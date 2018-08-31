Пресса Британии: мир готов перессориться из-за российского газа

Газопровод, который удвоит поставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря, но при этом ограничит поставки через территорию Украины, стал причиной политических раздоров между Европой, США и Россией, ухудшил отношения между Берлином и Вашингтоном и подчеркнул раскол среди европейских стран в том, что касается их политики по отношению к Москве.

Строительство газопровода "Газпромом" поддерживает Берлин, но против этого выступает целый ряд европейских стран, многие из которых опасаются, что "Северный поток-2" лишь усугубит зависимость Европы от поставок российского газа, а кроме того, само его строительство ставит целью нанести ущерб Украине.

Дональд Трамп уже сказал, что этот газопровод ставит Германию в положение заложника России. США также заявляют, что готовы увеличить поставки сжиженного природного газа в Европу.

Представители "Газпрома" говорят, что в территориальных водах Германии проходят лишь подготовительные работы, а прокладка газопровода по дну Балтийского моря начнется через несколько недель.

"Северный поток-2" будет проложен параллельно с уже существующим газопроводом "Северный поток". США угрожают санкциями всем компаниям, принимающим участие в его строительстве. Кремль утверждает, что любые подобные санкции будут противоречить международному законодательству.

В ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель Москва утверждает, что поставки газа через территорию Украины не будут прекращены. Многие в Германии также недовольны угрозами санкций со стороны Вашингтона. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, "просто неприемлемо влиять на европейскую энергетическую политику путем санкций".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил слова президента Трампа, который считает, что "Северный поток-2" направлен на раскол Европы. В интервью словацкой газете "Правда" Лавров назвал "Северный поток-2" чисто коммерческим проектом, пишет Financial Times.

Откуда взялся современный популизм?

Financial Times публикует статью своего обозревателя Филипа Стивенса о том, что финансовый кризис 2008 года привел к волне популизма, которую мы все наблюдаем в последнее время. Да, пишет Стивенс, после кризиса мы могли бы пересмотреть принципы рыночной экономики. Но мы этого не сделали и получили Дональда Трампа, "брексит" и растущий национализм.

После банкротства банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года в проигрыше оказались либеральная демократия и принцип открытых границ. Виновники кризиса — от банкиров до центральных банков, политиков и экономистов — просто пожали плечами и отрицают свою причастность е причастие к тому, что произошло.

Да, мир с тех пор изменился, но не благодаря разумным, структурным реформам. После десяти лет стагнирующих доходов и урезания бюджетов, никто не может больше удивляться тому, что те, кого это больше всего задело, теперь поддерживают популистов, выступающих против элит.

Особенно удивителен тот факт, что на международных финансовых рынках практически не произошло никаких перемен. Лишь несколько банкиров были уволены и некоторые банки заплатили большие штрафы. Дороже всех за кризис заплатили налогоплательщики и держатели акций, а создатели ничем не сдерживаемого капитализма продолжают считать нули в своих бонусах.

Единственное, что изменилось в их жизни, это то, что теперь им часто приходится ждать получения своих денег чуть дольше, чем они привыкли. За финансовый кризис расплатились те, кто меньше всего мог себе это позволить. Правительства прибегли к сокращениям бюджетных расходов, избегая повышения налогов.

Но чем меньше люди зарабатывают, тем больше они полагаются на поддержку со стороны государства, и в результате на политическую арену вернулся популизм.

Кого удивляет тот факт, что потерявшие работу и поддержку белые трудящиеся в Америке сейчас поддерживают Дональда Трампа? Также не удивительно, что примерно такой же слой населения в Великобритании выступает за "брексит" из убежденности в том, что причина всех их проблем — иммигранты.