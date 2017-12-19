Пресс-секретарь Порошенко опубликовал "покаянное письмо Саакашвили"

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко разместил на своей странице в Facebook обращение к главе государства Петру Порошенко, написанное, как он утверждает, экс-губернатором Одесской области и лидером "Движения новых сил" Михаилом Саакашвили.

По словам Цеголко, он решил обнародовать текст, "учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма".

В письме автор заверяет, что, "несмотря на последние события", не имеет "никаких агрессивных намерений". "Конечно, я допускал и допускаю много политических ошибок, но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации <…> Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить", — заключает он.

Комментируя текст письма, Цеголко замечает, что, "как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусства на Аллее Героев Небесной Сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал".

В воскресенье украинские СМИ разместили информацию, что Саакашвили якобы написал письмо президенту страны Петру Порошенко "с предложением примирения". Однако, выступая в тот же день на митинге за импичмент Порошенко, организованный "Движением новых сил", Саакашвили опроверг это и пообещал, "пока жив, никогда не довариваться с барыгами" и не вести "закулисных договоренностей".

После этого митингующие во главе с Саакашвили направились к Октябрьскому дворцу и попытались проникнуть в здание, которое охраняла Нацгвардия. Произошли столкновения с использованием слезоточивого газа, огнетушителей и светошумовой гранаты, в результате чего 60 нацгвардейцев пострадали, из низ 15 были госпитализированы.