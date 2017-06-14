Пресса Британии: как бы не начать "брексит"

В обзоре британских газет:

"Коалиция хаоса" ковыляет помаленьку

Европа предлагает Британии подумать еще раз

Путин и дети

Сомнительные союзы еще никому не помогали удержать власть

""Коалиция хаоса" Терезы Мэй проковыляла еще один день" — трудно было бы более красноречиво высказать свое отношение к новому правительству консерваторов, чем это сделала в названии своей редакционной статьи газета Guardian.

Бывший премьер-министр страны консерватор Джон Мейджор, сообщает газета, выступает категорически против альянса с североирландскими юнионистами и требует от правительства "фактов, а не пустых надежд" в вопросе "брексита". Спустя пять дней после болезненного для правительства исхода выборов оно все еще пытается выбраться из-под руин собственной ужасной кампании, ощутимо пошатнувшегося лидерства Терезы Мэй и растущей популярности лейбористов, считает газета.

Вдумчивое и внятное противостояние любого рода формальным отношениям с ДЮП, которое сформулировал в интервью Би-би-си Джон Мейджор — спустя буквально несколько минут после того как лидер партии Арлин Фостер зашла в дверь Даунинг-стрит, 10 для начала переговоров о формализации таких отношений — должно быть услышано внутри Консервативной партии.

Роль Мейджора в североирландском мирном процессе в 90-е годы придает весомость его мнению о том, что такой альянс нарушит "строгую беспристрастность", которую правительство обязано сохранять по отношению к ситуации в Северной Ирландии и, в особенности, в хрупких переговорах по восстановлению разрушенного соглашения о разделе власти, и о том, какую роль этот альянс сыграет в неопределенности пост-брекситовской эры.

Издание цитирует мнение Джона Мейджора о том, что какой бы ни была эта договоренность, она нанесет сокрушительный финальный удар по утверждению тори о том, что правление их отвечает национальным интересам. Более того, Мейджор даже не уверен, что она так уж необходима для удержания консерваторами власти. Правительство меньшинства будет функционировать с огромным трудом, но оно, уверен Мейджор, совершенно точно в гораздо большей степени будет отвечать национальным интересам.

Произошедшая в понедельник первая встреча нового кабинета подтвердила, что политика жесткой экономии, уже и без того смягченная в первом бюджете министра финансов Филиппа Хэммонда, будет и дальше смягчаться. Во всяком случае, разговоры о политике жесткой экономии не ведутся вот уже целый год. Что это означает на практике, пока неясно. Введенное Джорджем Осборном ограничение роста пособий пока сохраняется в силе. В результате в 2021 году примерно 10 миллионов семей будут жить хуже, чем они жили в 2015-м, предрекает Guardian.

А может обойдемся без "брексита"?

Times рассказывает, о том, что представители Германии и Франции на разном уровне и разными словами намекают Терезе Мэй, что еще не поздно передумать и отказаться не только от жесткого "брексита", но даже от мягкого его варианта. Но задуматься об этом надо прямо сейчас.

Как сообщает Times, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Терезу Мэй, что с началом намеченных на следующую неделю переговоров о выходе Британии из ЕС, возвращение в союз, в случае изменения решения, будет затруднительно.

На встрече двух лидеров в понедельник Мэй продолжала настаивать на начале переговоров несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно ее полномочий вести такие переговоры и растущих сомнений в правильности и действенности ее стратегии.

Отвечая на вопрос, считает ли он, как и министр финансов Германии Вальтер Шойбле, что Британию, в случае изменения ее позиции ждут в Брюсселе "открытые двери", Макрон высказался осторожно.

"Конечно же, двери остаются открытыми, всегда открытыми, вплоть до окончания переговоров о "брексите", — сказал он.

"Решение о выходе из ЕС было принято народом Британии, а к таким решениям я отношусь с уважением, — добавил он. — Не мне судить, можно ли ставить его под сомнение, но вплоть до окончания переговоров, дверь всегда можно будет открыть заново. Но следует помнить, что, как только переговоры начнутся, повернуть ситуацию вспять будет труднее".

Макрон, по словам его помощников, стремился в переговорах с Мэй придерживаться примирительной позиции. Как джентльмен, он не хотел привлекать внимание к ее ослабленной в результате последних выборов позиции.

Он сказал, что Франция будет придерживаться сложившихся на протяжении всего прошлого века партнерских отношений с Британией.

