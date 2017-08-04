Пресса Британии: почему Путин не любит 1917 год

В обзоре британских газет:

Годовщина революции как неуместный праздник

Шоу, которое мы потеряли с увольнением Скарамуччи

Почему лучше увидеть порно раньше, чем позже

Почему Путин не любит 1917 год

Обозреватель Financial Times Тони Барбер в своей статье "Почему Путин предпочел бы забыть о 1917 годе" размышляет о том, как россияне и их лидер относятся к одному из важнейших событий в истории страны.

Согласно опросам Левада-центра, пишет Барбер, 48% россиян хорошо или очень хорошо относятся к большевистской революции, 31% — плохо или очень плохо, а у 21% нет четкого мнения на этот счет.

Столь неопределенное общественное мнение, пишет газета, указывает, с одной стороны, на инстинктивное чувство того, что в революции 1917 года было как плохое, так и хорошее, а с другой — на неуверенное и расплывчатое официальное отношение к этой дате со стороны российского государства при Владимире Путине.

52% опрошенных россиян заявили, что свержение репрессивного царского режима было не очень большой потерей, и лишь 34% придерживаются противоположного мнения. В целом современные россияне не испытывают ностальгии по их последнему архиреакционному царю и династии Романовых.

Что касается Владимира Путина, пишет газета, ему 1917 год представляется, очевидно, временем чудовищного политического и социального хаоса.

Государство было тогда слабым и неспособным взять ситуацию под контроль. Это в глазах Путина делает 1917-й годом, праздновать который просто неуместно.

После прихода к власти, напоминает Financial Times, главным приоритетом Путина было укрепление государства.

Но существует и более глубокая причина, почему 1917 год для Путина — далеко не лучший в истории страны.

Это было время, когда народные массы в России взяли, наконец, инициативу в свои руки.

В годы холодной войны многие западные историки рисовали большевистскую революцию как нелегитимный переворот, организованный фанатичной политической сектой.

Большевики, конечно, были экстремистами, но летом и осенью 1917 года их поддержало большое количество рабочих и солдат.

Февральская и октябрьская революции стали выражением глубоко укоренившегося недовольства и радикализации российского общества.

Для Путина, который социальное недовольство, политическую оппозицию и спонтанное выражение несогласия не приемлет, это очень щекотливая историческая тема.

Подобные коннотации с 1917 годом объясняют, почему в прошлом году парад 7 ноября в Москве куда больше напоминал о событиях 1941 года, когда советские войска с парада шли прямо на фронт.

Таким образом Путин выхолостил дух большевизма из праздника, отмечавшего большевистскую революцию, и заменил его национализмом Великой Отечественной войны.

Когда-нибудь Россия использует очередной юбилей большевистской революции, чтобы напомнить об опасностях репрессивной политической системы.

Но не рассчитывайте, что это произойдет скоро, заключает Тони Барбер в газете Financial Times.

Несостоявшееся шоу Дональда Трампа

Бывший глава пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи, уволенный со своего поста через 10 дней после назначения, планировал запустить телеканал прямо из Белого дома под названием "Шоу президента Дональда Трампа", сообщает Daily Telegraph.

Скарамуччи, чья служба в администрации президента закончилась в минувший понедельник, разработал подробные предложения о реформе работы пресс-службы, включавшие интернет-лотерею, победитель которой получал бы возможность сыграть с Дональдом Трампом в гольф.

Скарамуччи утверждал, что таким образом он намеревался "очеловечить" президента США, которого он назвал "величайшей телезвездой в истории".

В своей докладной записке, опубликованной в интернете, Скарамуччи пишет о том, что пресс-служба должна создавать видеоконтент, который практически превратится в шоу Трампа в роли президента страны.

Бывший финансист с Уолл-стрит, Скарамуччи вынашивал планы коренной перестройки взаимоотношений Белого дома с прессой.

Среди его задумок была установка ящика для журналистов, в который они могли бы опускать записки со своими вопросами и жалобами.

Он также намеревался ввести правило, согласно которому ни один сотрудник Белого дома не мог уйти с работы, пока не ответит на все имейлы от журналистов.

В среду по нью-йоркскому радио прозвучала запись телефонного разговора Скарамуччи с репортером журнала New Yorker Райаном Лизза, из-за которой глава пресс-службы Белого дома потерял работу.

"Очень многие политики, терпящие неудачи, считают, что вся проблема в подаче информации, что если бы американский народ услышал и увидел бы то, что в президенте видят его верные сторонники, все было бы хорошо", — цитирует газета Райана Лизза.

"Я думаю, именно так он и смог убедить президента назначить его руководить пресс-службой, даже несмотря на то, что опыта этой работы у него не было", — предположил журналист.

Порно: когда начинать и стоит ли вообще

Редкий психолог станет отрицать, что показывать подросткам в раннем возрасте порнографию — это плохая идея.

Однако ограждать их от порнографии слишком долго, пишет газета Times, как свидетельствуют исследования, тоже не лучший вариант, поскольку и это оборачивается негативными последствиями.

Мужчины, которые впервые столкнулись с порнографией лишь примерно к двадцати годам, более склонны стать плейбоями и бабниками, свидетельствует исследование, проведенное американскими учеными.

Специалисты считают, что откровенные сцены секса, увиденные в относительно раннем возрасте, приводят к тому, что у мужчин, когда они взрослеют, возникают более реалистичные ожидания по поводу своей половой жизни.

В то же время, когда мальчики знакомятся с порнографией в позднем подростковом или раннем взрослом возрасте, они начинают считать, что им нужно стать соблазнителями. Таким образом они компенсируют свое отставание и пытаются предстать более мужественными.

В Британии половина подростков знакомится с откровенными порнографическими сценами к 14 годам, свидетельствует опрос благотворительной организации NSPCC, занимающейся проблемами детства.

Последствия этого, как признают ученые, неясны, хотя есть данные, свидетельствующие о том, что особенно мальчики склонны думать, что порнография является правдивым отображением половой жизни.

Авторы исследования ожидали, что чем раньше подростки увидят порнографию, тем более в них будут проявляться признаки мужского шовинизма и плейбойского отношения к женщинам.

Но, хотя, как и предполагалось, раннее знакомство с порнографией действительно способствует проявлению мужского шовинизма, оказалось, что плейбоями и обольстителями с большей вероятностью становятся те, кто к порнографии приобщился относительно поздно.

Тем не менее, психолог Терри Аптер из Кембриджского университета, принимавшая участие в исследовании, говорит, что появились серьезные основания поддержать запрет на допуск к порнографии в интернете подростков младше 18 лет, даже если у специалистов нет прямых свидетельств того, что порнография наносит ущерб психике, пишет Times.