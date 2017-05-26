Пресса Британии: цель Путина — довести НАТО до состояния унизительного паралича

В обзоре британских газет от Русской службы Би-би-си: сестра манчестерского смертника ищет оправдание его действиям, как нарциссы превращаются в смертников и НАТО: пациент скорее жив, чем мертв.

Джамона Абеди: "Салман сделал это из мести и из любви к исламу"

Daily Telegraph публикует материал, раскрывающий новые подробности биографии и радикализации манчестерского террориста-смертника Салмана Абеди.

Газета цитирует интервью его сестры Джамоны газете Wall Street Journal. По ее словам, брат совершил теракт из-за "любви к исламу", желая отомстить за воздушные атаки США в Сирии.

Живущая в столице Ливии Триполи, Джамона Абеди не нашла в себе сил осудить действия брата, вместо этого она попыталась предложить объяснения этого чудовищного преступления.

Джамона заявила, что в течение последнего года ее брат становился все более жестоким и креп в убеждении, что мусульмане подвергаются преследованиям — как в Великобритании, так и за рубежом. По ее мнению, апрельская бомбардировка Сирии по приказу Трампа стала последней каплей, катализатором взрыва в Манчестере.

"Он совершил то, что совершил, из мести, из любви к исламу, — цитирует газета слова Джамоны. — Я думаю, он видел детей — мусульманских детей, — умирающих повсюду и жаждал возмездия. Он видел бомбы, которые Америка бросает на детей в Сирии, и хотел отомстить. Но все же я никогда не думала, что мой брат когда-нибудь сделает это. Видя его дома, мы не ожидали, что он совершит то, что он сделал".

Джамона рассказала, что ее брат был расстроен известием о смерти 18-летнего Абдула Вахаба Хафиды, который был убит в мае прошлого года. Хафида, как и Салман, вырос в Манчестере в семье беженцев из Ливии. Он был убит группой подростков среди бела дня в мае 2016 года. Следствие называло его членом одной из молодежных банд, который был убит представителями враждующей группировки.

Гибель Хафиды, как рассказала мисс Джамона Абеди, расстроила многих в сплоченной ливийской общине города. Но отец Салмана, Рамадан Абеди, не верит, что это привело его сына к радикализации.

DT рассказывает, что большую часть жизнь Салман, похоже, был далек от религии и даже дистанцировался от своих исламистских корней и национальных традиций.

Друзья описывают его как типичного подростка, который болел за "Манчестер Юнайтед", наслаждался вечеринками, пил и курил марихуану. Его прозвали "Дамбо" за его большие уши.

Жизнь семьи Абеди в Манчестере долгие годы была стабильной и тихой, но все изменилось с началом "арабской весны". В 2011 году, почувствовав, что многолетняя мечта свергнуть Муаммара Каддафи становится более реальной, Рамадан Абеди решил вернуться в Ливию, чтобы участвовать в вооруженной борьбе.

Один из друзей семьи рассказал DT, что Рамадан взял 16-летнего сына Салмана с собой, чтобы тот сражался рядом с отцом.

Переезд в Ливию, как предполагается, серьезно изменил подростка. По словам американского чиновника, в Ливии считают, что Салман попал под влияние радикального проповедника Абдул-Басита Гуле.

Имеющий двойное канадское и ливийское гражданство, Гуле был обвинен в подстрекательстве к насилию и вербовке молодых людей в отряды джихадистов в Бенгази на востоке Ливии.

Салман Абеди вместе с матерью вернулся в Британию в 2014 году, но периодически ездил в Триполи. Он продолжил учиться в колледже, а затем поступил в Солфордский университет в Манчестере, но через год бросил учебу.

Тогда, в 2015 году, он стал религиозным, начал носить мусульманскую одежду. Соседи видели, как он молился на улице, читая аяты из Корана.

В местной мечети рассказали, что Абеди был изгнан оттуда, после того как вступил в конфликт с имамом, обличавшим запрещенную экстремистскую группировку "Исламское государство".

В октябре прошлого года мать Салмана вернулась в Триполи, а сам он остался в Манчестере — скорее всего для того, чтобы практиковаться в изготовлении смертоносной бомбы. Сообщается, что через несколько месяцев после того, как его мать вернулась в Ливию, Салман ездил в Сирию для обучения в лагере ИГ.

