамп в следующем месяце собирается отменить. Испытанием для Макрона станут и угрозы Трампа начать торговую войну с ЕС. Как в свое время Тони Блэр, французский президент может попытаться воспользоваться своими особыми отношениями с Трампом, чтобы заставить того передумать, но здесь все будет зависеть именно от личных отношений между двумя президентами, пишет Кофлин.

Не слишком ли много внимания уделяют королевскому ребенку?



"Женщина родила ребенка. Это удивительно, я знаю. Ребенок имеет форму ребенка (судя по тому, что мы разглядели под одеялом) и умеет все, что обычно могут младенцы — например, лежать", — начинает свою критическую статью об ажиотаже по поводу рождения второго сына герцогини Кейт и принца Уильяма обозреватель Guardian Габи Хинслифф.

Однако этот ажиотаж не приносит никакой пользы обычным жительницам Британии, которые готовятся к родам. Более того, они вынуждены защищаться от осуждения окружающих.

Когда женщина беременна, ей не укрыться от "добрых советов". Как в быту, так и на институциональном уровне все норовят принимать за нее решения, и бесконечные статьи о ходе беременности герцогини Кембриджской только усугубляют ситуацию, сетует обозреватель.

Национальная служба здравоохранения Британии недавно объявила, что не будет делать кесарево сечение пациенткам, если на то нет медицинской нужды, несмотря на то, что ученые рекомендуют давать выбор каждой рожающей женщине.

Женщина, которая самостоятельно принимает решение родить с помощью кесарева, сталкивается с осуждением.

Давление продолжается и после родов, и от него защищаются бесконечным тасканием ребенка по секциям и кружкам, демонстративными разговорами о последних тенденциях в образовании. Все это делается ради того, чтобы соответствовать стандартам "хорошего родителя среднего класса". Для самих женщин все это — прежде всего защита от осуждения.

Уже много лет звучат призывы относиться к рождению детей в королевской семье как к к обычному, повседневному событию, каковым они и являются. Чтобы их вежливо игнорировали, а не освещали во всех новостях.

Но лучше делать наоборот — каждую женщину на выходе из роддома должны встречать глашатаи и толпа с шампанским, иронизирует обозреватель Guardian.

"Однако издавать для каждой матери собственный памятный таблоид на 16 страниц очень сложно на практике", — сетует Хинслифф и предлагает другой выход — просто оставить молодых матерей в покое и перестать выставлять им оценки за то, как мило выглядит их дочь в платье или как быстро они теряют после родов вес.

"Герцогиня Кембриджская не единственная, кому нужно отдохнуть", — резюмирует Хинслифф.

Юный британец поправляется после сложнейшей операции



Семилетний Джей Крауч перенес операцию по пересадке сразу пяти органов — двух почек, печени, поджелудочной железы и тонкой кишки — в детской больнице Бирмингема. Мальчик чувствует себя хорошо и идет на поправку, пишет Daily Mirror.

Органы для пересадки врачи взяли у погибшего ребенка. "Мы ничего не знаем о доноре. Только то, что это был ребенок, еще младше Джея", — говорит Кэти, мать спасенного мальчика. 28-летняя мать-одиночка 15 месяцев ждала новости о том, что для ее сына нашли подходящие органы.

В течение последних нескольких месяцев состояние почек мальчика ухудшилось, и стало понятно, что без пересадки он умрет, делится Кэти.

До операции Джей почти всю свою жизнь провел в больницах: в возрасте шести недель его тонкая кишка атрофировалась и отмерла. Почти всю свою жизнь ребенок вынужден был принимать пищу через трубочку.

Операция, которой подвергся мальчик, очень редкая: в бирмингемской клинике говорят, что в последний раз провели подобную процедуру 20 лет назад.

В течение следующих шести месяцев Джей не будет ходить в школу. Пока его новые органы приживаются, он будет принимать иммуноподавляющие препараты. Дедушка Джея тем временем планирует приобщать ребенка к "радостям еды", пишет газета.