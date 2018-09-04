Пресса Британии: эстонская машина по отмыванию 30 млрд долларов

В обзоре британской прессы:

Эстонская машина по отмыванию 30 млрд долларов

Британский политический кризис из-за "брексита"

Гендерный баланс на выставке "Голый Ренессанс"

В эстонском Danske Bank отмыли 30 млрд долларов

30 млрд долларов из России и бывшего СССР было отмыто за один год через эстонское представительство Danske Bank, пишет Financial Times со ссылкой на независимое расследование.

Черновик с результатами расследования, проведенного крупнейшим датским банком, видел журналист FT. Теперь руководству Danske Bank необходимо будет объяснить, кто и когда знал об огромных денежных потоках, проходивших через небольшой эстонский филиал.

Как Европа пытается покончить с отмыванием российских денег и что ей мешает

В отчете консалтинговой фирмы Promontory Financial говорится, что в 2013 году нерезиденты разместили на депозитах в эстонском филиале банка 30 млрд долларов. "Портфель вложений нерезидентов достиг пика в 2013 году, когда число операций по счетам приблизилось к 80 тыс., а их объем составил 30 млрд долларов", — говорится в отчете.

Знакомый с расследованием человек рассказал газете: "От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов".

Не все денежные переводы вызовут подозрение. Но банку необходимо будет выяснить, не использовался ли он в качестве "ландромата", то есть машины по отмыванию денег.

"Мы подходим к вопросу очень серьезно, поэтому и было решено провести всеобъемлющее расследование, — приводит издание слова председателя совета директоров Danske Banke Оле Андерсона. — Мы намерены выяснить полную картину происшедшего, и я думаю, что делать выводы необходимо на основе проверенных фактов, а не разрозненных фрагментов информации, вырванных из контекста. Мы вносим последние штрихи в наши отчеты, но, как мы ранее сообщали, уже понятно, что вопросы, связанные с портфелем, были обширнее, чем мы полагали".

Поначалу предполагалось, что сумма подозрительных операций по счетам составляет около 3,9 млрд долларов, пишет издание.

"Брексит" продолжает раскалывать Британию

Спустя два года после референдума по "брекситу" раскол в обществе по этому вопросу становится все шире, пишет обозреватель Times Рейчел Сильвестр.

Голосование по "брекситу" было сродни вспышке молнии, которая высветила разделения в стране и на какое-то время вывела политиков из состояния апатии. Спустя два года шторм не утих, но политики вновь вернулись к бесполезным взаимным обвинениям.

Страна разделена на два противоборствующих лагеря, но лидеров партий больше интересуют собственные проблемы. Всего несколько недель остается до того момента, когда стране необходимо будет подписать соглашение с ЕС, однако Британия находится в самом серьезном за последнее время политическом кризисе, и нет такого человека, который смог бы справиться со столь серьезной задачей, пишет обозреватель.

В среду члены парламента вернутся из отпуска, и все внимание будет отдано им, однако самое важное сейчас то, что выявленные референдумом социальные и культурные барьеры никуда не исчезли.

По итогам последних социологических исследований, расхождение в отношении к "брекситу" между мужчинами и женщинами стало еще большим.

Согласно информации YouGov, 56% британских женщин выступают за сохранение страны в ЕС, а 44% — против, то есть разница составляет 12%, тогда как у мужчин этот показатель намного ниже: 51% выступают против "брексита", и 49% — за. Два года назад разница между теми, кто за и кто против, как у мужчин, так и у женщин, была минимальной.

Более 80% женщин считают, что процесс по выходу из ЕС превратился в хаос; 73% считают, что обещания политиков по "брекситу" не будут исполнены; и лишь 13% полагают, что, скорее всего, Британия получит выгодные условия в соглашении с ЕС.

Наиболее ощутимая смена отношения к "брекситу" произошла среди работающих женщин до 45 лет. До референдума за выход ратовала примерно половина этой группы, а сейчас этот показатель снизился до трети, отмечает автор.

Необходимо также упомянуть и растущий разрыв в возрасте среди сторонников и противников "брексита". Все возрастные группы до 50 лет в большинстве своем хотят, чтобы Британия осталась в Евросоюзе. Примерно 80% молодежи в возрасте до 25 лет — против "брексита". В 2016 году этот показатель был ниже.

Молодые избиратели — из всех социальных слоев и уголков страны — в основном занимают проевропейские позиции и поддерживают иммиграцию и мультикультурность. В отличие от других политических взглядов — например, по тому, на что должны расходоваться налоги, — они вряд ли в течение жизни изменят свое мнение, потому что это касается принципов, связанных с личностными качествами, пишет автор.

По мере того, как пожилые сторонники "брексита" будут умирать, а молодые противники получать право голосовать, есть большая вероятность, что к моменту, когда непосредственно произойдет выход из ЕС (с учетом возможного переходного периода), его поддержка растает естественным образом, даже если все останутся при своем мнении.

Специалист по вопросам общественного мнения Питер Келлнер провел анализ и выяснил, что, опираясь на демографические данные, сторонников "брексита" становится меньше на 1 тыс. человек в день, и к концу года они по естественным причинам уже не будут в большинстве.

Стране крайне необходимо единение, и из-за отсутствия серьезных политических лидеров единственным способом разрешить ситуацию является проведение референдума об условиях соглашения с ЕС, пишет Сильвестр.

Голых мужчин и женщин будет одинаково

Королевская академия художеств решила бороться за гендерный баланс путем уравнения соотношения мужчин и женщин на произведениях искусства, пишет Daily Mail.

Выставка "Голый Ренессанс" откроется в марте 2019 года, и на ней будут представлены работы таких известных мастеров Возрождения, как Тициан, Рафаэль, Микеланджело и Леонардо да Винчи. Организаторы намерены показать развитие идеи и идеалов обнаженного тела в Европе с 1400 по 1530 год.

О введении норматива по одинаковому соотношению экспонатов с мужчинами и женщинами рассказал директор выставочной галереи Тим Марлоу. Это решение стало результатом недавней переоценки ценностей в искусстве и индустрии развлечений в том, что касается изображения женщин в целом.

Куратор Королевской академии художеств Пер Рубмерг сообщил, что он не знает точного количества обнаженных экспонатов, но соотношение изображенных мужчин и женщин почти одинаковое. Он также отметил, что академия стремилась добиться гендерного баланса и среди ученых, работающих над выставкой, пишет газета.

Другие выставки, которые состоятся в Королевской академии художеств, не будут придерживаться правила гендерного баланса.

Активистки из феминистических движений неоднократно критиковали выставочные галереи за то, что там в гораздо меньшей степени представлены работы женщин-художников и скульпторов по сравнению с мужчинами, но при этом чаще там выставляются изображения обнаженных женщин.

В этом году Национальная галерея сообщила, что из всех представленных там произведений искусства лишь 1% были созданы женщинами, пишет газета.