В то же время, окрыленный убедительной победой своей партии на парламентских выборах, он сказал Мэй, что Франция наряду с Германией полна решимости еще более укрепить европейский проект, цельность которого не пострадает в результате "брексита".

Беспокойные "дети Путина" не успокоятся

Times, анализируя прошедшие в России 12 июня массовые акции протестов, пытается спроецировать их на послевыборное время. Газета полагает, что время "клептократии Путина" выходит, а за внешней строгостью режима скрывается страх перед будущим.

"Дети Путина" беспокойны, пишет газета. Конечно, не настоящие дочери президента, а поколение, которое доросло до политической зрелости в течение 17 лет его правления. "Они вышли на улицу в марте с криком "Путин — вор!", — пишет обозреватель издания Роджер Бойс, — и были избиты. На этой неделе они снова вышли, и снова их избили". Автор материала в Times считает, что переизбрание Путина на еще один срок выглядит мрачной перспективой для тех, кто все еще надеется на открытую Россию, возглавляемую подотчетными лидерами.

Бой считает, что арест Навального непосредственно перед демонстрацией должен был показать, что когда он особо раздражает Кремль, всегда найдется возможность его удалить с поля. Так что пусть даже он и считается официальным претендентом на место Путина на президентских выборах, его не стоит рассматривать как серьезного оппонента. Так как еще один шестилетний срок, в случае, если нынешний президент собирается придерживаться действующей конституции, будет для него последним, именно эта конечность его власти будет определять большую часть повестки дня.

Путин должен будет использовать свои оставшиеся годы, чтобы установить преемственность и найти послушного преемника, который защитит его состояние, даст ему пожизненный иммунитет от судебного преследования и достойное место в книгах по истории, пишет Times.

Все диктаторы опасаются, что они что-то пропустили, что прилив начинает поворачиваться против них, говорится далее в статье. Если они также прошли обучение в школе КГБ, то они еще и заранее готовят маршруты отхода. Бойс цитирует слова Путина в интервью Оливеру Стоуну о его ужасе, что будет, если Ельцин его уволит: "Я думал только об одном: где спрятать детей. У меня не было телохранителей. Ничего. Как я буду дальше жить?!"

"Теперь тревога вернулась, — пишет Times.- Что, если Запад использует Навального, может предположить российский лидер, чтобы взбудоражить "детей Путина" после грядущих президентских выборов и поставить вопрос о легитимности его победы? Что, если случится хаос, виденный уже на Украине?"

Навальный понимает, насколько социальные сети могут досадить автократам. Если он смог запустить съемочный дрон над поместьями путинских коллег, то страшно даже представить, чего он может достичь, он может сделать, набив несколько урн для голосования по всей стране.

Хаотическое начало возможного последнего президентского срока Путина могло бы установить его тональность и создать баланс преимуществ между силовиками-аппаратчиками, соревнующимися за преемничество. Но Путин не хочет, чтобы его варианты выбора были сужены из-за этого, полагает автор статьи. Поэтому появилась специально обученная Национальная гвардия, увеличено давление на НКО, а адвокатов-правозащитников не допускают в тюрьмы.

В основном, однако, Кремль обеспокоен тем, что "дети Путина", несчастные городские молодые люди, могут объединиться с рабочими, которые по всей стране выступают против низкого уровня жизни и увольнений. Иногда эти столкновения едва заметны и игнорируются даже местной прессой. Но двухлетний спад цен на нефть и западные санкции способствовали росту числа забастовок и банкротств предприятий.

Очевидно, что хотят россияне возвращения к периоду 2005-2008 годов, когда был экономический рост и хорошие отношения с Западом. Но для этого нужны реформы, которые будут включать непопулярные меры, такие как повышение пенсионного возраста. На это можно будет решиться только после того, как Путин благополучно обеспечит себе последний срок. Страна должна быть "спокойной", прежде чем ее можно попросить о финансовых жертвах.

Times считает, что чем дольше Путин сохраняет власть, тем больше он беспокоится о будущем. Он закрывает глаза на изменения, которые происходят в стране. Путинская система правления, построенная вокруг личной лояльности и баронной прибыли, является прямым препятствием на пути к изменениям. Если бы он был так же логичен в своих действиях, как и Оливер Стоун в своем фильме его рисует, он бы ушел в отставку ради долгосрочных интересов своей страны.