Официальный представитель США сообщил Си-эн-эн, что информация о поездке в Сирию — часть предварительного расследования подразделения британского МВД по борьбе с терроризмом. Но неназванные источники опровергли эту информацию, сказав DT, что основное внимание уделяется событиям в Ливии.

Психологический портрет смертника

Times публикует статью, рассказывающую о психологических причинах, по которым мишенями террористов оказываются дети.

Феномен подрывника-самоубийцы относительно нов. Он обладает поразительной заразной силой и чрезвычайно сложен.

Взрывное сочетание идеологии и психологии сделало его любимым оружием террора.

Убийство детей в качестве акта героического мученичества — конечно же, извращенное толкование ислама, который запрещает самоубийство, продолжает издание. Подрывник надеется, что его деяние очистит его от греха и отправит сразу в рай, где его ждут всевозможные прелести, в том числе и 70 жен-девственниц. Исламские экстремисты не говорят о подрывниках-самоубийцах. Они употребляют понятие "истишхад", объединяющее в себе два слова: "свидетель" и "мученик".

Еще одно ключевое понятие в мотивации террориста — "кисас" — принцип, по которому человек освобождается от ответственности, если он мстит за совершенное преступление. То есть око за око, бомба за бомбу. Мирные граждане несут ответственность за деятельность своего правительства, и по этой извращенной логике дети на поп-концерте — "сборище крестоносцев" и вполне обоснованный объект для нападения.

Намного труднее определить психологию подрывника-самоубийцы, говорится далее в статье. Кроме того, что все они — молодые мужчины, у них мало общего. Одни обладают высокоразвитым интеллектом, другие невероятно невежественны. Одни идут на такой шаг в результате длительной промывки мозгов, другие действуют совершенно самостоятельно. Одни бедны и находятся в отчаянном состоянии, другие живут вполне комфортной жизнью среднего класса. Немало среди них и преступников.

Объединяют их нарциссизм, слабость, которая выдает себя за силу, а также ощущение жертвы и отчуждение. У многих повреждена психика, а некоторые просто склонны к самоубийству. Адам Ланкфорд в своей книге "Миф о мученичестве" перечисляет целый список характерных для таких людей качеств: "страх, ощущение неудачи, чувство вины, стыд и ярость".

Недавнее исследование террористов-самоубийц выявило у них высокий уровень психологической нестабильности, посттравматические расстройства, наркотическую зависимость и физические недостатки. У 80% подрывников-самоубийц в Афганистане есть серьезные проблемы со здоровьем: отсутствие руки или ноги, рак. В Ираке, наряду с религиозным фанатизмом, у них выявлены "отчаяние, гордыня, гнев, чувство бессилия и следование местным традициям сопротивления".

Однако было бы упрощением объяснять ментальность подрывника-самоубийцы исключительно воздействием внешних факторов, отмечает Times. Некоторые из них совершают акт массового убийства в качестве "компенсации" за собственную несостоятельность. Они считают других ответственными за свои проблемы и беды своей семьи. Многие идут на убийство не ради Аллаха или мщения, а ради самих себя: для них это экстремальная форма самовыражения и подтверждения собственной значимости.

Правильнее, наверное, было бы называть их подрывниками-убийцами. Понятие самоубийцы возвышает их в собственных глазах — то есть они жертвуют собой ради высокого дела, а не просто убивают ни в чем не повинных людей. Однако феномен подрывника-самоубийцы — это современное безумие — распространяется с такой пугающей скоростью отчасти еще и потому, что у него есть определенные тактические преимущества: бомбы легко транспортировать и прятать, и нет необходимости прорабатывать пути спасения.

В истории всегда были люди, готовые умереть, чтобы убить других, но идея самоубийства как орудия террора относительно нова. Термин "бомбист-самоубийца" был впервые применен газетой Times в 1945 году по отношению к японским камикадзе.

