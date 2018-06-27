27.06.2018, 11:00

Пресса Британии: от встречи Трампа и Путина прорыва не ждут

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bbcrussian.com
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Putin ja Trump
Putin ja TrumpFoto: Mihhail Klimentjev, TASS

В обзоре британской прессы за 27 июня:

  • От встречи Трампа и Путина не ждут прорывов
  • Дэнни Роуз привезет семью на ЧМ-2018
  • Калининград готовится принять сборную Англии

От встречи Трампа с Путиным не ждут прорывов

Кремль и Белый Дом готовятся к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, но ни одна из сторон не ожидает, что саммит приведет к каким-то прорывам в отношениях России и США, пишет Financial Times.

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что встреча, вероятно, пройдет в столице Финляндии. Это косвенно подтверждает источник газеты в российском правительстве.

Если раньше ожидалось, что президенты встретятся в Австрии, то теперь стороны договорились о переносе саммита в более "удобную с точки зрения логистики" страну, говорит он.

Саммит состоится после визита Трампа в Великобританию 13 июля, точной даты источники газеты назвать не смогли.

27 июня в Москву прилетает советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, чтобы обсудить повестку встречи сначала с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем с Владимиром Путиным.

Несмотря на то что Москва добивалась этой встречи последние 18 месяцев, в Кремле вряд ли возлагают на нее большие надежды, говорит анонимный высокопоставленный источник газеты в Кремле.

"С Трампом лучше быть осторожными. Само то, что встреча состоится, будет означать прогресс. Если удастся договориться хотя бы по одному пункту, это будет победа", — говорит он.

"Бесполезно заставлять людей говорить друг с другом, если они хотят только лаять. Если обе стороны поймут, что есть необходимость в диалоге, то это и будет прогресс", — говорит источник FT в Кремле.

На фоне американских санкций против России из-за ее действий на Украине, а также расследования возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, Трампу вряд ли удастся заключить с Россией какую-то большую сделку, говорят эксперты.

"Трамп последовательно смягчал удары и очень, очень не хотел критиковать Путина", — говорит Эндрю Вайсс, вице-президент фонда Карнеги и бывший директор Совета национальной безопасности США по России.

"Я думаю, что повестка скорее в том, чтобы создать побольше шума, а не в том, чтобы попытаться сдвинуть отдельные сегменты отношений между Россией и США с мертвой точки", — говорит он.

Эту оценку разделяют и в Кремле. "Я не думаю, что нам удастся достигнуть какой-то прорывной договоренности — это скорее демонстрация", — говорит кремлевский источник.

"Трамп может попытаться заключить сделку, которая будет казаться важной. Нам достанутся расплывчатые обещания Путина [по Украине] в обмен на одностороннее ослабление санкций, и/или намеренная попытка США навредить саммиту НАТО, Путину могут предложить работать вместе в области безопасности за рамками НАТО", — говорит бывший высокопоставленный сотрудник госдепа США Дэниэл Фрид.

Эксперты считают, что одной из основных тем встречи будет ядерное разоружение, это подтверждают и в российском МИД, но диалог на эту тему возможен только если стороны доверяют друг другу, а такого доверия между США и Россией сейчас нет.

"Нам понадобился бы слишком высокий уровень доверия… Сейчас этого доверия нет и в помине", — говорит источник в Кремле.

Дэнни Роуз привезет семью на ЧМ-2018

Защитник британской сборной Дэнни Роуз, заявлявший, что запретил своей семье приезжать в Россию, опасаясь расистских нападок, передумал. Об этомсообщаетGuardian.

Роуз приятно удивлен атмосферой на проходящем в России чемпионате мира по футболу. Увидев реакцию болельщиков на победы английской сборной в Волгограде и Нижнем Новгороде, он сменил свою позицию.

"Я просто хочу выйти на поле, а потом — да, я не буду против [разрешить семье приехать в Россию]", — сказал Роуз в интервью одной из британских радиостанций.

"Давайте просто надеяться, что мы выиграем в четверг, а потом победим в следующем матче, а там посмотрим", — говорит он.

Футболист рассказал о том, как английская сборная живет в России.

"У нас были "семейные дни", когда нам давали выходной, и семьям игроков разрешали навестить их в отеле. Некоторые из нас приехали без семей, и нам почти нечего было делать, было немного сложно. Но у меня есть три недели на то, чтобы полностью посвятить себя сборной и нашей цели", — сказал Роуз.

Калининград готовится принять сборную Англии

Сборная Англии прибыла в Калининград, где 28 июля сыграет с Бельгией. Daily Mirror и Daily Mail публикуют статьи о городе и об условиях пребывания сборной.

В материале под названием "Земля, забытая временем" корреспондент Daily Mail пишет о "гротескных" полуразрушенных домах, неровных дорогах и древних трамваях.

У Калининграда сложные отношения с прошлым, когда он не был российским городом. Многие жители региона отрезаны как от России, на билет до которой у них не хватает денег, так и от Европы, поскольку не могут получить визу, пишет корреспондент.

Репортаж Daily Mirror не так драматичен. Газете удалось узнать, что рядом с отелем, где будет жить российская сборная, находится мужской клуб.

Стрип-клуб Maxim предлагает эротический массаж до шести утра и даже расширил штат в ожидании фанатов английской сборной, пишет газета.

Сборная Англии в Калининграде рискует не заснуть, считает корреспондент: под окнами их отеля проходит оживленная трасса, и шум от грузовиков и автобусов не даст гостям спать всю ночь.

В город на матч с Бельгией, как ожидается, приедут около пяти тысяч болельщиков. Многие уже там.

"Я приехал сюда сразу после матча с Панамой в Нижнем. Здесь не такой приятный город, но люди очень гостеприимны и очень хорошее пиво", — делится впечатлениями один из болельщиков английской сборной.

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