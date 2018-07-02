Пресса Британии: сборную России на ЧМ больше нельзя списывать со счетов

В обзоре британской прессы за 2 июля:

Великобритания и пытки заключенных

Президент Трамп прав

Россия, Турция и американские секреты

Успехи России на ЧМ-2018

Вопросы о пытках

Guardian в своей редакционной статье пишет, что комитет британского парламента по вопросам разведки и безопасности опубликовал доклад, в котором говорится, что после начала войны в Афганистане британские спецслужбы знали о том, что их американские коллеги пытали людей, задержанных по подозрению в участии в террористической деятельности.

В докладе, среди прочего, говорится, что в 2001 году высокопоставленный (и неназванный) служащий внешней разведки Великобритании сообщил Лондону из Вашингтона, что британским спецслужбам стоит "забыть все, что они думали об американских спецслужбах".

Отныне те, говорится в этом докладе, передают задержанных третьим странам, где они могут подвергаться пыткам, убивают террористов и их сторонников, а также готовы свергать режимы, которые поддерживают экстремистов.

Как выяснил парламентский комитет, Лондон получил не менее 117 донесений с места событий о применении пыток по отношению к заключенным, задержанным в рамках "войны с террором".

Невозможно даже представить, что разведслужбы, обученные делать выводы на основе неполной информации, не могли понять, что именно означают эти 117 донесений, пишет газета.

Если бы речь шла о вражески настроенном государстве, выводы были бы очевидны.

Но речь шла о нашем самом могущественном союзнике, хотя, как отмечает газета, для разведслужб действия важных союзников не менее интересны, чем действия врагов.

Тем не менее сам факт того, что задержанные передавались другим странам, где их пытали, возможно, был военным преступлением в том, с точки зрения международного права.

Доклад комитета британского парламента был написан через 16 лет после описываемых в нем событий.

Члены комитета так и не смогли допросить многих важных свидетелей того времени. Это неправильно, так как речь идет о принципе справедливости и отчетности правительства, а также о верховенстве закона и прав человека всех, кто оказывается в руках британских спецслужб, пишет Guardian.

На оборону нужны деньги

Sun в своей редакционной статье пишет, что министр обороны США Джеймс Мэттис сказал своему британскому коллеге Гэвину Уильямсону, что Великобритания может потерять свой статус "особого" друга Америки, если она не будет тратить больше на оборону.

Американский министр также отметил, пишет газета, что "особым" союзником США может стать Франция, а это было бы для Британии унизительно.

Даже если оборонные расходы Лондона останутся неизменными, в течение ближайших 10 лет в оборонном бюджете возникнет дыра в 20 млрд фунтов стерлингов.

Мы живем в смутные времена, отмечает газета.

Россия остается нам враждебной, а ИГ продолжает раздувать пламя террора.

Одновременно с этим Иран намерен стать ядерной державой, а разведслужбы США считают, что Северная Корея продолжает развитие своей ядерной программы.

Страны ЕС должны серьезно относиться к вопросу обороны и тратить на это достаточно денег, продолжает Sun.

Слишком долго американцы обеспечивали безопасность Европы.

Президент США Дональд Трамп прав, заявляя, что Европа должна инвестировать больше в свою собственную защиту.

Неустойчивость в международных отношениях никуда не денется. В такие времена лучшим сдерживающим средством против наших врагов остается мощная оборона. Цены этому нет, пишет Sun.

Американские истребители и российские ПВО

Daily Telegraph пишет, что Пентагон озабочен тем, что Россия сможет получить технические данные о малозаметном истребителе-бомбардировщике F-35, если эти самолеты купит Турция, союзник США по НАТО, которая также хочет купить у России зенитный ракетный комплекс С-400.

"Я поддерживаю продажу F-35 Турции, но лишь при условии, что она не будет покупать С-400 у России", — цитирует газета американского сенатора Криса Ван Холлена.

По его мнению, эти две сделки подорвут безопасность США и их союзников, так как Россия сможет определить уязвимости американского самолета и понять, как ее зенитная система сможет использовать эти уязвимости.