За все десять лет джихада против советского вторжения в Афганистан между 1979 и 1989 годами не было ни одного случая террористического самоубийства. Однако теперь рост этого явления просто пугает. В 80-е годы их было примерно три в год, в 90-е уже по одному в месяц, между 2001 и 2003 годами — по одному в неделю. С тех пор они случаются по меньшей мере ежедневно.

Происходящее в сознании подрывника-самоубийцы может быть на каком-то уровне вполне прозаичным: они идут на этот шаг потому, что так же поступают и те, с кем они чувствуют близость — то есть люди столь же фанатичные, ущербные, эгоистичные и жестокие. В каком-то смысле они просто обезьянничают: терроризм, как и все в современной жизни тоже подвержен моде, говорится в заключении статьи.

Трамп в адовой дыре

Редакционная статья Times посвящена визиту Трампа в Европу и называется "Трамп в аду". Это название отсылает к старому высказыванию Трампа, когда-то назвавшего Брюссель "адской дырой".

В начале материала газета напоминает читателям об интервью президента США, в котором тот высказывался в том смысле, что альянс НАТО устарел, а также обвинил европейцев в дармоедстве и потребовал от них повысить траты на собственную оборону.

В своей брюссельской речи он ни разу не упомянул принцип коллективной обороны, хотя именно террористическая атака на Америку 11 сентября 2001 года стала единственным случаем в истории альянса, когда была применена 5 статья устава НАТО, пишет издание. Именно в исполнение ее отдали свои жизни свыше тысячи солдат Североатлантического союза из иных стран, кроме США.

Трамп, по всей видимости, считает, что дела красноречивее любых слов. Четыре американских батальона размещены в Польше и странах Балтии с целью заверить членов НАТО на востоке Европы в том, что те не одиноки перед лицом нарастающей военной мощи России. Все западноевропейские страны вместе отправили туда только два батальона. Именно эти цифры говорят за президента. Он хочет, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за собственную оборону.

Прежде всего это означает выполнение обязательства тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Эти два момента — коллективная оборона и повышение оборонных расходов в Европе — в глазах администрации Трампа неразрывно связаны между собой. Проблема возникла задолго до Трампа: разрыв в военных расходах между США и Европой служит камнем преткновения внутри альянса с 60-х годов.

Потребовались аннексия Крыма и активная поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины, чтобы градус дебатов поднялся до нынешнего уровня, говорится далее в статье. Если бы Россия применила подобную же тактику гибридной войны против стран Балтии, то Путин мог бы быть спокоен — многие западноевропейские страны сильно колебались бы, прежде чем ринуться на защиту своих восточных партнеров. Путин бы успешно посеял разлад в рядах альянса, что сильно снизило бы его притягательность для любой страны в орбите НАТО, которая рассматривает вопрос о вступлении в члены союза.

"Цель Путина состоит не столько в том, чтобы победить НАТО на поле боя, сколько в том, чтобы довести его до состояния унизительного паралича, — пишет Times. — Брюссельский саммит подтвердил: чтобы сдержать кремлевского лидера от его опасной игры, должны быть задействованы три фактора".

Во-первых, нужно подтвердить и утвердить действенность 5 статьи устава НАТО. Чтобы привести ее в соответствие с сегодняшними реалиями должен быть определен уровень кибератаки, который квалифицируется как акт войны и повод для начала коллективной обороны.

Во-вторых, нужно в ускоренном порядке добиться осуществления принципа "2% ВВП на военные расходы". Германия утверждает, что, хотя ее оборонный бюджет и не дотягивает до искомой цифры, он все равно высок, и она не хочет быть главной военной державой Европы. Американцы в ответ говорят, что военные траты Германии направлены не на те цели. После распада СССР Германия сократила свои траты на оборону. Теперь она должна привести их в соответствие с угрозой с востока.

Ну и, наконец, США и Европа должны четче определить свою единую позицию в отношении путинской России. Хорошим началом стало бы дипломатическое участие Америки в поиске мирного урегулирования на Украине. Германия и Франция взяли эту задачу на себя, но не сумели добиться прекращения конфликта.

"Североатлантический союз не устарел и не находится на грани вымирания, — говорится в заключение статьи. — Он стал вялым и апатичным и остро нуждается в укреплении трансатлантической солидарности".