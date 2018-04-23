Пресса Британии: Кремль может "сломать интернет" в России

В обзоре британской прессы за 23 апреля: Кремль заблокировал Telegram, а Facebook может стать следующим. Санкции США против Дерипаски угрожают европейским металлургическим заводам закрытием. У британской контрразведки МИ5 есть проблема: ее сотрудники слишком молоды. Потери недели: диджей Avicii и "Мини-Мы" из "Остина Пауэрса".

Подражая Китаю, Россия может "сломать интернет"

Долгое время Россия пыталась подражать соседнему Китаю в регулировании интернета. Пока Кремль не дотягивает до уровня КНР, однако в попытках это сделать он может "сломать интернет", пишет Independent.

В пятницу, 13 апреля, судье Юлии Смолиной понадобилось 19 минут, чтобы принять решение о блокировке мессенджера Telegram. Роскомнадор начал исполнять его в понедельник, 16 апреля, то есть еще до того, как была рассмотрена апелляция.

После этого началась игра в кошки-мышки. Как только были заблокированы первые подсети, Telegram перевел свои сервера на другие IP-адреса. К середине дня 19 апреля в черный список попали 18 миллионов IP-адресов, при том что за предыдущие годы были заблокированы лишь 38 тысяч.

От действий Роскомнадзора пострадали многие компании, включая банки. В воскресенье Gmail и ряд других сервисов Google оказались недоступны для многих российских пользователей из-за того, что власти начали закрывать доступ к крупным сетям, которые, как им казалось, использовались для обхода блокировки.

Мессенджер между тем остался доступен для многих пользователей.

"Кремль столкнулся с досадной реальностью, в которой интернет оказался сильнее его самого тяжелого кулака", — пишет журналист издания Оливер Кэрролл. Однако многие опасаются, что власти могут перейти к более жестким действиям.

Первые блокировки ресурсов в Рунете произошли в 2012 году. Теперь достаточно решения суда в отдаленной сибирской деревне, чтобы полностью отключить любой сайт. В этом году такая судьба постигла, к примеру, крупнейший ЛГБТ-портал gay.ru, а также многие сайты знакомств и порноресурсы.

В 2015 году через парламент прошел новый закон, который требует от IT-компаний переместить данные о российских пользователях на сервера внутри страны.

Сторонники более жестких мер в Кремле не скрывают, что хотят построить в стране аналог "Великого китайского файервола".

Китайский путь — это только один из трех сценариев, которые рассматривают, сообщил газете независимый эксперт Константин Гаазе. Другой вариант: продолжать бессистемные блокировки ресурсов, как до этого.

Кроме того, Россия может продолжить закрывать доступ к подсетям и IP-адресам. Однако если это не принесет значимых результатов, властям придется договариваться с Apple и Google: например, о том, чтобы они запрещами определенным приложениям сообщать пользователям адреса новых серверов.

Опыт такого сотрудничества уже был. В 2016 году IT-гиганты заблокировали намного менее популярную, чем Telegram, социальную сеть LinkedIn, однако пока неясно, готовы ли они пойти навстречу властям в нынешней ситуации.

Также Россия может решить пересмотреть нынешнее судебное решение. Или наоборот — оградить интернет фильтрами и "белыми списками" разрешенных ресурсов.

На заседании Совета Безопасности РФ, которое прошло во вторник, не было принято однозначного решения, сказал Independent Гаазе. Скорее всего, нынешнее положение дел сохранится до инаугурации президента Путина в мае, рассуждает он.

Пока Россия не может позволить себе "великий файервол", так как не имеет нужных технологий, говорит эксперт Андрей Солдатов — соавтор книги "Битва за Рунет. Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас".

Суровость российского законодательства, регулирующего интернет, шла рука об руку с недостатком исполнения, говорил IT-предприниматель Андрей Хомак. Блокировкой Telegram Кремль продемонстрировал свою решимость к схватке, показав свою силу "в самом примитивном смысле слова".

Технические сбои на прошлой неделе власти могут интерпретировать как свой политический успех, отмечает Солдатов. "Сейчас никто не мешает [властям] пойти против Facebook", — считает он.

Санкции США против Дерипаски грозят потерями европейскому бизнесу

Ограничительные меры Вашингтона против российских бизнесменов могут привести к закрытию металлургических комбинатов за пределами страны, предупреждают европейские производители алюминия. Их опасениями делится Financial Times.

Санкции запрещают компаниям из Европы закупать сырье у "Русала" — компании, подконтрольной миллиардеру Олегу Дерипаске. В итоге нескольким крупным европейским производителям приходится искать альтернативных поставщиков глинозема, который используется в производстве алюминия.

