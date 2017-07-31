Премьер Японии призвал Россию и Китай усилить давление на Северную Корею

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Россию и Китай усилить давление на Северную Корею, в минувшую пятницу совершившую второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом глава японского правительства сказал после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщил Абэ журналистам в Токио по итогам беседы, они с американским лидером согласились, что для смягчения угрозы со стороны Северной Кореи потребуется больше действий, передает Bloomberg. "Мы прилагали последовательные усилия для решения северокорейской проблемы мирным путем, но Северная Корея проигнорировала это полностью и обострила ситуацию односторонним путем. Международное сообщество, начиная с Китая и России, должно серьезно относиться к этому очевидному факту и усиливать давление", — отметил глава японского кабмина.

Слова Абэ были созвучны заявлению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сделанному в минувшие выходные. Глава Госдепартамента назвал тогда Китай и Россию "экономическими пособниками" северокорейского режима.

Со своей стороны заместитель главы японского правительства Коити Хагиуда по итогам переговоров Абэ и Трампа сообщил, что лидеры не обсуждали военные действия против Северной Кореи, а также то, что могло бы означать пересечение "красной линии" Пхеньяном.

Главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга сообщил, что беседа длилась около 50 минут. "Роль, которую может сыграть Китай, чрезвычайно важна. Япония собирается призвать эти сопричастные страны, включая страны ООН, США, Южную Корею, а также Китай и Россию, взять на себя дополнительные обязанности и предпринять действия для дальнейшего усиления давления", — сказал представитель японского правительства, отказавшись говорить о конкретных предполагаемых шагах.

В заявлении Белого дома по итогам переговоров говорилось, что два лидера "согласились, что Северная Корея представляет серьезную и растущую прямую угрозу для Соединенных Штатов, Японии, Республики Корея и других близких и далеких стран". В Вашингтоне отметили, что Трамп "подтвердил твердое обязательство" США защитить Японию и Южную Корею от любой атаки, "используя весь спектр возможностей Соединенных Штатов".

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли жестко обратилась к властям Китая, призвав их наконец решить, готовы ли они принять реальные меры в отношении КНДР. "Время для переговоров прошло", — отрезала постпред. Вместе с тем Хейли отметила, что от проведения экстренных заседаний ООН после ракетных запусков Северной Кореей больше вреда, чем пользы, если на них не принимается никаких значимых решений.

В начале месяца постпред США при ООН предупреждала, что в случае необходимости Соединенные Штаты готовы применить силу для приостановки разработки ракетной программы Северной Кореи, но предпочтут ей глобальные дипломатические действия.

В минувшую субботу Трамп написал у себя в Twitter, что "очень разочарован в Китае". "Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, хотя они ничего не делают для нас с Северной Кореей просто говорят", — посетовал американский лидер. "Мы не позволим больше этому продолжаться. Китай мог бы легко решить проблему!" — добавил Трамп в еще одном твите.

На это замминистра торговли Китая Цянь Кемин возразил, что между ядерной программой Северной Кореи и китайско-американской торговлей нет связи, сообщает Reuters. "Мы считаем, что ядерная проблема Северной Кореи и торговля Китая с США — это проблемы, которые находятся в двух совершенно разных областях. Они не связаны друг с другом. Их нельзя обсуждать вместе", — сказал высокопоставленный чиновник на пресс-конференции в Пекине.

Вместе с тем Кемин дал понять, что Китай намерен продолжать работу по обоим направлениям. "Китай будет продолжать работать вместе с международным сообществом в целях содействия денуклеаризации Корейского полуострова, а также Китай готов сотрудничать с американской стороной для более сбалансированного развития двусторонних торговых отношений", — сказал замминистра.

КНДР вечером 28 июля провела второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Ракета пролетела около 45 минут и упала в водах японской исключительной экономической зоны. В Пхеньяне объявили, что страна доказала свою способность ударить по материковой части Америки, а руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал испытания "суровым предупреждением" для США.

Вслед за этим США и Южная Корея провели совместные ракетные учения. Кроме того, в ответ на ракетные испытания КНДР Соединенные Штаты направили к северокорейским границам два бомбардировщика B-1B. Также Пентагон отчитался об успешном испытании на Аляске системы противоракетной обороны THAAD, призванной защитить США от ракетной угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана.