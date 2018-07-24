24.07.2018, 19:20

Пресса Британии: как ЧМ в России многое расставил по местам

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bbcrussian.com
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Melu enne Argentiina Islandi mängu Spartaki staadioni juures
Melu enne Argentiina Islandi mängu Spartaki staadioni juuresFoto: Andres Putting

Недавнее заявление футболиста сборной Германии Месута Озила об уходе из национальной команды в связи с организованной в СМИ травлей, которую сам спортсмен турецкого происхождения назвал расистской, стало не только причиной громкого скандала в Германии, но и оказалось в центре внимания британских газет.

Так Daily Telegraph приглашает познакомиться с "новым видом футбола — политическим". Ведущий спортивный журналист издания Пол Хейворд пишет, что чемпионат мира в России окончательно развенчал миф о возможности отделить спорт от политики. В качестве подтверждения обозреватель приводит примеры других футболистов, оказавшихся в центре скандалов на этом турнире.

Это Ромелу Лукаку, который жаловался на бельгийских журналистов, в дни побед называвших его бельгийцем, а после поражения сборной от команды Франции — конголезским легионером. И египтянин Мохамед Салах, которого едва ли не насильно затащили на фотосессию с Рамзаном Кадыровым, имевшую, по мнению Хейворда, явный политический подтекст.

Guardian также анализирует политические аспекты демарша Озила, концентрируясь на проблеме расизма в Германии. Издание цитирует своих немецких коллег из Die Zeit, которые вслед за Озилом "потеряли веру в прогрессивное немецкое общество" и обеспокоены усилением голоса ультраправых в стране.

Им вторит Times, говоря о тревожном сигнале из Германии: расизм поднимает голову. Но при этом, газета не удержалась и от критики в адрес игрока, который, сфотографировавшись с Реджепом Эрдоганом, тем самым позволил вовлечь себя в предвыборную кампанию одиозного турецкого лидера.

Британии грозит исход крупных компаний

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Американские банки выступили с предостережением в адрес британского правительства: если не снизить налоги, страна может столкнуться с исходом финансовых компаний после "Брексита", сообщает Financial times. Газета приводит слова одного из руководителей с Уолл-стрит, который сказал, что, если Лондон хочет и впредь оставаться финансовым центром, казначейству Великобритании придется заплатить за это определенную цену.

При этом, как отмечает издание, канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд на днях заявил, что, как он надеется, любые потери британского финансового сектора от "Брексита" могут быть компенсированы повышением активности на развивающихся рынках за пределами Европы. Кроме того, по мнению министра, Британия сохранит конкурентоспособность среди других финансовых центров, благодаря преимуществам своей правовой системы, распространенности английского языка и выгодному часовому поясу, в котором она расположена.

Однако несколько крупных банков, включая JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs и Bank of America, уже провели углубленные обзоры конкурентоспособности стран, в которых они работают. И похоже, сейчас, когда президент США Дональд Трамп снизил налоги и ослабил государственное регулирование — сравнение не в пользу Великобритании.

Квартала "красных фонарей" не будет

Times рассказывает своим читателям о том, что созданный в 2014 году в Лидсе квартал "красных фонарей", ставший первой в Великобритании легальной зоной, где работницы секс-индустрии предлагают себя клиентам, разочаровал своих инициаторов — чиновников. По словам одного из них Марка Добсона, несмотря на то, что несколько лет назад схема выглядела эффективной, на деле она провалилась.

Вместо того чтобы обеспечить безопасность для занимающихся проституцией женщин и снизить число венерических заболеваний, в реальности квартал "красных фонарей", наоборот, превратился в место, где они стали легкой добычей для насильников и представителей криминальных структур.

Жители района жалуются на то, что проститутки и их клиенты занимаются сексом в подворотнях и автомобилях, припаркованных на улицах, а в местном парке на земле остаются использованные презервативы и иглы от шприцев. Сами проститутки говорят о том, что создание зоны позволило клиентам почувствовать себя безнаказанными — в разы участились случаи насилия и принуждения к незащищенному или групповому сексу.

По словам представителей местных органов, после открытия района "красных фонарей" здесь резко выросло число преступлений, а в городе зафиксирован рост заболеваний, передающихся половым путем. Сейчас местные жители требуют закрытия зоны, и, вероятнее всего, такое решение будет вскоре принято.

Обзор подготовил Александр Орехов, bbcrussian.com

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