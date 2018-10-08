08.10.2018, 13:20

Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру


Интерфакс
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Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру
Alfred NobelAFP

Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую часто именуют "Нобелевской премией по экономике". 50-я премия присуждена Уильяму Нордхаусу за "интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ" и Полу Ромеру за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ".

Уильям Нордхаус изучает влияние экономических процессов на природу. Сфера его интересов — модели расчета экономического благосостояния с учетом "природного капитала". Нордхаус был первым ученым, который создал количественную модель, описывающую глобальное взаимодействие между экономикой и климатом. Его модель получила широкое распространение и используется для изучения последствий вмешательства в климатическую политику, например, изучение эффекта от налогов на выбросы углерода.

Пол Ромер — один из основоположников новой теории экономического роста, рассматривающей кризисы как период новых возможностей.

Объявлением победителя в области экономики завершается "Нобелевская неделя" — 2018.

В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике и литературе, а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году по случаю его 30-летия. Ее размер равен размеру "основных" премий. В 2017 году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размеры премий лауреатам на один миллион шведских крон — то есть на 12,5% Теперь размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).

В 2017 году лауреатом премии стал американский экономист Ричард Талер за исследования в области поведенческой экономики. Талер разработал анализ принятия экономических решений, базируясь на психологически обоснованных предположениях. Ученый исследовал последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля. Он пришел к выводу, что от этих качеств зависят индивидуальные решения, которые можно предсказывать. Человек не машина и ему свойственно ошибаться.

В 2016 году премию получили Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём с формулировкой "за вклад в теорию контрактов". Теоретические работы лауреатов описывают с точки зрения экономической теории то, как должны быть устроены контракты между экономическими агентами.

Среди лауреатов премии лидируют представители США. Единственная женщина — Элинор Остром — получила премию в 2009 году. В 1975 году премию присудили советскому математику и экономисту Леониду Канторовичу "за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов".

Нобелевские лауреаты 2018 года

Ранее "Нобелевской премии" по медицине и физиологии удостоились ученые — иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Обладателями премии по физике стали американский ученый Артур Эшкин — за оптический пинцет и его применение в области биологии, французский физик Жерар Муру и Донна Стрикленд из Канады — за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Награду в области химии получили Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговое отображение пептидов и антител.

Нобелевскую премию мира присвоили медику Денису Муквеге и правозащитнице Наде Мурад за усилия "по прекращению использования сексуального насилия в качестве орудия войны и вооруженных конфликтов".

В этом году в Стокгольме огласили имена четырех из пяти нобелевских лауреатов. Нобелевский комитет решил не присуждать премию по литературе и перенес ее вручение на 2019 год. Такое решение было вызвано скандалом в Шведской академии с обвинениями в сексуальных и финансовых злоупотреблениях, в результате которого из организации ушли шесть ее членов. Ситуация, в которой вручение премии по литературе перенесли из-за скандала, — первая в истории награды. Между тем и раньше были случаи, когда премию по литературе не присуждали. Так, в 1935 году было решено, что ни один из претендентов не достоин награды. В последний раз Шведская Академия наук не вручала Нобелевскую премию по литературе в 1943 году во время Второй мировой войны.

ТОП

Официальное вручение премий и медалей состоится 10 декабря, после прочтения традиционных лекций. В этот день скончался шведский изобретатель, предприниматель, основатель Нобелевской премии Альфред Нобель (1833–1896). Премия мира, по его воле, вручается в Осло, а все остальные — в Стокгольме. Награду ученым вручит король Швеции Карл XVI Густав.

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