Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте за полтора месяца до парламентских выборов заявил о необходимости "активно защищать ценности страны" от мигрантов, которые отказываться интегрироваться или ведут себя антисоциально. "Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", — написал Рютте в своем обращении.

Премьер, в частности, упомянул о том, что некоторые мигранты "притесняют геев и оскорбляют женщин в коротких юбках". Он при этом добавил, что его заявление касается далеко не всех, что не стоит стричь всех под одну гребенку и высылать целые группы людей из страны.

Обозреватели называют целью этого выступления Рютте укрепить позиции перед выборами и получить голоса сторонников правой Партии свободы Герта Вилдерса. В своем микроблоге в соцсети Twitter Вилдерс обвинил Рютте в лицемерии, заявив, что сначала премьер проводил политику открытых дверей, а теперь пытается поднять рейтинг выпадами в адрес мигрантов.

Ранее в декабре Герт Вилдерс был признан виновным на судебном процессе по делу о дискриминации марокканцев. Он попал под суд из-за своих высказываний в ходе предвыборного митинга в 2014 году. Тогда, выступая перед сторонниками в Гааге, он спросил: "Хотите вы больше или меньше марокканцев в своем городе и в Нидерландах?" Когда толпа стала скандировать "Меньше!", Вилдерс с улыбкой ответил: "Мы позаботимся об этом".

Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта. По данным опросов, Вилдерс пока опережает Рютте, пишет агентство AP. Однако основные партии Нидерландов уже заявили о своем отказе сотрудничать с Вилдерсом, поэтому даже в случае победы ему едва ли удастся сформировать коалицию, подчеркивают политологи.