В итоге часть мощностей придется закрыть. Нехватка сырья может ударить и по другим отраслям — от автомобильных заводов до производителей тары или фольги. В то же время на лицензирование новых поставщиков (особенно из Китая) может понадобиться некоторое время, отмечает газета.

При наихудшем сценарии предприятиям придется свернуть производство в Европе, утверждает норвежский производитель алюминия Norsk Hydro. Сокращение производства на заводе по выплавке алюминия — это достаточно резкий шаг и чтобы впоследствии восстановить прежние мощности может потребоваться несколько месяцев.

Немецкая бизнес-ассоциация WVMetalle, представляющая 665 металлургические компании, предупредила о возможных сокращениях поставок металла и дальнейший рост цены на него.

На "Русал" приходится 6% мировых поставок глизнозема.

В британской контрразведке много "молодых аналитиков, уткнувшихся в мониторы"

Британская служба безопасности МИ5, отвечающая за контрразведку, — это "молодая" организация, состоящая из аналитиков, которые пришли прямиком из университета и сидят за экранами компьютеров, заявил эксперт по терроризму Дэвид Андерсон. На его слова ссылается Daily Telegraph.

По его словам, есть риск того, что подобные сотрудники будут недостаточно подозрительны и привыкли работать с массивами данных, а не в поле.

В прошлом году Андерсон в качестве независимого эксперта изучал то, как полиция и МИ5 отреагировали на четыре теракта в Британии, произошедшие в период с марта и июнь. Он пришел к выводу, что спецслужбы должны "делиться плодами своей разведдеятельности чуть более широко".

Теперь он проверит, какие реформы провели обе службы, после чего выступит с докладом перед министром внутренних дел и премьер-министром Британии в январе.

Нельзя узнать организацию через обшитый деревом кабинет ее директора — нужно присматриваться к тому, что происходит в лифте или в столовой, поделился Андерсон своими методами работы.

"Это крайне впечатляющая организация и она очень хорошо работает с полицией, в этом можно не сомневаться", — сказал он в интервью американскому блогу Lawfare. Молодость организации может быть связана с тем, что в последние годы она нанимала много новых людей, предположил он.

В четырех нападениях, которые произошли в Лондоне и Манчестере прошлой весной, погибли 36 человек, а еще 200 получили ранения.

Аналитики МИ5 — "блестящие молодые люди", подчеркнул Андерсон. Однако иногда, чтобы понять, что происходит, к примеру, в южном Манчестере, где терроризм часто смешан с преступностью и наркотиками, нужен человек с опытом работы в поле, полагает эксперт.

В МИ5 отказались от комментариев.

Некрологи: шведский электронный музыкант и звезда "Остина Пауэрса"

В пятницу, 29 января, в Омане скончался 28-летний шведский электронный музыкант и диджей Avicii, а в США 21 апреля умер 49-летний актер Верн Троер, известный по ролям в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе. Покойным посвящены материалы в нескольких британских изданиях.

Выступавший под псевдонимом Avicii (вариант написания слова avici, обозначающего ад у буддистов) Тим Берглинг "возглавил революцию в электронной танцевальной музыке", пишет Guardian.

Свой первый контракт музыкант заключил еще в 17 лет. С тех пор его треки и альбомы оказывались на вершинах чартов по всему миру, а на стриминговой платформе Spotify композиции прослушали свыше 11 млрд раз. По оценке Forbes, только за 2015 год он заработал 19 млн долларов (свыше 1 млрд рублей по текущему курсу).

В последние годы Берглинг страдал от проблем со здоровьем, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя.

"Ты путешествуешь, ты живешь в чемодане, ты приезжаешь в места, где всюду бесплатный алкоголь, — скорее, странно, если ты не пьешь… Просто это вошло в привычку, потому что ты полагаешься на воодушевление и уверенность в себе, которые ты получаешь от алкоголя", — рассказывал он в интервью.

Американский актер Верн Тройер получил известность, сыграв клона доктора Зло по прозвижу Мини-Мы в комедийных фильмах про британского шпиона Остина Пауэрса. Кроме того, Тройер сыграл гоблина Крюкохвата, работавшего в банке Гринготтс в фильмах о Гарри Поттере.

Тройер, чей рост составлял 80 сантиметров, страдал от алкоголизма и депрессии. Ранее в апреле он попал в больницу в Лос-Анджелесе.

"Это грустный день, но я надеюсь, что теперь он в лучшем мире. Его будет очень не хватать", — прокомментировал смерть коллеги Майк Майерс — один из создателей Остина Пауэрса и исполнитель его роли в фильмах.

"Верн был крайне внимательным человеком. Он хотел заставить всех улыбаться, быть счастливыми и смеяться", — говорится в официальном заявлении по поводу кончины артиста.