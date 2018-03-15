Премьеры Словакии и Словении заявили о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Словении Миро Церар и глава правительства Словакии Роберт Фицо объявили о намерении уйти в отставку со своих постов, сообщает Reuters.

Церар заявил об отставке спустя несколько часов, после того как Верховный суд страны отменил результаты референдума, который прошел в сентябре 2017 года. Тогда был утвержден проект по финансированию железной дороги Копер — Дивача. По словам словенского премьера, решение суда стало ”последней каплей”, которое переполнило чашу терпения правительства.

Как отмечается, президент Словении Борут Пахор будет официально проинформирован об отставке Миро Церара в четверг, 15 марта. На главу государства будут временно возложены дополнительные обязанности. Он должен будет организовать и провести парламентские выборы, дата которых еще не назначена, но запланирована на начало лета.

В свою очередь премьер Словакии Фицо объявил об отставке на фоне убийства журналиста Яна Куциака и его невесты, произошедшего в конце февраля. ”Я посетил сегодня президента республики Андрея Киску и сообщил ему, что готов уйти в отставку”, — сказал Фицо во время пресс-конференции.

Он отметил, что уйдет в отставку при выполнении трех условий. Во-первых, как подчеркнул Фицо, президент должен уважать результаты состоявшихся в 2016 году выборов в процессе формирования нового состава кабмина. Также Фицо поставил главе страны условие, согласно которому будет соблюдаться коалиционное соглашение между партиями, составляющими большинство в парламенте. И третье условие заключается в том, что новым главой правительства будет назначен представитель партии ”Направление — социальная демократия”, которую возглавляет Фицо.

12 марта глава МВД и вице-премьер Словакии Роберт Калиняк ушел в отставку на фоне расследования убийства журналиста Яна Куциака, занимающегося расследованиями коррупции и возможных связей словацких политиков с итальянской мафией.