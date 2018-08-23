Пресса Британии: Европа вряд ли объединится против России

В обзоре британской прессы:

Британия хочет новых санкций

Лондон должен сплотить Запад

Газовые замашки Кремля

В сауне через море

Лондон против Москвы

Guardian пишет, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал страны ЕС следовать примеру США и наложить более жесткие санкции на Россию в связи с применением химического оружия при нападении в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей.

По его словам, таким образом можно будет добиться того, что Россия будет соблюдать международное право. Хант также призвал предпринять дополнительные меры с тем, чтобы предотвратить вмешательство России в процесс демократических выборов в странах Запада.

"Да, мы должны вести диалог с Москвой, но мы также должны дать ясно понять: российская внешняя политика при президенте Путина сделала мир менее безопасным", — сказал министр.

Хотя президент Трамп, отмечает газета, на личном уровне хорошо относится к Владимиру Путину, его администрация приняла гораздо более жесткие меры по отношении к России, чем Евросоюз.

Вашингтон наложил санкции не только на Россию, но и на целую группу близких к Кремлю олигархов.

В августе после давления со стороны конгресса Белый дом запретил экспорт в Россию любых товаров, которые могут быть применены в сфере безопасности.

На вопрос о том, какие именно дополнительные меры могут принять страны ЕС, Джереми Хант указал на решение госдепартамента США от 9 августа, согласно которому санкции против России будут ужесточены после 90 дней, если та не предоставит достоверной информации, что она более не будет применять химическое оружие, а также позволит инспекторам ООН убедиться, что запасы этого оружия были уничтожены.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ сказал, что Великобритания слишком высокого мнения о самой себе и пытается навязать США и ЕС свою политику по отношению к России, отмечает Guardian.

Британия, Европа и Россия

Daily Telegraph публикует статью депутата британского парламента от Консервативной партии Боба Сили, в которой тот пишет, что Европа вряд ли объединится против России.

"Мы должны приветствовать позицию нашего нового министра иностранных дел Джереми Ханта по отношению к враждебно настроенному режиму Владимира Путина", — пишет он.

Один из главных вопросов теперешнего поколения — как вести себя с авторитарными государствами, и как эти государства используют свободы открытых обществ для того, чтобы подорвать их изнутри.

Всем ясно, почему на Россию были наложены санкции.

Россия аннексировала Крым, начала войну чужими руками на востоке Украины, попыталась совершить переворот в Черногории и провела войну с Грузией в 2008 году, пишет депутат парламента. Кремль также пытался вмешаться в проведение президентских выборов в США в 2016 году, и эта история еще не закончена.

Все это происходит на фоне подрывных информационных кампаний, которые организуют контролируемые Кремлем СМИ, массовых убийств в Сирии и непрерывных кибератак на страны Запада, пишет Сили.

"Но мы должны реалистично относиться к нашим европейским соседям", — пишет Боб Сили.

В будущем будет сложно создать общий европейский фронт. Частично это результат того, что политическая война Путина приносит плоды.

Он натравливает европейские страны друг на друга. Он пытается ослабить и НАТО, и ЕС, создать раскол между США и Европой и создать российскую сферу влияния в Восточной Европе.

Например, продолжает Боб Сили, путинская партия "Единая Россия" поддерживает тесные связи с двумя бывшими маргинальными группировками, которые сейчас входят в правительства Австрии и Италии. Путин укрепляет связи с Грецией, Венгрией и Турцией. Российские деньги — как грязные, так и чистые — важны для Кипра.

Французский "Национальный Фронт" получал займы от России. Россия поддерживает политиков в Европейском парламенте, настроенных против ЕС как левого, так и правого толка.

Результатом этой кампании запугивания одних, и покупки других, может быть, что если Владимир Путин станет угрожать членам НАТО в Восточной Европе, то страны НАТО в центральной и южной Европе откажутся им помогать. В таком случае НАТО станет бумажным тигром, и на практике перестанет существовать, что и является одной из основных целей Путина.

Все это означает, что последовательность и целенаправленность британской внешней политики сейчас важна как никогда.

Великобритания остается глобальной, трансатлантической и европейской страной.

Нашей задачей остается помочь координировать усилия США, Европы и союзников по всему миру для обеспечения общей безопасности — пишет Боб Сили в Daily Telegraph.

"Северный поток — 2" — проблема для Европы

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что строительство трубопровода "Северный поток — 2" противоречит европейским интересам.

Строительство трубопровода обойдется в 21 млрд долларов. Его цель — доставлять природный газ прямо в Германию пол дну Балтийского моря в обход Украины и Польши.

Но, отмечает газета, этот проект не имеет никакого экономического смысла, а с точки зрения ЕС — никакого стратегического смысла.

Трубопровод не будет поставлять дополнительные объемы газа, а лишь станет альтернативой газопроводу, проходящему через территорию Украины, который и так работает лишь на половину своей мощности.

Модернизация трубопроводов в Украине, построенных еще в советские времена, была бы гораздо дешевле.

Судя по всему, истинной целью России в том, что касается строительства "Северного потока — 2" является желание лишить Украину доходов от тарифов на перекачку газа через ее территорию.

Хотя Киев и отказался от многих коммерческих связей с Россией, переориентировываясь в сторону Запада, у него нет никаких причин отказываться от доходов и влияния, которые предоставляет транспортировка российского газа.

Представители украинских властей, отмечает газета, указывают, что возможность нанесения ущерба трубопроводам, остающимся основным источником доходов для России, предотвратило полномасштабное вторжение в Украину после аннексии Крыма Россией и начала военных действий на востоке Украины.

Но, продолжает Financial Times, предлагая Германии более дешевый природный газ, Москве удалось переманить на свою сторону часть германской политической и бизнес элиты.

Тем не менее, этот проект противоречит стратегии ЕС по диверсификации поставок природного газа, снижению зависимости от поставок из России и созданию единого европейского энергетического рынка.

Берлин не должен позволять Москве использовать себя таким образом, отмечает газета.

Да, проблемы в коалиционном правительстве Германии, судя по всему, вынуждают канцлера Ангелу Меркель поддерживать "Северный поток — 2".

Но в таком случае ЕС должен найти способ заблокировать этот проект, так как он противоречит всем стратегическим целям энергетической политики Брюсселя, пишет Financial Times.

Сауна — плот — Таллинн

Times пишет, что жителю Хельсинки удалось совершить исторический подвиг — он пересек Финский залив в главном финском изобретении — сауне.

Финский изобретатель Янне Кэпилехто, одетый лишь в банный халат, доплыл в своей сауне до Таллинна.

Сауна находилась на сконструированном им плоту. Энергия для моторов поставлялась солнечными батареями.

Сауна проплыла около 80 километров. В Таллинне ее встретила толпа полуодетых доброжелателей. Путешествие длилось 16 часов.

Янне Кэпилехто сопровождала команда из двух человек, которые по очереди заходили в сауну, чтобы согреться.

Плот с сауной дошел до Эстонии, несмотря на полутораметровые волны и сильный ветер.

Плот весит три тонны, и оборудован не только сауной — на нем четыре мотора, аудиосистема, холодильник и гриль. Из соображений безопасности плот с сауной сопровождался катером.

Сам Янне Кэпилехто говорит, что иметь сауну на борту было очень удобно, так как в море было холодно и ветренно, а в сауне можно было хорошо прогреться.

Цель экспедиции — отметить столетие независимости Эстонии от России.

В Финляндии живут 5,5 млн человек, и им принадлежат три миллиона саун. Сауны не менее популярны и в Эстонии, пишет Times.