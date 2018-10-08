Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру

В 2017 году лауреатом премии стал американский экономист Ричард Талер за исследования в области поведенческой экономики. Талер разработал анализ принятия экономических решений, базируясь на психологически обоснованных предположениях. Ученый исследовал последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля. Он пришел к выводу, что от этих качеств зависят индивидуальные решения, которые можно предсказывать. Человек не машина и ему свойственно ошибаться.

В 2016 году премию получили Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём с формулировкой "за вклад в теорию контрактов". Теоретические работы лауреатов описывают с точки зрения экономической теории то, как должны быть устроены контракты между экономическими агентами.

Среди лауреатов премии лидируют представители США. Единственная женщина — Элинор Остром — получила премию в 2009 году. В 1975 году премию присудили советскому математику и экономисту Леониду Канторовичу "за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов".

Нобелевские лауреаты 2018 года

Ранее "Нобелевской премии" по медицине и физиологии удостоились ученые — иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Обладателями премии по физике стали американский ученый Артур Эшкин — за оптический пинцет и его применение в области биологии, французский физик Жерар Муру и Донна Стрикленд из Канады — за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Награду в области химии получили Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговое отображение пептидов и антител.

Нобелевскую премию мира присвоили медику Денису Муквеге и правозащитнице Наде Мурад за усилия "по прекращению использования сексуального насилия в качестве орудия войны и вооруженных конфликтов".

В этом году в Стокгольме огласили имена четырех из пяти нобелевских лауреатов. Нобелевский комитет решил не присуждать премию по литературе и перенес ее вручение на 2019 год. Такое решение было вызвано скандалом в Шведской академии с обвинениями в сексуальных и финансовых злоупотреблениях, в результате которого из организации ушли шесть ее членов. Ситуация, в которой вручение премии по литературе перенесли из-за скандала, — первая в истории награды. Между тем и раньше были случаи, когда премию по литературе не присуждали. Так, в 1935 году было решено, что ни один из претендентов не достоин награды. В последний раз Шведская Академия наук не вручала Нобелевскую премию по литературе в 1943 году во время Второй мировой войны.

Официальное вручение премий и медалей состоится 10 декабря, после прочтения традиционных лекций. В этот день скончался шведский изобретатель, предприниматель, основатель Нобелевской премии Альфред Нобель (1833–1896). Премия мира, по его воле, вручается в Осло, а все остальные — в Стокгольме. Награду ученым вручит король Швеции Карл XVI Густав.