Пресса Британии: НАТО учится защищать Литву

В обзоре британских газет:

Начало процесса "брексита"

Макрону предстоит большая работа

Маневры НАТО в Сувалкском коридоре

Рост числа женщин-священников в Англии



"Брексит": что дальше?



Times в своей редакционной статье напоминает, что прошел почти год с тех пор, как британские избиратели проголосовали за выход страны из состава ЕС.



Все это время дипломаты готовились к началу переговоров, а министерства работали над необходимыми законопроектами. На этой неделе переговоры с ЕС по "брекситу" начинаются.

Но при этом, продолжает газета, и в Лондоне, и в Брюсселе мало кто понимает, в чем состоит позиция британского правительства.



Тут стоит напомнить, что, согласно правилам 50 статьи Лиссабонского договора, на переговоры по выходу из состава ЕС выделяется всего лишь два года. Если все страны ЕС не согласятся продлить этот срок, то в апреле 2018 года Британия выйдет из состава ЕС, даже если ей не удастся заключить какой-либо договоренности с Брюсселем.



Переговоры до сих пор не начались, потому что в Великобритании были объявлены досрочные всеобщие выборы. Так как результаты выборов оказались провальными для правящей Консервативной партии, она может сменить своего лидера, что вновь отодвинет начало серьезных переговоров.



Более того, учитывая результаты выборов, позиция правительства по отношению к ЕС не может быть той же самой, что и до выборов.



Правительство должно прислушаться к точке зрения избирателей, пишет Times.



Все это означает, что британскому правительству сейчас следует оттягивать время и предлагать ЕС заключить временный договор, в рамках которого Британия на несколько лет останется в составе единого рынка и таможенного союза.



Кроме того, Лондону как никогда нужно хорошее отношение к Британии со стороны Брюсселя. Чтобы заключить такой договор с Брюсселем, который хотел бы Лондон, понадобятся сложные, возможно, даже жесткие переговоры.



Но без вежливого подхода не будет заключено никакого договора.



Сегодняшняя встреча министра по делам "брексита" с представителями ЕС задаст тон переговорам.



Для британского правительства начинаются сложные времена, пишет Times.

Daily Telegraph в своей редакционной статье пишет, что словами "начало переговоров о выходе из состава Европейского союза" следует наслаждаться.



Для тех, кто десятилетиями боролся против решения присоединиться к ЕС, это почти невероятный момент в нашей истории, пишет газета.



В течение многих лет евроскептиков считали чуть ли не сумасшедшими, но постепенно справедливость их убеждений стала очевидна.



Переговоры по "брекситу" будут историческими. Они затронут практически все аспекты нашей жизни — от контроля за рыболовством в наших морях до договоров о свободной торговле с другими странами.



Столь всеобъемлющий пересмотр нашей идентичности и наших приоритетов потребует серьезного вклада от каждого министерства и каждого министра.



Процесс "брексита" будет сложным, но он также предоставляет нам огромный шанс. Переговоры будут тяжелыми, но результат будет невероятным.



Нас ждет светлое будущее, пишет Daily Telegraph.



Макрон выиграл все



Guardian публикует статью аналитика Анжелики Крисафис, которая пишет, что план Эммануэля Макрона взорвать традиционную политическую систему удался в рекордно короткий срок.



Всего лишь через год после того, как Макрон создал свое движение "Вперед, республика!", ему удалось одержать победу над традиционными партиями.



Но теперь, когда его центристская партия заручилась большинством мест в парламенте, ставки для нового президента высоки, как никогда.



Он обещал народу создать новый, честный политический класс, реорганизовать государственные структуры и сделать менее жестким трудовое законодательство, что, по его словам, трансформирует рынок труда и поможет в борьбе с массовой безработицей.



У него теперь огромное большинство в нижней палате парламента, и все карты в его руках.

Народ ожидает от него многого.



Но явка во втором туре голосования была рекордно низкой, менее 50%, и это набрасывает тень на победу Макрона.