Сенатор требует, чтобы госсекретарь США Майк Помпео лично гарантировал конгрессу США, что Турция не будет закупать в России С-400.

По его словам, внесенная им поправка в разрешение продать американские истребители-бомбардировщики Турции дает ясно понять Анкаре, что если она будет игнорировать озабоченность своих союзников по НАТО, то она не получит никаких F-35.

"Это не игрушка": Израиль заявил о первом боевом применении истребителя F-35

Ракетно-энергетический союз: о чем договорились Путин и Эрдоган

Как пишет газета, Россия хотела бы узнать, как именно выглядит малозаметный самолет вроде F-35 на радарах С-400 в случаях, когда тот приближается к цели, уходит от нее или пролетает мимо.

Несмотря на заверения со стороны Турции, нет никаких гарантий того, что подобная информация не окажется в руках Москвы, отмечает Daily Telegraph.

Хорошая сборная. Хорошие болельщики

Daily Telegraph пишет, что если вы хотите узнать, как именно выиграть в лотерею — спросите Россию.

Все, чего она касается на чемпионате мира по футболу, как на поле, так и за пределами стадионов, превращается в золото.

Как долго может длиться такой успех, задается вопросом газета.

Российские болельщики заполнили стадион в Лужниках в полной уверенности, что их команда вылетет с турнира. Они пришли туда в надежде, что этот выход будет достойным.

Но оказалось, что эта быстро бегающая команда, не обращающая внимания на все предсказания, отправится на четвертьфинал в Сочи.

Да, команды всего мира ехали в Россию с неохотой, отмечает газета. Недовольство решением провести ЧМ 2018 года в России, а 2022-го — в Катаре, на фоне геополитических проблем и подавления оппозиции в самой России вынуждало многие команды спрашивать самих себя, что они делают в этой стране.

Но к самому чемпионату все неприглядные стороны жизни в России было спрятаны от чужих глаз, в том числе и националистически настроенные футбольные хулиганы, которые неожиданно куда-то исчезли благодаря работе российской полиции и спецслужб.

И вот сейчас сборная, которая "должна была проиграть", покинула поле под выкрики болельщиков "Настоящие мужики!"

К хорошей работе местной полиции, хорошей инфраструктуре и хорошему настроению добавилась еще одна неожиданная вещь: хорошая сборная.

Если не хорошая, то как минимум эффективная.

Тот факт, что Россия вышла в четвертьфинал, уже можно назвать успехом. Следующий матч пройдет в Сочи, что позволит забыть о скандале с допингом во время Олимпийских игр. Отныне сборная России сама решает свою судьбу, пишет Daily Telegraph.

Financial Times пишет, что футбольные хулиганы признают, что потерпели поражение на чемпионате мира.

Спустя два года после того, как российские и английские болельщики сражались на улицах Марселя, многие живо помнят о том инциденте и, судя по всему, этого оказалось достаточно для того, чтобы они решили остаться дома, а не ехать на матчи в России.

Но те, кто туда отправился, пишет газета, обнаружили, что Россия делает все возможное для того, чтобы они чувствовали себя как дома. На улицах царит настоящий карнавал.

Массовая драка в Марселе два года назад и годы геополитической напряженности, не говоря уже об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, привели к тому, что все больше людей болеют за английскую сборную.

А из-за боязни жестких действий со стороны российской полиции английские болельщики ведут себя как ангелы.

Это особенно удивительно, отмечает газета, учитывая, что сотрудник британского посольства, несший ответственность за безопасность болельщиков, был выслан из России.

Но российские власти задержали сотни известных им местных футбольных хулиганов, а министерство внутренних дел Великобритании приказало 1300 британцам, которым уже запрещено ходить на матчи из-за своего поведения в прошлом, сдать свои паспорта властям до конца чемпионата.

Газета также цитирует министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, по словам которого, российские хулиганы, избив англичан в Марселе, не стремятся это повторить.

"Нам не надо бить себя в грудь и кричать, что мы короли на российской земле, лишь для того, чтобы получить трехлетний тюремный срок или пятилетний запрет на въезд в Европу", — цитирует министра Financial Times.