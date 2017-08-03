Премьер Японии провел перестановки в правительстве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утвердил в четверг новый состав правительства, заменив в нем 14 из 19 министров, в том числе глав МИД и минобороны.

Вместе с тем свои посты сохранили ближайшие соратники Абэ — вице-премьер, министр финансов Таро Асо, генсек кабмина Ёсихидэ Суга, а также министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией, передает ТАСС.

Новые фигуры на ключевых ролях

Министром иностранных дел в новом правительстве Абэ вместо Фумио Кисиды, который занимал эту должность четыре года и восемь месяцев, стал Таро Коно. В 2015-2016 годах он был главой ведомства по делам административной реформы и председателем комиссии по делам общественной безопасности. Коно поддерживает курс Абэ на пересмотр девятой "мирной" статьи конституции. В то же время, несмотря на положительное отношение к стратегическому альянсу между Токио и Вашингтоном, он считается сторонником пересмотра соглашения о статусе американских вооруженных сил на территории Японии.

Коно закончил Джорджтаунский университет и является потомственным политиком. Его отец Ёхэй Коно в 90-е годы был генеральным секретарем кабинета министров, дважды возглавлял внешнеполитическое ведомство и был вице-премьером.

Проблемный пост министра обороны Японии достался Ицунори Онодэре, который уже занимал эту должность в 2012-2014 годах. В частности, он принимал участие в первой встрече глав МИД и минобороны Японии и РФ в формате "два плюс два", состоявшейся в ноябре 2013 года. Онодэра известен как сторонник повышения оборонного потенциала Японии. Группа депутатов под его руководством разработала пакет предложений, ,skкасающихся приобретения систем противоракетной обороны Aegis Ashore, а также принятия на вооружение Сил самообороны наступательных средств — крылатых ракет.

Бывший министр обороны Томоми Инада 28 июля была вынуждена подать в отставку после череды серьезных скандалов. На протяжении почти недели должность министра обороны по совместительству занимал теперь уже бывший глава МИД Фумио Кисида.

Один из главных постов в правительстве — министра по административным делам — заняла бывший председатель генерального совета Либерально-демократической партии Сэйко Нода, которая сейчас не входит ни в одну из партийных фракций. Она считается довольно далеким от Абэ политиком, однако теперь, согласно своей должности, будет принимать участие в расширенных заседаниях Совета национальной безопасности. Еще одним влиятельным чиновником — министром по восстановлению экономики — стал экс-глава экономического ведомства Тосимицу Мотэги.

Кроме того, новым министром по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские Южные Курилы) стал заместитель министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тэцума Эсаки.