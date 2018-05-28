28.05.2018, 15:40

Пресса Британии: Трамп хочет повторить с Кимом связь Рейгана с Горбачевым


bbcrussian.com
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Reagan
фото иллюстративноеFoto: RON EDMONDS, AP/Scanpix

В обзоре британской прессы за 28 мая:

  • Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном: при чем тут книга президента США и Горбачев
  • Ослабевающие брексит-угрозы Мэй и воскресшие надежды Шотландии
  • Почему британские мужчины боятся холостяцких вечеринок

Трамп хочет повторить с Кимом связь Рейгана с Горбачевым?

Times проводит параллели между политикой президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи и бизнес-стратегиями, описанными в его книге, изданной в 1987 году.

"Если встреча лидеров США и Северной Кореи все-таки состоится 12 июня, Дональд Трамп сочтет, что его неординарный стиль решения международных вопросов оправдал себя", — пишет политический обозреватель Times Бен Хойл.

Решение Дональда Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном на прошлой неделе потрясло дипломатов и политиков, напоминает газета.

Подобный шаг президента США, по мнению обозревателя издания, продемонстрировал один из принципов, описанных в книге Трампа "Искусство заключать сделки": нужно знать, когда уйти с переговоров.

Задолго до того, как Дональд Трамп стал президентом Америки, он неоднократно заявлял, что его опыт ведения переговоров в бизнесе вооружил его способностью лучше защищать международные интересы Америки, "чем групповое мышление внешнеполитического истеблишмента".

Несмотря на то что в 1987 Трамп-бизнесмен критиковал администрацию Рональда Рейгана, сам Рейган стал ролевой моделью для Трампа-президента, известного своей любовью к импровизации.

"И хотя до сих пор продолжаются споры по поводу того, почему именно завершилась холодная война, ключевую роль в ее окончании сыграло сближение Рейгана с Горбачевым. Трамп, похоже, считает, что он может установить такую же связь с Кимом", — считает автор.

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Брексит: отсутствие плана ослабевает угрозы Мэй

"Отсутствие плана "брексита" на случай, если не удастся добиться соглашения с Евросоюзом, подрывает угрозы Терезы Мэй выйти из переговоров", — так озаглавлена первополосная статья ведущего делового издания Financial Times.

Еще прошлой весной премьер-министр Британии заявила: "Отсутствие сделки [с Евросоюзом] для Британии лучше, чем плохая сделка". С тех пор не утихают споры о том, что эта "плохая сделка" могла бы собой представлять — как для Британии, так и для ЕС.

Подготовка Соединенного Королевства к "брекситу" без сделки" фактически сошла на нет, что делает для Терезы Мэй выход из переговоров с ЕС практически невозможным в ближайшие 10 месяцев, — пишет газета, ссылаясь на свои информированные источники.

В кулуарах британские чиновники признают: власти страны абсолютно не готовы к варианту, при котором Лондону и Брюсселю не удастся "разойтись полюбовно", так что угрозы Мэй не имеют под собой оснований и их можно не воспринимать всерьез.

Накануне консерватор Джейкоб Риз-Могг посоветовал Мэй пригрозить Брюсселю, что Британия не станет платить 40 млрд фунтов (более 53 млрд долларов) "отступных за развод" с Евросоюзом, если Лондону не удастся добиться от ЕС выгодного для Британии соглашения.

"Сторонники жесткого брексита — в правительстве и среди рядовых депутатов-тори — заявляют, что Мэй и члены правительства договорились настолько избегать серьезного планирования брексита "без сделки" в марте следующего года, что подобный вариант уже вообще нереалистичен", — пишет газета.

В то же время Times отмечает, что, пока в Вестминстере заняты выходом из Евросоюза, Шотландия обдумывает планы выхода из состава Британии — в статье под названием "Брексит не похоронил шотландскую независимость".

Действующий первый министр Шотландии Никола Стерджен готовится бороться за повторный референдум по вопросу о независимости.

Эдинбург не устает напоминать Лондону, что шотландцы высказались против "брексита" и уж точно не разделяют готовность Вестминстера к "жесткому" варианту развода с Брюсселем.

"Если в 2014 битва шла за то, чтобы Шотландия осталась в Британии, сегодня вопрос состоит в том, как бы оставить Британию в Шотландии", — пишет издание.

Британские мужчины боятся мальчишников

Британские аналитики пришли к заключению, что мужчины страны стали побаиваться холостяцких вечеринок, рассказывает Daily Telegraph.

Практически треть мужчин, принимавших участие в исследовании, сообщили, больше всего они боятся, что, видео и фотографии с шумной вечеринки могут впоследствии оказаться достоянием общественности, разрушив брак, отношения или карьеру — ведь благодаря камерам в мобильных телефонах и соцсетям неловкие моменты могут разлететься в интернете за секунды.

Среди других неприятных моментов холостяцких вечеринок многие также назвали объективизацию женщин — 56% признались, что им категорически не нравится такое отношение.

"Приглашение на мальчишник или холостяцкие выходные вызывает страх у 60% мужчин, 40% отказываются его принимать, а 33% надеются, что эта традиция со временем отомрет", — пишет газета, ссылаясь на результаты исследования. Его провела компания Big Domain, опросив 1000 британских мужчин.

В то же время организаторы вечеринок отмечают рост популярности так называемых "стэн-пати" (от английского stag party — мальчишник, и hen party — девичник), то есть совместных гуляний, которые в эпоху соцсетей считаются более безопасными.

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