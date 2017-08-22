Пресса Британии: туризм в Чернобыль больше не экстремальный

В обзоре британских газет:





Серая ядерная кнопка вместо красной

Нелегкая жизнь западных дипломатов и журналистов времен СССР

Бесплатный билет в кино за пройденные километры



Туризм по заброшенным объектам советской эпохи набирает популярность



Пока мир вновь входит в эру ядерного противостояния, туристы приезжают в места на Украине, связанные с холодной войной, чтобы своими глазами увидеть, как близко было человечество к армагеддону, рассказывает корреспондент Independent Шерил Рид.



"Кнопка, которая могла начать ядерное уничтожение человечества, — серая, а не красная. Я узнала это, забравшись в ракетный бункер, уходящем вглубь земли на 12 этажей, и сидя в том самом зеленом кресле у того самого желтого пульта управления, где несли дежурство бывшие советские офицеры", — делится впечатлениями автор.



"Здесь они тренировались вводить секретные коды на своих серых клавиатурах, нажимали пусковую кнопку и поворачивали ключ — на все это требовалось семь секунд, чтобы в итоге запустить 10 баллистических ракет. Военные не знали, когда их тренировочные коды могут стать настоящими, не знали они и свои цели", — добавляет журналист.



Бывшая ракетная база находится в Первомайске, примерно в четырех часах езды от Киева. В свое время там располагались 86 межконтинентальных баллистических ракет, которые были способны уничтожить города в Европе и США. Хотя ядерные боеголовки с тех пор были демонтированы, тут сохранили ракетный бункер и значительную часть его оборудования, огромные тягачи, на которых перевозились ракеты на базу, а также пустую ракетную шахту.

Это было сделано, чтобы желающие могли увидеть, какие секреты хранили ракетные базы бывшего Советского Союза, отмечает издание.



Среди экспонатов музея — ракета Р-12, прозванная на Западе Sandal (Сандаловое дерево). Именно из-за таких ракет разгорелся Карибский кризис. Есть там и Р-36М, известная как "Сатана", мощность боеголовки которой в несколько сотен раз превышала разрушительность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.



Пользуется популярностью и Чернобыль. Там со счетчиком Гейгера в руках можно пройти по заброшенному городу. В тени Чернобыля находится "Московский глаз" — система обнаружения баллистических ракет, высотой с 50-этажный небоскреб. Вблизи "глаз" напоминает огромные американские горки, пишет автор статьи.



Ежедневно несколько туристических компаний привозят в 30-километровую зону отчуждения Чернобыля туристов — в основном иностранцев. Директор одной из таких фирм Сергей Иванчук рассказал, что в 2016 году его компания привезла сюда 7500 человек. В 2000 году приехал лишь один смельчак. "Раньше это считалось экстремальным туризмом. Нужно было иметь смелость, чтобы поехать в Чернобыль в 2000 году. Но сейчас все изменилось", — рассказал изданию Иванчук.



По его словам, у людей, приезжающих сюда, вовсе не нездоровый интерес. Это образованные люди, которые хотят узнать что-то новое и зачастую интересуются ядерной энергий. А те, кто отправляется на ракетную базу в Первомайске, интересуются событиями холодной войны.



В свете последних тревожных событий, связанных с размещением Россией нового вида ракет наземного базирования, идущего вразрез с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, и непредсказуемым ядерным противостоянием между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, руины советской эпохи на Украине, кажется, приобретают еще большее значение, заключает газета.



Спецслужбы СССР усложняли жизнь жившим в стране иностранцам



Многие издания в Британии подхватили новость о приостановке выдачи неиммиграционных виз США в России и вводящемся затем ограничении процедуры выдачи виз лишь в Москве из-за урезания штата американских дипломатов.



Times пишет, что дипломатическая ссора показывает состояние отношений между двумя странами, и проводит параллели с периодом холодной войны. По воспоминаниям Чарльза Бреннера, работавшего главой бюро агентства Рейтер в Москве с 1983 по 1986 год, на пути людей, желавших попасть в США из СССР, стояло множество препятствий.



Также вплоть до распада СССР советские власти значительно усложняли жизнь в стране гражданам Запада, особенно тем, кто находился там на постоянной основе — дипломатам, журналистам и бизнесменам. США и их союзники платили той же монетой, отмечает газета.



Вопросы безопасности заставляли прибегать к таким мерам, как, например, слежка. В Союзе тратили огромные средства на то, чтобы следить за выходцами с Запада и их семьями. Им приходилось жить в комнатах с множеством "жучков", чтобы спецслужбам было проще работать. В Вашингтоне, Лондоне и других столицах за советскими работниками тоже следили, но не с таким пристрастием, рассказывает Бреннер.



Однако главной целью всех существовавших ограничений было создание неудобств.

Работникам посольств и журналистам приходилось за неделю предупреждать о планах отправиться куда-либо за пределы Москвы. Могли в просьбе и отказать, не давая каких-либо объяснений. Впрочем, опять же, на Западе к гражданам СССР относились примерно так же.



Но как полицейскому по натуре государству Советам было проще "прижимать иностранцев к ногтю", чем другим странам. За исключением небольшого промежутка времени в 1970-х иностранцам не разрешалось напрямую набирать иностранные телефонные номера — вплоть до конца 1980-х. Разговоры необходимо было заказывать через телефониста. Факсы были запрещены. Гражданам СССР за границей не приходилось сталкиваться с такими неудобствами, вспоминает Бреннер.



Существовали притеснения иностранцев и меньшего порядка. Это было свойственно обеим сторонам. Чтобы отпугивать приезжих, сотрудники КГБ наносили вред автомобилям, крали вещи и даже прибегали к насилию. Хотя официально это и не подтверждалось, но по словам живших тогда за границей советских служащих, западные службы безопасности отвечали взаимностью, применяя аналогичные методы, резюмирует автор.



В Британии хотят поощрять фунтом здоровый образ жизни



Семьи в Британии могут начать получать скидки на продукты в супермаркетах, если они будут ежедневно проходить необходимое количество шагов. С таким предложением, как сообщает Daily Telegraph, выступила NHS — государственная система здравоохранения страны (аналог российского минздрава).



В рамках той же инициативы предлагается также проложить дополнительные велосипедные дорожки на тротуарах и построить несколько уличных спортзалов — тренажеров под открытым небом. Таким образом система здравоохранения надеется бороться с "диванным" образом жизни и поощрять тех, кто пытается приобрести хорошую физическую форму.



Предполагается, что пилотные проекты будут запущены в нескольких городах. Их основная цель — создание образа поведения на всю жизнь, в особенности для детей и подростков, поощряя их к активному образу жизни.



Согласно предложенному проекту, те, кто сможет выполнять поставленные на неделю цели, которые будут отслеживаться посредством мобильных приложений, будут получать скидки на покупки в супермаркетах и на спортивную одежду и инвентарь, а также их будут поощрять бесплатными билетами в кино и огромными скидками на посещение спортзала, пишет газета.

В Британии каждый пятый ребенок, который начинает учебу в школе, имеет лишний вес. К окончанию школы лишний вес появляется уже у каждого третьего школьника.



Согласно статистике, в среднем жители страны ходят пешком лишь 10 минут в день, сообщает Daily Telegraph.