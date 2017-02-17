Пресса Британии: Трамп, Путин и роковое влечение

В обзоре британских газет:

Надежды Кремля на сделку с Трампом

Множество вопросов в адрес Трампа

Deutsche Bank расследует происхождение денег Трампа

"А дальше что?"

Financial Times публикует статью своего обозревателя Кэтрин Хилле о надеждах Кремля заключить грандиозную сделку с Западом.

10 лет назад российский президент Владимир Путин назвал фиктивным мировой порядок, установленный по окончании холодной войны.

Выступая в Мюнхене перед западным военным и дипломатическим истеблишментом, российский президент обвинил США в том, что те распространяют по всему миру хаос, развязывая войны, вмешиваясь во внутренние дела других стран и игнорируя международное право.

Многие считают, что именно с этого момента Владимир Путин стал соперником Запада, замечает FT.

Но сейчас, когда те же представители военного и дипломатического западного истеблишмента вновь собираются в Мюнхене, западный миропорядок, против которого выступал Путин, выглядит все более и более хрупким.

Отодвинутой на второй план России, о которой говорил Путин в 2007 году, больше не существует. Вместо нее появилась страна, которая прорвалась в самый центр международной арены, аннексировав Крым, начав военную кампанию действия в Сирии, и, как утверждают западные правительства, вмешиваясь в процесс выборов в разных странах.

Но при всем этом политические круги в Москве настроены осторожно, в особенности из-за политической неразберихи в Вашингтоне, пишет обозреватель Financial Times.

Может быть, многие в США и убеждены, что Россия чрезвычайно рада избранию Дональда Трампа, но постоянные противоречивые заявления Белого дома, так же как и отсутствие связей на самом высшем уровне между Кремлем и новой администрацией, подрывают надежды Москвы.

Изначально российские политики выражали определенную долю оптимизма, надеясь, что при президенте Трампе США восстановят хорошие отношения с Россией, но эти ожидания проходят.

"Если бы мы этого хотели, то мы могли бы воспользоваться тем, что они там не готовы, — цитирует газета неназванного представителя российского правительства. — Мы могли бы добиться соглашения, что Трамп и Путин встретятся в ближайшем будущем, и у них бы установились хорошие отношения. А дальше что?".

Тот же чиновник говорит, что "похоже на то, что, массированная антироссийская кампания в западных СМИ привела к тому, что любой контакт с нами стал токсичным, и господин Трамп, который был намерен начать новые отношения с Россией, теперь держится в стороне".

Тот факт, что Майкл Флинн, советник Трампа по вопросам национальной безопасности, был вынужден уйти в отставку из-за того, что он обсуждал возможность отмены санкций с российским послом, лишь укрепил опасения в Вашингтоне, что за спиной новой администрации стоят российские кукловоды.

Эти опасения выросли еще больше после того, как в Москве стали раздаваться голоса, предсказывающие, что США и Россия могут заключить "грандиозную сделку" и улучшить свои отношения.

Но, пишет Кэтрин Хилле, если Россия хочет вернуть себе роль одного из основных игроков на международной арене, то на этом пути ее ожидает множество препятствий.

"Так продолжаться не может"

"Трамп, Путин и роковое влечение", — таким заголовком Financial Times снабдила статью своего обозревателя Филипа Стивенса.

Автор напоминает о скандале вокруг Майкла Флинна, который, насколько известно, обсуждал с российским послом в Вашингтоне санкции, наложенные Америкой на Россию.

Теперь конгрессмены и спецслужбы хотят ответов на несколько вопросов, адресованных Трампу и его окружению.

Во-первых, что именно обсуждалось в рамках этих разговоров? Были ли предложены, открытым текстом или намеками, какие-то обоюдные сделки по вопросу о политике президента Трампа?

Во-вторых, в чем состоят финансовые связи самого Дональда Трампа с Россией?

И в третьих, что знал и когда знал президент о действиях Флинна?

Гневные заявления Трампа в адрес тех, кто сливает информацию прессе, ему не помогут, замечает FT.

