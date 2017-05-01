Пресса Британии: между Меркель и Путиным — политическая пропасть

В обзоре британских газет:

От встречи Путина с Меркель не ждут ничего

США обещают разобраться с КНДР

100 дней Трампа: новый конфликт с прессой

Кличко — боец и джентльмен

У Черного моря

"Вряд ли Ангеле Меркель и Владимиру Путину удастся преодолеть политическую пропасть", — пишет Financial Times о предстоящем 2 мая визите германского канцлера в Сочи.

Это ее первая поездка в Россию за последние два года, однако надежды на то, что предстоящая встреча с российским президентом даст существенные результаты, призрачны, считают аналитики FT. Разногласия двух глав государств по ключевым вопросам мировой повестки слишком глубоки.

Ситуация в Сирии, война на Украине, предполагаемое вмешательство России в политические процессы западной Европы — вот основные, но отнюдь не единственные темы, по которым стороны кардинально расходятся. При этом, пишет газета, оба лидера не прочь возобновить личный контакт.

Во время последней встречи Меркель и Путина в Белом доме все еще главенствовал Барак Обама. Но настала эпоха Трампа. Москве и Берлину предстоит выяснять отношения в условиях новых мировых процессов, но для начала надо еще понять, в какой степени новый президент США способен изменить баланс сил.

В преддверии встречи стороны единодушно заявили, что по украинскому вопросу никаких прорывов не будет. Именно события на востоке Украины стали причиной для самого серьезного со времен холодной войны обострения во взаимоотношениях Берлина и Москвы, напоминает FT.

Ряд европейских дипломатов поставили под вопрос целесообразность новой встречи в формате Нормандской четверки, в рамках которой лидеры России, Украины, Франции и Германии пытаются найти способ урегулирования украинского кризиса. В Европе все более скептически смотрят на способность четверки положить конец конфликту, унесшему с 2014 года около 10 тысяч жизней.

"Мы по-прежнему очень критически относимся к аннексии Крыма и боевым действиям на Украине. Но мы хотим установить диалог с Москвой, поэтому госпожа канцлер продолжает разговаривать с Путиным", — цитирует издание спецпредставителя Германии в России Гернота Эрлера.

Стефан Мейстер из Совета по международным вопросам Германии считает, что Ангела Меркель едет в Москву, имея хороший козырь под названием "Трамп". По мнению аналитика, она даже может добиться от Путина большей гибкости в украинском вопросе, если даст понять, что на эскалацию конфликта в этом регионе Дональд Трамп может ответить каким-нибудь опасным для Москвы способом — например, более интенсивными действиями в Сирии.

Однако у Москвы тоже есть свои планы на этот визит. Financial Times напоминает, что Ангела Меркель в марте ездила в Вашингтон, а совсем недавно принимала у себя дочь Дональда Трампа Иванку. Российская "Независимая газета", пишет FT, высказала предположение, что Путин захочет получить кое-какую информацию из первых рук.

"Возможно в планах России и есть намерение делиться информацией по Трампу, но в планах Германии этого точно нет", — поспешил заявить один из высокопоставленных политиков Германии.

"Кремль немного недоумевает относительно того, что происходит в мире с тех пор, как парень, которого американские СМИ называли нашей марионеткой, поселился в Белом доме", — говорит Федор Лукьянов, председатель неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике".

Организаторы встречи заявили, что, среди прочего, лидеры двух стран обсудят вопросы энергетики, экономического партнерства, а также предстоящий саммит "Большой двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге под председательством Ангелы Меркель. Канцлер попробует убедить президента России в том, что ЕС гораздо сильнее, чем ему кажется, и может выступить единым фронтом в вопросе экономических санкций против Москвы, пишет газета.

Язык переговоров — не проблема. Ангела Меркель в совершенстве говорит по-русски, а Владимир Путин выучил немецкий в годы своей службы в КГБ в Дрездене. И все же, завершает свою статью Financial Times, вряд ли поборнице свободы-канцлеру и кремлевскому боссу с авторитарными замашками удастся найти общий язык на берегах Черного моря.

Корейский кризис

"Америка разберется с Ким Чен Ыном так или иначе", — предупреждает советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Американский генерал-лейтенант считает, что угроза Соединенным Штатам и из региональным союзникам со стороны Северной Кореи все возрастает, и смотреть на это сквозь пальцы более не возможно, пишет Times.

"Режим стремится оснастить свои ракеты ядерными боеголовками, и мы мириться с этим мы не можем. Президент ясно дал понять, что он намерен решить эту проблему тем или иным способом", — заявил Макмастер.

Он призвал все страны региона, которым угрожает потенциальная опасность — Южную Корею, Японию и даже Китай — вместе с США дать отпор Пхеньяну. При этом советник подчеркнул, что Дональду Трампу очень не хотелось бы прибегать к военным способам решения задачи.

В ответ на такие заявления Пхеньян пригрозил потопить находящиеся в водах Корейского полуострова американский авианосец "Карл Винсон" и атомную подводную лодку США USS Michigan.

"Как только USS Michihan предпримет даже самый малейший маневр, ей придется принять страшную участь, превратившись в подводный призрак, без каких-либо шансов подняться на поверхность", — говорится на пропагандистском сайте Северной Кореи Uriminzokkiri. Власти КНДР также пообещали превратить корабли военного флота США в груду железа "своей непобедимой военной мощью, основанной на ядерных силах", пишет Times.

Спустя несколько часов после появления публикации на северокорейском сайте глава аппарата Белого дома Райнс Прибус сказал, что Северная Корея — главный вопрос в американской повестке дня. "В настоящий момент ни у нашей страны, ни у всего региона нет более серьезной угрозы, чем то, что происходит в Северной Корее", — заявил политик.

