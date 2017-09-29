Пресса Британии: каталонский кризис для ЕС страшнее "брексита"

В обзоре британских газет:

Каталония готовится забить гвоздь в "европейский проект"

Консерваторы должны продать молодежи капитализм также удачно, как Корбин продает им социализм

Британцы вернулись к старым предрассудкам

Каталонский тупик для ЕС

Daily Telegraph пишет, что кризис в Каталонии является большей угрозой для Евросоюза, чем "брексит".

Газета цитирует мнение Мануэля Вальса, бывшего премьер-министра Франции и сына знаменитого каталонского художника, который предупреждает, что если запрещенное правительством Испании голосование о независимости Каталонии все-таки произойдет и приведет к отделению этой части страны, то это станет концом европейского проекта.

Тем, кто знает недавнюю историю, еще памятны ужасные картины Гражданской войны в Испании, которые всплывают в воображении сейчас при просмотре видео и телекадров из предреферендумной Каталонии.

Ситуация может стать еще хуже, с учетом давления, которое испанские центральные власти проводят перед референдумом.

По мнению издания, своими действиями премьер-министр Испании лишь эскалирует ситуацию, в то время как исходно каталонцы хотели всего лишь большей автономии по аналогии с баскской моделью с собственным бюджетом и налогообложением.

Сейчас же все стало зависеть от того, заблокируют ли испанские военные участки для голосования и провозгласят ли настроенные сепаратистски каталонские власти независимость.

Проблема в том, что ЕС, который лидеры каталонцев обвиняют в пассивности и невмешательстве, действительно ничего не может сделать, кроме как поддержать центральное правительство Испании, так как такое поведение соответствует букве и духу законов ЕС.

Но хорошего варианта, похоже, не будет. Каталонские лидеры кричат "не забудем, не простим", Мадрид обещает независимой Каталонии безработицу, падение ВВП, а может ведь еще и закрыть экономические границы, использовать свое право вето в Брюсселе и закрыть дорогу Каталонии в ЕС и доступ к кредитам валютного фонда.

Но, по мнению газеты, действуя так браво, Мадрид забывает, что катастрофа накроет и саму Испанию, ведь Каталония — самый динамичный и богатый регион страны.

ЕС оказался в тупике, пишет Daily Telegraph.

С одной стороны грядущий юридический кризис в Венгрии и Польше. С другой — восточно-европейские страны, бунтующие против квот на расселение беженцев-мигрантов.

С третьей — отношения с Турцией разладились. Теперь еще и Испания угрожает отказаться от евро, если Каталония не повинуется.

На этом фоне "брексит" становится не только меньшим злом, но и единственной проблемой, которую можно решить с помощью здравого смысла, заключает газета.



Как продать капитализм?

Как и предполагали британские газеты, обсуждая триумфальную конференцию лейбористов, прошедшую на этой неделе в Брайтоне, консерваторы, чей ежегодный слет начнется в это воскресенье в Манчестере, вынуждены будут ответить на вызовы Корбина.

Тереза Мэй начала действовать заранее, как пишет Daily Telegraph. Премьер-министр считает, что задача консервативной партии привить молодому поколению ценности капитализма, рассказать ему о важности рыночной экономики и свободного рынка и предупредить об опасности социализма.

Мэй признала, что внеочередные выборы партия провела так неудачно, потому что попросту оказалась к ним не готова. Консерваторы ошибочно полагали, что риск социализма в стране остался в далеком прошлом и покрылся пылью.

Но, как признает лидер консерваторов, похоже, надо вновь объяснять уже новому поколению избирателей все то, что объясняли 30 лет назад их родителям. Молодые люди выросли в других условиях и, возможно, не видят опасностей, которые кроются за ограничением рыночной экономики.

Мэй назвала взгляды лидера лейбористов Джереми Корбина "идеологическим экстремизмом", сравнив его программу с деятельностью правительства Венесуэлы.

Она также выразила опасение, что при распространении таких взглядов вместе с разочарованием в рыночной экономике придут и протекционизм в международной торговле и инфляционная внутренняя политика. Такой способ управления, по мнению консерваторов, не защитит бедных, а сделает их еще беднее.

По мнению Daily Telegraph, теперь на конференции премьер-министр должна рассказать не только о недостатках социализма, но и о творческом потенциале капитализма, чтобы противопоставить товару Корбина что-то не менее привлекательное и понятное для молодежи.

Британия все еще расистская страна?

Британские газеты анализируют шокирующие свежие данные Института социальных исследований NatCen, которые показывают, что этнические предрассудки в Соединенном Королевстве изменились, но меньше их не стало.

С одной стороны, пишет газета Times, людей, испытывающих предубеждения перед однополыми отношениями, становится все меньше, но число тех, кто признает, что разделяет некоторые расовые предубеждения, и не думает снижаться.

25% британцев признались, что частично или полностью разделяют этнические и расистские предубеждения.

При этом, по мнению исследователей, на самом деле их больше, потому что такого рода предрассудки не та черта, которой люди обычно хвастаются.

Еще три года назад 18% британцев открыто признавалась, что считают, что представители "некоторых рас или этнических групп умнее", а 44%, что " более усидчивы".

С подозрением британцы относятся и к межрасовым, межэтническим и межрелигиозным бракам.

И это при том, что еще три года назад Управление национальной статистики посчитало, что одна из десяти пар в стране — межэтническая. Неужели это никак не влияет на исчезновение предрассудков?

Британцам, которые привыкли думать о себе, как о нации с развитыми толерантностью и либерализмом, сложно в такое поверить, пишет газета.

Возможно, понимание предрассудков стоит немного обновить?

Так, по мнению директора аналитического центра Runnymede Trust Омара Хана, последнее время общество было так занято борьбой за толерантность, что несколько подзабыло, что позволило предрассудкам начать снова распускаться в привычной нише расовой и этнической предубежденности.