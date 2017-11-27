Пресса Британии: Совет Европы задумался о снятии санкций с России

В обзоре британских газет:

Совет Европы задумался о снятии санкций с России

Бороться с "фабрикой троллей" нужно сообща

Националистов в Польше становится все больше



Москва необходима Совету Европы



Совет Европы рассматривает возможность отмены санкций, наложенных на Россию из-за ее агрессии в отношении Украины, сообщает Financial Times. Причина — в опасении, что Москва полностью покинет Совет, что нанесет серьезный удар по защите прав человека в этой стране.



Москва требует вернуть себе право голоса в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая следит за соблюдением Конвенции о защите прав человека 1949 года и обеспечивает работу европейского суда по правам человека. В 2014 году ПАСЕ приостановила полномочия России из-за аннексии Крыма.



Генеральный секретарь совета Турбьерн Ягланд сейчас посещает европейские столицы с предупреждением о риске, который может возникнуть, если Москва полностью покинет Совет Европы.



В этом случае 140 млн россиян лишатся доступа к находящемуся в Страсбурге суду по правам человека, треть рассматриваемых дел в котором — из России, отмечает издание.

"Это будет очень, очень плохо, если Россия выйдет [из Совета Европы], потому что ассамблея и суд так важны для граждан России. Это будет иметь негативные последствия для Европы, потому что мы получим Европу без России. Это станет огромным шагом назад для Европы", — цитирует Ягланда газета.



Однако Украина и поддерживающие ее страны предупредили, что возвращение России в ПАСЕ без каких-либо последствий для нее за Крым и конфликт на востоке Украины станет уступкой в ответ на шантаж Москвы.



По их словам, это приведет к цепной реакции, когда и другие структуры, в частности ЕС, начнут ослаблять санкции. "Это станет первой дырой в стене", — заявил высокопоставленный украинский чиновник.



Совет Европы, не являющийся частью структуры ЕС, а также Европейская конвенция о защите прав человека и ПАСЕ являются основными столпами демократического устройства Европы. Принятие в него России в 1996 году расценивалось как одно из главных достижений периода, наступившего после холодной войны, сообщает FT.



Летом Россия заморозила ежегодные выплаты в размере 33 млн долларов этой организации. Бюджет Совета Европы составляет 450 млн долларов. Также Москва заявила, что не признает нового комиссара Совета Европы по правам человека, выборы которого назначены на январь, если ей не вернут право голоса.



Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предупредила, что Москва может перестать выполнять решения европейского суда по правам человека, если ей не вернут право голоса по выбору руководящего аппарата и судей. В России уже был принят закон, который позволяет конституционному суду не выполнять судебные решения страсбургского суда.



Ягланд отрицает слухи о том, что российские официальные представители в частных беседах угрожали ему выходом из совета. Однако он предупредил, что отказ делать выплаты в бюджет или выполнять решения суда могут привести к исключению России по ее инициативе или инициативе других стран-членов, пишет газета.



"Никто не хочет посылать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Вопрос не в дискредитации этого принципа. Но… наша задача заключается в защите прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте", — цитирует издание политика.



Победить российских троллей можно



Фейки издавна засоряют общественный дискурс в демократических странах, особенно во время предвыборных кампаний, а степень их воздействия оценить очень сложно, пишет журналист Guardian Пол Чадвик.



Постепенно открывается правда о том, как российские тролли пытались негативно повлиять на общественные обсуждения различных тем за пределами России, в частности используя соцсети.



Важным шагом в контроле над этим стало раскрытие компанией Twitter американской палате представителей 2752 учетных записей в своей соцсети, которые компания связала с российскими лицами.

Существование списка учетных записей в "Твиттере" дает возможность другим демократическим институтам, в особенности традиционным журналистским организациям, выявить эффект от этих аккаунтов, в частности — влияние, которое они оказывают на различные обсуждения, проходящие на этой платформе.



Можно ли что-то узнать о целях и тактике тех, кто создает и использует фейки? На прошлой неделе Guardian выяснила, что аккаунты "армии троллей" цитировались более 80 раз в британских СМИ. Сообщения двух из них появились и в статьях издания. Сейчас они сопровождаются соответствующей ссылкой.