Накануне Вашингтон подтвердил, что заплатит за размещение на территории Южной Кореи сверхновой системы противоракетной обороны для защиты от Севера. Такой договор был заключен еще при Бараке Обаме. Дональд Трамп, в свою очередь, предупредил Пхеньян, что он рискует развязать "масштабный конфликт".

В качестве демонстрации своей солидарности с США Япония отправит к "Карлу Винсону" свой самый большой боевой корабль "Идзумо", сообщает издание.

Папа римский Франциск призвал все вовлеченные стороны соблюдать спокойствие. "Я не думаю, что человечество сегодня сможет вынести войну", — сказал понтифик и попросил ООН играть более активную роль в урегулировании вопроса о Северной Корее.



Опять популизм?

Все британские газеты отметили 100-дневное пребывание Дональда Трмпа на посту президента США.

Эту первую значимую дату Трамп предпочел встретить не на обычном приеме для прессы в Белом доме, а в городке Харрисбург в штате Пенсильвания, который сыграл очень важную роль в его победе на выборах, пишет Daily Telegraph.

Собрав там большую толпу своих сторонников, Трамп снова перешел на популистскую риторику: "Америка — прежде всего".

"Все эти сто дней моя администрация ежедневно работала на благосостояние великих граждан нашей страны. Мы одно за другим выполняем все наши обещания, и люди этим очень довольны", — сказал в своей речи президент.

Он заверил, что вот-вот начнется строительство стены между США и Мексикой, а он жестко возьмется за миграционную политику. Кроме того, сказал Трамп, никто не отменял его намерения победить ИГИЛ, а также отменить реформу здравоохранения своего предшественника Obamacare.

"Даже не волнуйтесь об этом. Будьте уверены. Идите домой, идите спать", — попросил Трамп своих сторонников. "США! США!", — раздалось в ответ.

"Сейчас в Вашингтоне проходит большой прием. Большое число актеров Голливуда и журналистов в эту минуту потешают друг друга в стильном бальном зале в сердце нашей столицы. Но я не мог бы желать большего, чем быть сейчас за 160 километров от Вашингтона в окружении гораздо большего числа намного более прекрасных людей", — заверил президент.

Дональд Трамп — первый после Рональда Рейгана глава Белого дома, пропустивший ежегодный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA). Помимо журналистов, на него приглашаются также многие знаменитости из других сфер деятельности, в том числе шоу-бизнеса. Это мероприятие с максимально строгим дресс-кодом, но неформальное по содержанию. Речи всех выступающих изобилуют шутками.

Однако, пишет DT, Рейган пропустил этот престижный прием, потому что в 1981 году восстанавливался после покушения на него. Трамп же сделал это совершенно осознанно.

Ранее Дональд Трамп обрушился на американские средства массовой информации за то, что они искажают факты о его деятельности в первые 100 дней президентства и намеренно занижают его заслуги.

"Мы не фейковые новости, мы не мешаем работе новостных организаций и мы — не враги американцев", — словно переговариваясь с находящимся в Пенсильвании президентом, сказал, выступая на приеме, президент WHCA Джефф Мейсон.

Одним из гостей была даже пущена шутка, что Трамп не находится со всеми в Белом доме, потому что на самом деле живет в Москве, и лететь оттуда долго. В ходе предвыборной гонки прессам США часто писала о взаимных симпатиях Дональда Трампа и Владимира Путина и даже предполагала, что за победой американского миллиардера может каким-то образом стоять Москва. Однако первые 100 дней Трампа на посту президента не выявили его намерений тесно дружить с Россией.

Потрясающий бой

И еще одна тема, попавшая абсолютно во все газеты, а местами и сразу на несколько разворотов — это бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В бою за титул чемпиона мира по версиям IBO (Всемирной боксерской организации) и Международной боксерской федерации (IBF), а также суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Кличко проиграл молодому британцу только в 11-м раунде.

Газеты взахлеб рассказывают о том, насколько ярким и равным был бой.

Times пишет о том, что на протяжении всей карьеры Кличко, и даже в те годы, когда он абсолютно доминировал на мировом ринге, его называли "скучным, роботоподобным бычком". Так очень многие любители бокса воспринимали его манеру ведения боя, и для самого боксера такая рецензия — не новость, пишет газета.

Но если после боя с Джошуа Владимир Кличко решит уйти из спорта, он навсегда останется в сознании болельщиков настоящим бойцом и джентльменом.

По мнению многих спортивных комментаторов, результат боя на Уэмбли даже нельзя назвать поражением Кличко. То есть технически, да, он проиграл, но проигравшим при этом не был. Бой был очень красивым и равным.

"Я думал, он больше не поднимется", — цитирует Times Кличко, описавшего свое состояние в шестом раунде, когда он отправил британца в нокаут острым ударом справа. Впервые за свою карьеру Энтони Джошуа оказался на полу.

"Возможно, мне надо было добавить, после того, как он упал. Правильно ли был остановлен бой, или надо было продолжать? Не важно. Рефери принял решение, и я должен это уважать. Я — боец, я хочу биться как можно дольше. Это был удивительный вечер. Жаль, что мне не удалось победить", — рассуждал после боя Кличко.

Кличко признался, что даже после того как Джошуа поднялся, ему казалось, что у соперника не осталось ни сил, ни способности концентрироваться. Но англичанин приходил в себя по ходу последующих раундов. Издание в этой связи напоминает, что Энтони Джошуа 27 лет, а Владимиру Кличко — 41.

Теперь Кличко предстоит решить, что дальше, пишут британские газеты. Боец внутри него, конечно, захочет продолжать, внутренний голос прагматизма подтолкнет к завершению карьеры. Единственное, чего бы хотелось всем болельщикам, которым был подарен такой восхитительный бой — чтобы это решение было тщательно обдуманным.