Пресс-секретарь Роскомнадзора подозревается в мошенничестве

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский подозревается в мошенничестве, сообщили в суде. На сайте суда сказано, что 5 октября суд отказался отправить Ампелонского под домашний арест.



Ранее о том, что Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве, в понедельник сообщило издание vc.ru, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.



Помимо Ампелонского по делу проходят еще два чиновника Роскомнадзора, сообщает Интерфакс со ссылкой на суд.



Издание vc.ru утверждало, что речь идет о руководителе правового отдела Роскомнадзора Борисе Едидине и главе аппарата ведомства Александре Весельчакове.



По данным vc.ru, еще на прошлой неделе, 5 октября, Чертановский районный суд рассматривал ходатайство о заключении Ампелонского под стражу и отклонил его.



Ампелонский не выходит на работу уже неделю, утверждает издание. Телефон Ампелонского, котором позвонил корреспондент Русской службы Би-би-си, был недоступен.



В приемной руководителя Роскомнадзора Александра Жарова попросили позвонить на следующий день.



Карточка дела



В Чертановском районном суде Москвы зарегистрировано дело о мошенничестве, по которому проходит обвиняемый Ампелонский В.В. Инициалы обвиняемого полностью совпадают с именем и отчеством пресс-секретаря Роскомнадзора.



На сайте суда сказано, что 5 октября суд отказался отправить Ампелонского под домашний арест.



Также на сайте суда есть карточка дела в отношении Весельчакова А.В. — человека с такой фамилией vc.ru называет главой аппарата Роскомнадзора. Он был отправлен под домашний арест.



Весельчаков на отраслевом ресурсе Runet-id также назван руководителем аппарата Роскомнадзора, он регулярно сопровождал главу ведомства Жарова на публичных мероприятиях и представлялся "Ведомостям" руководителем аппарата службы.



Больше широкой публике известен пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Он регулярно выступал в прессе, комментируя в первую очередь предупреждения и ограничения в отношении как российских, так и зарубежных СМИ.