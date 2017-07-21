Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уходит со своего поста в знак протеста против назначения нового директора по коммуникациям, сообщают американские СМИ.

По данным New York Times, он считает "огромной ошибкой" решение президента США Дональда Трампа назначить на этот пост Энтони Скарамуччи. Официально о назначении пока не сообщалось.

Спайсер с 2011 года был официальным представителем Национального комитета Республиканской партии. В 2015 году он также занял пост главного специалиста по вопросам стратегии партии.

Шон Спайсер занял пост пресс-секретаря Белого дома 20 января и приобрел скандальную репутацию за время работы из-за сложных отношений с журналистами.

С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.

Предыдущий директор по коммуникациям Белого дома Майкл Дабки ушел со своего поста в конце мая, спустя три месяца после назначения.

Американские СМИ писали, что в ходе реформ, задуманных под началом Дубке, Шон Спайсер должен был сохранить пост пресс-секретаря президента, но реже выступать перед журналистами.

Финансист Энтони Скарамуччи вошел в штаб Трампа в летом 2016 года, он помогал привлекать средства на предвыборную кампанию. После победы Трампа Скарамуччи некоторое время занимал пост советника Трампа по взаимодействию с бизнесом.

После ухода Дабки Спайсер совмещал посты пресс-секретаря и директора по коммуникациям.

Спайсер стал мишенью для многочисленных шуток практически сразу после назначения. Комедийное шоу Saturday Night Live сделало персонажа Спайсера регулярным участником передач. Мелисса Маккарти создала образ постоянно жующего жвачку, крикливого грубияна, который постоянно размахивал своей кафедрой перед журналистами.

Кульминацией стал случай, когда по утверждению СМИ, он пытался спрятаться за изгородью на территории Белого дома, чтобы скрыться от репортеров в ночь, когда Трамп уволил директора ФБР.

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Image caption Финансист Скарамуччи помогал Трампу привлекать средства во время предвыборной кампании

Неудачи Спайсера

Преувеличил размеры толпы на инаугурации Трампа на первом брифинге. Выйдя к журналистам (с запозданием на час), Спайсер гневно произнес: "Это была самая большая аудитория, когда бы то ни было собиравшаяся на инаугурацию! Точка".

Советник Трампа Келлиэнн Конуэй позже назвала это утверждение" альтернативными фактами".

Его внешний вид, в особенности его костюмы, по утверждению СМИ, не нравились Трампу.

Сравнил президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером, заметив при этом, что лидер нацистской Германии в ходе Второй мировой войны даже не помышлял о применении химоружия (позже извинился).

Вступился за слово covfefe в твите Трампа, заявив, что у него был скрытый смысл.

Не был приглашен в Париж во время визита Трампа.

Советник Трампа Стив Бэннон месяц назад пошутил, что брифинги проводятся реже из-за лишнего веса Спайсера.