Пресса Британии: провал большой авантюры Терезы Мэй

В обзоре британских газет:

Почему Мэй не смогла добиться победы

Отношения с Россией после выборов

Выборы, которых не хотел никто

На выборах победили… сатирики

Когда победа больше похожа на поражение

Главная тема всех британских газет — результаты внеочередных всеобщих выборов. На момент публикации изданий были известны лишь результаты экзитполов, согласно которым Консервативная партия будет крупнейшей в парламенте, но абсолютного большинства может и не получить. Когда премьер-министр Тереза Мэй объявила о проведении внеочередных выборов, опросы предсказывали, что тори существенно увеличат свое большинство в парламенте, ну уже очевидно, что этого не произойдет.

"Большая авантюра Мэй провалилась" гласит заголовок на первой полосе Times. Он перекликается с заголовками большинства статей на первых полосах британских газет, которые считают, что риск британского премьера, связанный с проведением выборов, не оправдался.

"Кризис у консерваторов" гласит заголовок редакционной статьи в Times. Издание считает, что причиной неудачи тори стала провальная кампания премьера Терезы Мэй. Она надеялась изменить политическую карту Британии, рискнула и проиграла, считает издание.

Times предрекает наступление политического хаоса в результате этих выборов.

Решительного, заручившегося широкой поддержкой, руководства, в котором так нуждалась Британия на время переговоров по "брекситу", и близко не видно.

И это при том, как отмечает Times, что выборы были объявлены с кратковременным уведомлением без всестороннего обсуждения с коллегами и против самой слабой оппозиции консерваторам в современной британской истории.

Однако, несмотря на столь выгодные стартовые позиции накануне выборов, с самого начала у тори дела не заладились, а Джереми Корбин собирал на своих выступлениях полные энтузиазма толпы сторонников, раздавая невыполнимые, но столь привлекательные обещания.

Тори останутся крупнейшей партией и, вероятно, сформируют правительство, пишет Times, но это слабое утешение. Если позиции Мэй в парламенте станут слабее, то она станет более уязвимой даже внутри своего кабинета. Меняется политический ландшафт и за пределами Даунинг-стрит, и хаоса в нем становится все больше.

Умеренные лейбористы, которые надеялись свергнуть Корбина, могут продолжать лишь надеяться на это, замечает издание.

Российский вопрос

Times пишет о главных проблемах, с которыми столкнется новый премьер-министр. Среди этих проблем — отношения с Россией. Как пишет московский корреспондент издания, отношения между Россией и Британией, пожалуй, переживают худший период со времен холодной войны.

Противодействие президенту Путину из-за поддержки Кремлем пророссийских сил на востоке Украины и президента Сирии Башара Асада будет по-прежнему актуальным, считает корреспондент британского издания.

Новому премьер-министру придется прояснить, оставит ли Британия после "брексита" в силе санкции, принятые ЕС, против Москвы за ее действия на Украине.

Призывы к сотрудничеству с Россией по вопросу борьбы с терроризмом раздаются все громче в Москве после терактов в Лондоне и Манчестере.

Принять ли их, рискуя тем самым поддержать сомнительные российские методы, такие как нарушения прав человека и отсутствие ответственности за содеянное, — еще один сложный вопрос для британского премьера, пишет Times.



Выборы, которые никому не были нужны

Левая Guardian называет шоком для Терезы Мэй результаты экзитполов. Ведь когда Мэй объявляла о проведении выборов, опросы предрекали консерваторам преимущество над своими соперниками чуть ли не в 100 мест в палате общин.

Как пишет Джон Крейс на страницах издания, это были выборы, которые никому не были нужны, и никто не хотел их проведения, даже сама Мэй. Для нее это были выборы по "брекситу": она неоднократно повторяла, что только у нее есть хороший план расставания с ЕС, но почему-то она так о нем и не рассказала, пишет автор.

Она хотела говорить о "сильном и стабильном руководстве". Она разъезжала по стране и в почти пустых местных центрах убеждала собравшихся, что только она может обеспечить сильное и стабильное лидерство, потому что она — сильный и стабильный лидер, продолжает иронизировать автор Times, добавляя, что чем больше она это говорила, тем более безумно это звучало.

Что касается Корбина, то у него, замечает Крейс, были проблемы иного порядка, чем у Мэй. Не то чтобы у него не было вокруг хороших людей, которые бы помогли донести его слова до как можно большего числа избирателей. Просто эти добрые люди не хотели, чтобы их видели в компании с Корбиным, потому что они опасались, что само его имя в их округах вызывало крайне негативную реакцию.

Поэтому лидеру лейбористов пришлось брать самую тяжелую работу на себя. И он отлично с этим справился, пишет Guardian.

Подарок для сатириков

Дэвид Шнидер пишет на страницах издания I , что эти выборы стали подарком для сатириков — таких, как он, которые опасались, что "выборы будут столь же скучными и предсказуемыми, как свидание с говорящими часами". С говорящими часами, которые только и могут говорить про "силу и стабильность".

Всего шесть недель назад все выглядело иначе, когда та же самая женщина, которая убеждала нас поверить ей, что досрочных выборов она не объявит, попросила поверить в нее, когда она все-таки объявила о досрочных выборах.

Я ожидаю, пишет автор, что вскоре выяснится, что, подобно коррумпированному спортсмену, Тереза Мэй поставила все свое состояние на то, что она проиграет на выборах и делала все возможное, чтобы сдать игру.

Некоторые опросы показали, что на выборах нет явного фаворита, однако недавний опрос YouGov показал, что 73% людей больше не верят в точность опросов, а 58% — верят. Я согласен с последними, замечает сатирик.

Тори провели сумбурную кампанию, отказавшись обсуждать состояние системы здравоохранения, но при этом даже несмотря на угрозу безопасности, которую несут их планы по сокращению 20 тысяч полицейских, Шнидер все еще видит огромную поддержку, которой пользуются консерваторы.

Странное ощущение, пишет сатирик, появляется при мысли о нынешних избирателях.

Он убежден, что если бы лисы могли голосовать, они бы сказали: "да, тори хотят вернуть охоту на лис, и это значит, что за нами будут гнаться собаки, пока наши сердца не остановятся и нас не разорвут на части своими зубами псы, но я не могу представить, что проголосую за этого Джереми Корбина".

Грустно для леваков, отлично для сатиры, заключает автор.