"Чем больше публикуется подобных исследований — осторожно, чтобы не "кормить троллей" — тем больше читателей будут настороже. Я верю, что и другие журналистские организации проведут подобную работу и поделятся своими методами и выводами. Я надеюсь, что гиганты в мире соцсетей — Facebook и Twitter — оперативно и на регулярной основе будут предавать гласности все обнаруженные фейковые аккаунты, рекламу и "новости", выясняя при этом, как их платформа была использована для зловредных целей.

Чрезмерная секретность тормозит демократическое сопротивление", — пишет Чадвик.

Как отметили те, кто анализировал российский троллинг, в фейковых "английских" комментариях зачастую не чувствуется уверенности, как будто автор не является носителем английского языка. Если слова и шаблоны, используемые в аккаунтах троллей, можно будет собрать воедино, возможно, удастся выявить их общую структуру.



Это позволит предотвращать их появление, а не только реагировать на уже появившиеся посты. В подобной схватке обе стороны могут прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, считает издание.



Крайне правые в Польше крепнут



Рост числа крайне правых на марше независимости в Варшаве давно вызывает обеспокоенность в Польше, но в этом году обеспокоенность стала международной, пишет Financial Times.



В течение нескольких часов после марша, состоявшегося в польской столице 11 ноября, фотографии участников в черном с ксенофобскими, расистскими транспарантами появились в мировых СМИ, вызвав шквал критики.



Многие из примерно 60 тыс. участников марша никак не связаны с крайне правыми движениями, а сообщение о плакате с призывом начать исламский холокост оказалось ложным. Но в то время, когда крайне правые все активнее заявляют о себе в Европе, марш заставил задуматься о силе экстремистских группировок в стране, долгое время считавшейся примером успеха в расширении ЕС на восток.



Особое возмущение вызвали транспаранты в части марша, названной "черным блоком", которые гласили: "Европа будет белой или опустеет", "Белая Европа братских народов" и "Чистая кровь, трезвый ум", сообщает газета.

Организаторы уверяют, что участники с подобными взглядами составляют очень небольшой процент из общего числа, а само мероприятие было посвящено патриотизму. Основатель неоязыческого движения Niklot Томаш Щепанский, шедший на марше в том самом "черном блоке", заявил, что "чистая кровь" не является расистским слоганом, а лишь призывом отказаться от наркотиков и алкоголя, а сам марш стал в основном манифестацией национальной гордости.



Но он отметил, что в принципе поддерживает идею о том, что Европа должна быть белой, иначе она опустеет. "Я думаю, национальное самосознание — это не только гражданское самосознание, но также и этническое. Поэтому среди прочего мы против многокультурности, которую мы считаем попыткой уничтожить европейские нации", — цитирует его FT.



Крайне правые движения обычно процветают во время экономического кризиса. Но странно, что сила крайне правых в центральной Европе, а такие партии в последнее время упрочили позиции в Словакии и Чехии, в том, что их подъем совпал с экономическим бумом.



Крайне правые выиграли от того, что к некоторым людям повернулись спиной, или же они оказались не у дел из-за трансформации региона после расширения ЕС на восток, полагает сотрудник института публичной политики в Братиславе Григорий Месезников.



"Все дело в восприятии. Некоторые люди считают, что политикам на них наплевать, что с обществом что-то не так. И они считают, что мир вокруг отличается от того, который им рисуют политики", — добавляет он.



Кризис мигрантов в Европе сыграл на руку крайне правым: в обществе возникла боязнь притока мусульман. Но на деле мало кто приехал в регион.



Жесткая позиция польского правительства об угрозе, исходящей от иммигрантов, позволила идеям крайне правых получить платформу, говорит представитель польской антирасистской группы "Больше никогда" Рафаль Панковский: "Самое главное в том, что увеличивается элемент легитимности их идеологии, поскольку это исходит от политиков. В стане крайне правых ощущается триумф".



Чтобы усмирить крайне правых, консерваторы центристского толка должны более активно противостоять экстремистам, считает он.



"Каждый год число крайне правых на марше независимости растет, и никто не желает бросить им вызов. И в этом проблема: если не бросать вызов крайне правым националистам, их будет становиться все больше", — приводит слова Панковского газета Financial Times.