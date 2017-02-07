Пресса Британии: беглый российский хакер попросит убежище в Эстонии?

В обзоре британских газет:

Асада следует судить за военные преступления

Хакеры и "темное искусство российского шантажа"

Вопрос для Трампа: в чем отличие США от России?

"Руки Асада в крови"

Все крупнейшие британские газеты сообщают о расследовании международной правозащитной организации Amnesty International, по данным которой в военной тюрьме Седнайя под Дамаском с сентября 2011 по декабрь 2015 года были повешены до 13 000 заключенных.

Военно-полевые суды над заключенными были формальными и продолжались считанные минуты, после чего им выносили смертный приговор, говорится в докладе Amnesty International.

Признания у заключенных выбивались при помощи пыток. Многие умерли в тюрьме от голода, инфекций и психологического стресса, сообщает на первой полосе Times. Тела казненных, как предполагается, захоронены в братских могилах в пригородах Дамаска.

"Невозможно представить, чтобы подобные масштабные и систематические действия осуществлялись без разрешения высших кругов сирийской власти", — цитирует издание заявление активистов.

"Руки Асада в крови. — пишет Times в редакционной статье. — Сирийского диктатора следует отстранить от власти и судить за военные преступления".

"При любом раскладе он должен быть доставлен в Международный суд в Гааге, где ему предъявят обвинения в преступлениях против человечности", — полагает газета.

Однако шансы подобного развития событий в ближайшее время невелики, признает Times, тем более что на переговорах по урегулированию сирийского конфликта, которые проходят в Астане с участием России, Турции и Ирана, речи об отстранения Башара Асада от власти даже не ведется.

"Россия нашла способ удержать у власти своего человека в Дамаске", — констатирует издание.

"Асад должен уйти, и его нужно судить. Все усилия Запада, в том числе Британии и США, должны быть направлены на то, чтобы склонить Кремль к сотрудничеству, дабы заменить тирана-марионетку на правительство в той или иной форме, которое будет приемлемо для сирийского народа", — высказывает мнение газета.

"В конечном счете, все это в собственных же интересах Кремля: иметь страну-союзника, которая управляется правительством народного согласия, а не военными преступниками", — пишет в редакционной статье Times.

"Я знал слишком много"

Financial Times публикует на своих страницах интервью с одним из членов пресловутой российской хакерской группы "Шалтай-Болтай" ("Анонимный Интернационал").

Как сообщает издание, встреча с хакером, который назвался журналистам Александром, проходила в Таллинне "в мексиканском ресторане на первом этаже отеля, который раньше управлялся КГБ".

Александр, продолжает Financial Times, заявил, что считает себя последним находящимся на свободе членом "Шалтая", однако подтвердить справедливость его слов из независимых источников газета не смогла.

В ноябре прошлого года, напоминает Financial Times, был арестован и отправлен за решетку предполагаемый организатор хакерской группы, журналист Владимир Аникеев.

Он был арестован примерно в то же время, что и высокопоставленные сотрудники ФСБ, которых обвинили в государственной измене в пользу США.

"В материалах российской прессы утверждалось, что офицеры ФСБ были кураторами Аникеева", — отмечает издание.

В качестве доказательства своего сотрудничества с группой хакеров Александр предоставил репортеру Financial Times копию переписки, которую тот вел с "Шалтаем", а также свои собственные фотографии с Владимиром Аникеевым.

По словам Александра, он был знаком с Аникеевым с 2003 года. Через десять лет после их первой встречи Аникеев якобы попросил его "помочь слить компромат, собранный на высокопоставленных российских чиновников".

"Александр утверждает, что никогда не знал точно, каким именно способом добывались файлы, которые обычно поступали с легко взламываемых аккаунтов на популярных бесплатных сервисах типа Gmail, Mail.ru и Яндекс", — сообщает Financial Times.

"Многие наблюдатели подозревали, что к утечке файлов были причастны сами чиновники, сводившие таким образом счеты друг с другом", — информирует издание.

Что касается мотивации членов "Шалтая", то она, как пояснил Александр, была в значительной степени коммерческой: украденную электронную переписку они продавали в интернете за биткоины.

"Я подумывал о том, что пора уходить, но я знал к тому моменту уже слишком много", — заявил Александр в интервью Financial Times.

По его оценкам, "Шалтай-Болтай" заработал на своей хакерской деятельности от одного до двух миллионов долларов, при этом большая часть денег ушла на "текущие производственные издержки".

Хакер заявил журналистам, что не в курсе, сколько именно человек входило в "Шалтай-Болтай", при этом двое членов группы, по его словам, были арестованы вместе с Аникеевым.

"Александр подтвердил, что знаком с одним из них — Константином Тепляковым. В то же время он заявил, что никогда не слышал о втором — Александре Филинове", — пишет Financial Times.

В начале 2016 года Аникеев проинформировал Александра, что у группы появились новые кураторы в спецслужбах. Вскоре за этим последовали аресты, продолжает газета.

Находящийся в бегах Александр рассказал журналистам Financial Times, что намерен просить в Эстонии политическое убежище.

"Неприемлемый ответ"

"Верховенство закона — вот что отличает Соединенные Штаты от России, и Трампу следует относиться к этому с уважением", — пишет на страницах Daily Telegraph бывший британский министр иностранных дел Уильям Хейг.

В недавнем интервью телеканалу Fox News, в ходе которого ведущий назвал президента России Путина "убийцей", Трамп заявил следующее: "Убийц много. И у нас много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?"

"Мое сердце разрывается от мысли о том, что должны были думать диссиденты в России и других странах, слушая эти речи: фактически президент США полагает, что методы Путина и политические принципы его собственной страны в моральном отношении эквивалентны", — рассуждает Хейг.

"За последние 15 лет в России был убит целый ряд оппозиционных политиков, активистов, юристов, занимавшихся правозащитной деятельностью, и журналистов. Такие имена, как Анна Политковская, Сергей Магнитский и Борис Немцов, стали символом подавления политической свободы", — напоминает автор статьи.

"Подобные убийства осуществлялись не только в пределах границ России. Таинственным образом умер критик Кремля Борис Березовский — он был найден мертвым в своем доме в графстве Саррей в 2013 году, и, конечно же, нужно сказать и об Александре Литвиненко, убитом в Лондоне радиоактивным полонием, следы которого вели напрямую в Москву", — отмечает Уильям Хейг.

Не стоит забывать также и о творящихся в России показательных судах, арестах кандидатов-соперников и экспроприации активов — все это осуществляется в условиях глубоко коррумпированной политической системы, указывает британский политик.

"И когда в ответ на все это звучит фраза "и у них убийцы, и у нас убийцы", подобную реакцию можно расценить как в высшей степени неприемлемую", — считает Хейг.

"В системе, подобной той, что существует в нынешней России, у Трампа уже давно бы отняли все его казино, его многочисленные судебные иски были бы отвергнуты, его налоговая деятельность подверглась бы безжалостной проверке с фабрикованными доказательствами вины, а его путь в Белый дом был бы надежно блокирован при помощи ареста, ссылки или смерти", — уверен автор статьи.

Миллионы людей в Европе, США и других странах привержены идеям гражданской свободы и верховенства закона — именно так живут сегодня и Британия, и Соединенные Штаты.

"И если президент Трамп не сумеет в скором времени осознать важность этих принципов, он рискует рано или поздно предать как всех этих людей, так и их великие идеалы", — резюмирует Уильям Хейг в своей статье на страницах Daily Telegraph.