Пресса Британии: США винят Лондон в размещении российских акций на бирже

В обзоре британских газет:

Размещение российских акций на ЛФБ разозлило США

Твитты российских СМИ в Британии были подозрительно популярны перед "брекситом"

Как британские учителя помогают ученикам обманывать на экзаменах

Торговлю акциями EN+ на ЛФБ посчитали обходом санкций

Daily Telegraph рассказывает о том, что американские чиновники, отвечающие за безопасность, выразили свою обеспокоенность тем, что правительство Британии разрешило российскому олигарху Олегу Дерипаске, владеющему российской энергетической компанией EN+, заработать около миллиарда фунтов стерлингов на размещении акций компании на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ).

По мнению американских спецслужб, проблемы "брексита" полностью нивелировали способность британского правительства обращать внимание на важность других вопросов национальной безопасности.

Газета пишет, что обеспокоенность органов безопасности США возникла в связи с продажей на ЛФБ акций EN+ в ноябре прошлого года.

Американцы не уверены, что при размещении акций была проведена соответствующая проверка. Спецслужбы предполагают, что деньги, вырученные от размещения на бирже, были использованы для возвращения кредитов ВТБ — банку, находящемуся под санкциями США.

Американские чиновники, отвечающие за мониторинг применений санкций, считают, что торговля ценными бумагами российской компании в Лондоне могла позволить Москве избежать санкций.

Издание цитирует слова неназванного американского официального лица, который подчеркнул, что весь смысл антироссийских санкций за аннексию Крыма нивелируется, если их можно обойти в Британии.

По мнению неназванного высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, курирующего вопросы безопасности, США понимают зацикленность британского правительства на "брексите", но, по их мнению, это не может быть оправданием игнорирования ключевых вопросов национальной безопасности.

Официальный представитель EN+ заявил, что компания не нарушала санкций ни США, ни ЕС.

Британская разведка МИ6, по данным DT, также выразила озабоченность, почему перед размещением акций российской компании не было проведено консультаций со спецслужбами.

Глава Совета по национальной безопасности Британии сэр Марк Седвилл считает, что регуляторы Сити недостаточно внимательны к размещению иностранных бумаг на лондонской бирже и необходимо провести ревизию всего листинга ЛФБ.

Российские твиты за "брексит" были популярнее тех, что против

Times рассказывает об очередном исследовании попыток России влиять на исход референдума по "брекситу" в 2016 году.

Новое исследование провело британское коммуникационное агентство 89up. Несмотря на то, что самым известным клиентом агентства является кампания, пропагандирующая необходимость для Британии остаться в ЕС, 89up утверждает, что данный анализ делался без заказчиков.

Анализ публикаций в различных СМИ и их распространения в соцсетях показывает, что публикации российских медиа (таковыми газета и агентство называют RT и Sputnik) оказали вчетверо большее влияние, чем публикации официальной кампании за выход Британии из Евросоюза.

По подсчетам исследователей, более 260 статей с четким антиевропейским посылом в принципе могли быть просмотрены 134 миллиона раз. Для сравнения, пишет издание, твиты двух самых больших групп поддержки сохранения членства в ЕС могли быть увидены всего 33 и 14 миллионов раз.

Данные нового исследования были отправлены в парламентские комитеты, участвующие в расследовании возможности российского вмешательства в референдум.

Британские учителя тоже подсказывают на экзаменах

Guardian рассказывает о вскрывшихся многочисленных случаях, когда в британских школах учителя помогали ученикам лучше сдать выпускные экзамены. За проведение и оценку экзаменов в стране отвечают независимые экзаменационные агентства, одно из которых и провело собственное расследование участия учителей в экзаменах.

Более чем в половине из нескольких тысяч рассмотренных жалоб на недобросовестное ассистирование на экзаменах, как выяснилось, учителя были пойманы на обмане. В процессе расследования выяснилось, что, например, в Итоне замдиректора допустил распространение экзаменационных вопросов по экономике заранее, в Винчестер-колледже (другой знаменитой частной школе) руководитель департамента истории искусств заранее дал ученикам возможность ознакомиться с экзаменационными вопросами.

В обоих случаях виновные или ушли в отставку или были отстранены от работы.

Газета отмечает, что за четыре года количество случаев экзаменационных обманов существенно выросло. При этом наказывают в случае обнаружения обмана учеников чаще и серьезнее, чем учителей, которые помогают им получше сдать экзамены.