Трамп — политик, который публично аплодировал российским хакерам, взломавшим серверы Демократической партии. Пока что твиты Дональда Трампа, в которых он продолжает нападки на New York Times, Си-эн-эн и Washington Post, лишь подтверждают существование обширных контактов между его командой и Москвой, считает Стивенс.

Почему иначе Трамп ни разу выступил с критикой российского лидера, который вторгся в соседнюю страну и попрал нормы международного права?

Каким бы ни был ответ на этот вопрос, улыбки в Москве уже меняются на гримасы.

На расследование контактов команды Трампа с Кремлем уйдут месяцы, а может быть и годы.

Путин надеялся заключить сделку, в рамках которой США отменили бы наложенные на Россию санкции и закрыли бы глаза на российский реваншизм — в обмен теоретическую возможность совместной борьбы с ИГ.

Подобная сделка в любом случае натолкнулась бы на сопротивление со стороны многих республиканцев в конгрессе.

Сейчас, судя по всему, ее заключить невозможно.

Но Дональд Трамп остается президентом США. Он с презрением относится к базовым ценностям и нормам, которых придерживались все предыдущие президенты.

Ему легче оскорблять давних друзей Америки, что он проделал с премьер-министром Австралии, чем находить новых союзников.

Так продолжаться не может, сказал на этой неделе один из чиновников Белого дома. Трамп должен измениться.

Но может ли он это сделать? И если нет — то как долго все это может продолжаться, вопрошает Филип Стивенс в Financial Times.

"Вы что, смеетесь?"

Guardian пишет, что погрязший в скандалах Deutsche Bank, предоставивший Дональду Трампу миллионные займы, провел расследование личного счета американского президента, пытаясь выяснить, были ли у него какие-то подозрительные сделки с Россией.

Guardian отмечает, что у ближайших родственников Трампа также есть счета в Deutsche Bank, и, соответственно, банк также расследовал счета его дочери Иванки, мужа Иванки Джареда Кушнера и матери Кушнера.

Никаких связей с каким бы то ни было российским капиталом обнаружено не было, но на Deutsche Bank сейчас оказывается давление с тем, чтобы он назначил независимое расследование и аудит его операций с Трампом и его семьей.

Газета цитирует Билла Паскрелла, конгрессмена от Демократической партии, который напоминает, что хотя Deutsche Bank на данный момент остается, среди прочего основным кредитором Трампа, его деятельность сейчас тщательно расследует министерство юстиции США.

"Я думаю, что американский народ должен знать о связях этого банка с президентом, а также знать, были ли замешаны деньги из России в полученных им кредитах", — сказал конгрессмен.

Газета напоминает, что Deutsche Bank обвиняются в отмывании денег из России.

После того как Трамп одержал победу на президентских выборах, пишет Guardian, Deutsche Bank тщательно проверил счета Трампов. Банк также был вынужден отвечать на вопросы прессы по поводу полученных Трампов займов, которые, как говорят некоторые банкиры, выглядят довольно странно.

За последние несколько лет Deutsche Bank оказался в центре сразу нескольких скандалов. В январе Великобритания и США оштрафовали банк на 630 млн долларов за то, что тот не поднял и пальца для того, чтобы предотвратить отмывание денег (на сумму в, как минимум, 10 млрд долларов) его московским филиалом.

Сам банк отказывается объяснять, почему было принято решение расследовать счета Трампов, так же как он отказывается обнародовать полные результаты расследования.

Однако Guardian цитирует два неназванных источника в банке, согласно которым никаких связей с Москвой не было найдено.

Газета отмечает, что Deutsche Bank был единственным банком, готовым предоставлять Дональду Трампу кредиты на крупные суммы. Остальные банки отказываются это делать с 1990-х годов, после того как бизнесы Трампа в четвертый раз объявили о своем банкротстве. На вопрос, можно ли это считает нормальной практикой, один бывший сотрудник Deutsche Bank сказал: "Вы что, смеетесь?", — пишет Guardian.