Год назад, когда он заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах, он сказал, что намерен реформировать политическую систему с тем, чтобы "уничтожить разрыв между народом и теми, кто им управляет".



Но тот факт, что более половины избирателей не вышли голосовать, оставляет плохое послевкусие. Особенной низкой явка была в рабочих и бедных районах, а также среди молодежи, что в очередной раз напоминает о расколе во французском обществе.



Одной из первых задач парламента нового состава будет голосование по предложению предоставить президенту Макрону право вносить изменения в трудовое законодательство при помощи указов.



Предыдущее социалистическое правительство также внесло в 2016 году изменения в это законодательство при помощи указов, и тогда это вызвало массовые демонстрации протеста.

Сейчас еще невозможно предсказать, приведут ли реформы Макрона к массовым протестам. Но переговоры с профсоюзами начнутся в самое ближайшее время, пишет Анжелик Крисафис в Guardian.



НАТО поглядывает на Россию



Daily Telegraph пишет, что страны НАТО приступили к маневрам, цель которых — отработать защиту слабого места на границе альянса. В маневрах принимают участие войска из Литвы, Польши, Великобритании и США, и проходят они в так называемом Сувалкском коридоре.

Это первые масштабные учения НАТО в этом районе. Сувалкский коридор — это граница между Литвой и Польшей.



Коридор длиной всего около 100 километров с одной стороны граничит с Калининградской областью России, а с другой — с Белоруссией, союзницей России.



Именно поэтому эта граница считается одной из самых уязвимых для НАТО.



Если между Востоком и Западом начнется война, то именно тут Россия может начать свои действия, чтобы отрезать страны Балтии от остальных членов НАТО.



С тех пор как в 2014 году Россия захватила и оккупировала Крым, страны Восточной Европы чувствуют себя нервозно, и это особенно ощущается в Сувалкском коридоре.



Возможная угроза со стороны России уже привела к тому, что НАТО направило 4500 войск в Польшу, Литву, Эстонию и Латвию, и, по просьбе Польши, проводит возглавляемые США военные учения, для того, чтобы подготовить войска к возможному конфликту.



На этих учениях теоретические враги называются "ботнийцами", и в их роли выступают военные Литвы. Но ни у кого нет никаких сомнений в том, кого они изображают на самом деле.



Спросите любого литовца, откуда исходит угроза, и он кивнет головой в сторону востока, России.



"Коридор потенциально уязвим из-за географии. Не обязательно, что здесь произойдет нападение, но если он [коридор] будет закрыт, тогда три союзника к северу могут потенциально оказаться отрезанными от остального альянса", — цитирует газета американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса.



Насколько известно, в сентябре Москва проведет свои собственные, гораздо более масштабные учения в этом же регионе. Представители НАТО считают, что около 100 тысяч военнослужащих будут практиковать нападение на Сувалкский коридор, пишет Daily Telegraph.



Семинаристок все больше



Times пишет, что все больше и больше женщин выражают желание стать священниками в англиканской церкви.

Число семинаристок резко возросло после того, как англиканская церквоь возвела несколько женщин в сан епископа.



В этом году число женщин в семинариях возросло на 17% по сравнению с прошлым годом.

Два года назад Либби Лейн стала первой женщиной, возведенной в сан епископа. На обучение в семинарии уходит в среднем два года.



Сейчас в англиканской церкви Англии 10 женщин-епископов. Две из них возглавляют епархии, а еще восемь служат в менее важном чине суффрагана.



В этом году число семинаристов обоих полов возросло на 14% по сравнению с прошлым годом, достигнув 543 человек. Более половины из них — около 280 — женщины.



Каждый четвертый семинарист моложе 32 лет, что наверняка приносит чувство облегчения церковным властям, так как с 2012 года число священников упало на 300 человек — многие уходят на пенсию или умирают. Четверть теперешних священников старше 60 лет, пишет Times.